Перед дзвінком Путіну Макрон таємно зустрівся з Саркозі, - ЗМІ
Французький президент Емманюель Макрон перед телефонною розмовою з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 3 травня, зустрівся з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Figaro.
Зустріч відбулася таємно у Єлисейському палаці. Усі з близького оточення, з ким зв'язувалася газета, щоб дізнатися про подробиці зустрічі, відмовилися від коментарів.
Проте деякі з родичів обох політиків не виключають, що обговорення було зосереджено на карті виборчих округів.
Раніше президент Франції підтвердив готовність надати гарантії безпеки Україні. Макрон готовий присвятити левову частину свого другого терміну на посаді відновленню суверенітету України.
Топ коментарі
+21 cimbitep
показати весь коментар03.05.2022 16:29 Посилання
+14 Алекс Вайс
показати весь коментар03.05.2022 16:27 Посилання
+9 Aleks T #464436
показати весь коментар03.05.2022 16:34 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
грошима Кадафі . Виходить якесь порівняння. Путін = Кадафі.
Втихаря от своей бабуси с мужиками мутит!
Як воно мовчало, в Маріуполі було просто складно, ну а як зустрілось с Саркозі та тільки воно знову поздвонило карліку, то оркі і почали штурм Азовсталі. Краще хай займається своїми виборами та не лізе куди не треба.
раз его даже официально обвинили в коррупции))
Сосати під столом *****