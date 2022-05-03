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Перед дзвінком Путіну Макрон таємно зустрівся з Саркозі, - ЗМІ

Французький президент Емманюель Макрон перед телефонною розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 3 травня, зустрівся з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Figaro.

Зустріч відбулася таємно у Єлисейському палаці. Усі з близького оточення, з ким зв'язувалася газета, щоб дізнатися про подробиці зустрічі, відмовилися від коментарів.

Проте деякі з родичів обох політиків не виключають, що обговорення було зосереджено на карті виборчих округів.

Раніше президент Франції підтвердив готовність надати гарантії безпеки Україні. Макрон готовий присвятити левову частину свого другого терміну на посаді відновленню суверенітету України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон понад 2 години розмовляв телефоном із Путіним, - ЗМІ

Автор: 

путін володимир (24060) Саркозі Ніколя (28) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+21
не Європа, а суцільні агенти та співробітники *****...
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03.05.2022 16:29
+14
Слизняк Макрон знову починає себе принижувати звонити кацапу Путіну
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03.05.2022 16:27
+9
Саркозі у 2008 році злив Грузію. Це що, зараз -- консультація по знищенню України. Саркозі - це той угорський єврей, що користувався
грошима Кадафі . Виходить якесь порівняння. Путін = Кадафі.
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03.05.2022 16:34
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Слизняк Макрон знову починає себе принижувати звонити кацапу Путіну
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03.05.2022 16:27 Відповісти
Тобто, коли Зе марить спілкуванням з гітлером, то це нормально, а Макрону - не можна?
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03.05.2022 20:59 Відповісти
да двойные стандарты от ботов - Макрон победил на выборах он может делать все что считает нужным - но то что у него какие-то мутки с путлером тоже факт
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03.05.2022 22:56 Відповісти
не Європа, а суцільні агенти та співробітники *****...
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03.05.2022 16:29 Відповісти
а в Украине что таких нет? что же вы на чужих стрелки переводите если свое рыло в пуху
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03.05.2022 22:57 Відповісти
АААААА Хранцыя усё???
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03.05.2022 16:30 Відповісти
нет кацап Франция на всегда
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03.05.2022 22:59 Відповісти
Перед сексом по телефону Макарон перестрахувався і про всяк випадок змастив дупу смальцем.
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03.05.2022 16:31 Відповісти
oh for gods sake....WTF ? (facepalm)
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03.05.2022 16:32 Відповісти
Саркозі у 2008 році злив Грузію. Це що, зараз -- консультація по знищенню України. Саркозі - це той угорський єврей, що користувався
грошима Кадафі . Виходить якесь порівняння. Путін = Кадафі.
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03.05.2022 16:34 Відповісти
Грузию как раз не слили в 2008. Буш четко дал понять Х...у, что они будут воевать. После этого срусские резко развернулись, хотя были в 30 км от Тбилиси.
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03.05.2022 17:27 Відповісти
Макроща - шалун!
Втихаря от своей бабуси с мужиками мутит!
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03.05.2022 16:37 Відповісти
хабад керує ******, а ***** керує сракозі, макаронами, шмєркелями і іншою агентурною поганню в Україні, Європі і деінде....Навіть "папік" схоже на подтанцовкє...
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03.05.2022 16:37 Відповісти
чего то херово твой хабад керує - скоро путлер и рашка копыта отбросят
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03.05.2022 23:01 Відповісти
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03.05.2022 16:39 Відповісти
Дозустрічався і дотелефонувався.
Як воно мовчало, в Маріуполі було просто складно, ну а як зустрілось с Саркозі та тільки воно знову поздвонило карліку, то оркі і почали штурм Азовсталі. Краще хай займається своїми виборами та не лізе куди не треба.
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03.05.2022 16:41 Відповісти
Ему просто нравится секс по телефону с путиным.
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03.05.2022 16:50 Відповісти
Речь явно шла о солидных закромах припрятанных вертухаями во Франции ещё во времена правления Саркози (по случаю надвигающейся паталогоанатомии кремлёвского начальника и передачи наследства).
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03.05.2022 16:52 Відповісти
неужто вдвоем разучивали кричалку : путин - ху..ло! Саркози бедняга, столько лет исполнял минет гебнявому москальскому ушлепку, а тут теперь такое... неужто теперь лишат газпромовского пенсиона? отлучат от корыта? это ж натуральное "не камильфо" ...
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03.05.2022 17:01 Відповісти
А Саркозел тут при чем? Ценный опыт вылизывания?
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03.05.2022 17:05 Відповісти
саркози резидент - шифры передает
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03.05.2022 23:02 Відповісти
он тайно посещает синагогу.
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03.05.2022 17:10 Відповісти
жу жу жу неспроста
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03.05.2022 17:11 Відповісти
Ет точЬно. )))

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03.05.2022 17:59 Відповісти
У Саркозі є досвід в Грузії , як з агресора зробити жертву. Може поділитись з Макроном.
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03.05.2022 17:11 Відповісти
что макарон,что саркози всё дружки **********!
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03.05.2022 17:19 Відповісти
Это что то мутное - настораживает.
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03.05.2022 17:45 Відповісти
А причём здесь Саркози? Пусть у мамочки дома спросит, что дальше делать, как путину помочь.
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03.05.2022 17:56 Відповісти
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03.05.2022 18:00 Відповісти
Лучше бы он тайно посетил синагогу.
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03.05.2022 18:09 Відповісти
Саркозі - корупціонер та іуда, ще спритніший за Шредера.
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03.05.2022 18:24 Відповісти
один из самых коррумипированных политиков
раз его даже официально обвинили в коррупции))
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03.05.2022 19:40 Відповісти
Один русоагент спросил другого...
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03.05.2022 19:44 Відповісти
Еммануелька вибори виграла і знову за своє-
Сосати під столом *****
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03.05.2022 20:17 Відповісти
 
 