Перед звонком Путину Макрон тайно встретился с Саркози, - СМИ
Французский президент Эмманюэль Макрон перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 3 мая, встретился с бывшим президентом Франции Николя Саркози.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Figaro.
Встреча прошла тайно в Елисейском дворце. Все из близкого окружения, с кем связывалась газета, чтобы узнать подробности встречи, отказались от комментариев.
Однако некоторые из родственников обоих политиков не исключают, что обсуждение было сосредоточено на карте избирательных округов.
Ранее президент Франции подтвердил готовность предоставить гарантию безопасности Украине. Макрон готов посвятить львиную часть своего второго срока в должности восстановлению суверенитета Украины.
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грошима Кадафі . Виходить якесь порівняння. Путін = Кадафі.
Втихаря от своей бабуси с мужиками мутит!
Як воно мовчало, в Маріуполі було просто складно, ну а як зустрілось с Саркозі та тільки воно знову поздвонило карліку, то оркі і почали штурм Азовсталі. Краще хай займається своїми виборами та не лізе куди не треба.
раз его даже официально обвинили в коррупции))
Сосати під столом *****