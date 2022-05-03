РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6417 посетителей онлайн
Новости
19 660 37

Перед звонком Путину Макрон тайно встретился с Саркози, - СМИ

Французский президент Эмманюэль Макрон перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 3 мая, встретился с бывшим президентом Франции Николя Саркози.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Figaro.

Встреча прошла тайно в Елисейском дворце. Все из близкого окружения, с кем связывалась газета, чтобы узнать подробности встречи, отказались от комментариев.

Однако некоторые из родственников обоих политиков не исключают, что обсуждение было сосредоточено на карте избирательных округов.

Ранее президент Франции подтвердил готовность предоставить гарантию безопасности Украине. Макрон готов посвятить львиную часть своего второго срока в должности восстановлению суверенитета Украины.

Читайте: Макрон более 2 часов разговаривал по телефону с Путиным, - СМИ

путин владимир (31501) Саркози Николя (182) Макрон Эмманюэль (1354)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
не Європа, а суцільні агенти та співробітники *****...
показать весь комментарий
03.05.2022 16:29
+14
Слизняк Макрон знову починає себе принижувати звонити кацапу Путіну
показать весь комментарий
03.05.2022 16:27
+9
Саркозі у 2008 році злив Грузію. Це що, зараз -- консультація по знищенню України. Саркозі - це той угорський єврей, що користувався
грошима Кадафі . Виходить якесь порівняння. Путін = Кадафі.
показать весь комментарий
03.05.2022 16:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слизняк Макрон знову починає себе принижувати звонити кацапу Путіну
показать весь комментарий
03.05.2022 16:27 Ответить
Тобто, коли Зе марить спілкуванням з гітлером, то це нормально, а Макрону - не можна?
показать весь комментарий
03.05.2022 20:59 Ответить
да двойные стандарты от ботов - Макрон победил на выборах он может делать все что считает нужным - но то что у него какие-то мутки с путлером тоже факт
показать весь комментарий
03.05.2022 22:56 Ответить
не Європа, а суцільні агенти та співробітники *****...
показать весь комментарий
03.05.2022 16:29 Ответить
а в Украине что таких нет? что же вы на чужих стрелки переводите если свое рыло в пуху
показать весь комментарий
03.05.2022 22:57 Ответить
АААААА Хранцыя усё???
показать весь комментарий
03.05.2022 16:30 Ответить
нет кацап Франция на всегда
показать весь комментарий
03.05.2022 22:59 Ответить
Перед сексом по телефону Макарон перестрахувався і про всяк випадок змастив дупу смальцем.
показать весь комментарий
03.05.2022 16:31 Ответить
oh for gods sake....WTF ? (facepalm)
показать весь комментарий
03.05.2022 16:32 Ответить
Саркозі у 2008 році злив Грузію. Це що, зараз -- консультація по знищенню України. Саркозі - це той угорський єврей, що користувався
грошима Кадафі . Виходить якесь порівняння. Путін = Кадафі.
показать весь комментарий
03.05.2022 16:34 Ответить
Грузию как раз не слили в 2008. Буш четко дал понять Х...у, что они будут воевать. После этого срусские резко развернулись, хотя были в 30 км от Тбилиси.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:27 Ответить
Макроща - шалун!
Втихаря от своей бабуси с мужиками мутит!
показать весь комментарий
03.05.2022 16:37 Ответить
хабад керує ******, а ***** керує сракозі, макаронами, шмєркелями і іншою агентурною поганню в Україні, Європі і деінде....Навіть "папік" схоже на подтанцовкє...
показать весь комментарий
03.05.2022 16:37 Ответить
чего то херово твой хабад керує - скоро путлер и рашка копыта отбросят
показать весь комментарий
03.05.2022 23:01 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2022 16:39 Ответить
Дозустрічався і дотелефонувався.
Як воно мовчало, в Маріуполі було просто складно, ну а як зустрілось с Саркозі та тільки воно знову поздвонило карліку, то оркі і почали штурм Азовсталі. Краще хай займається своїми виборами та не лізе куди не треба.
показать весь комментарий
03.05.2022 16:41 Ответить
Ему просто нравится секс по телефону с путиным.
показать весь комментарий
03.05.2022 16:50 Ответить
Речь явно шла о солидных закромах припрятанных вертухаями во Франции ещё во времена правления Саркози (по случаю надвигающейся паталогоанатомии кремлёвского начальника и передачи наследства).
показать весь комментарий
03.05.2022 16:52 Ответить
неужто вдвоем разучивали кричалку : путин - ху..ло! Саркози бедняга, столько лет исполнял минет гебнявому москальскому ушлепку, а тут теперь такое... неужто теперь лишат газпромовского пенсиона? отлучат от корыта? это ж натуральное "не камильфо" ...
показать весь комментарий
03.05.2022 17:01 Ответить
А Саркозел тут при чем? Ценный опыт вылизывания?
показать весь комментарий
03.05.2022 17:05 Ответить
саркози резидент - шифры передает
показать весь комментарий
03.05.2022 23:02 Ответить
он тайно посещает синагогу.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:10 Ответить
жу жу жу неспроста
показать весь комментарий
03.05.2022 17:11 Ответить
Ет точЬно. )))

показать весь комментарий
03.05.2022 17:59 Ответить
У Саркозі є досвід в Грузії , як з агресора зробити жертву. Може поділитись з Макроном.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:11 Ответить
что макарон,что саркози всё дружки **********!
показать весь комментарий
03.05.2022 17:19 Ответить
Это что то мутное - настораживает.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:45 Ответить
А причём здесь Саркози? Пусть у мамочки дома спросит, что дальше делать, как путину помочь.
показать весь комментарий
03.05.2022 17:56 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2022 18:00 Ответить
Лучше бы он тайно посетил синагогу.
показать весь комментарий
03.05.2022 18:09 Ответить
Саркозі - корупціонер та іуда, ще спритніший за Шредера.
показать весь комментарий
03.05.2022 18:24 Ответить
один из самых коррумипированных политиков
раз его даже официально обвинили в коррупции))
показать весь комментарий
03.05.2022 19:40 Ответить
Один русоагент спросил другого...
показать весь комментарий
03.05.2022 19:44 Ответить
Еммануелька вибори виграла і знову за своє-
Сосати під столом *****
показать весь комментарий
03.05.2022 20:17 Ответить
 
 