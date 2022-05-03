Макрон более 2 часов разговаривал по телефону с Путиным, - СМИ
Президент Франции Эмманюэль Макрон более двух часов разговаривал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.
Об этом сообщил во вторник телеканал BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Телефонный разговор между Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным завершился через 2 часа 10 минут", - объявил телеканал.
Ранее во вторник сообщалось, что Елисейский дворец планировал этот разговор в полдень.
BFMTV напомнил, что французский и российский лидеры не разговаривали с 29 марта.
Детали разговора президентов пока не сообщаются.
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+50 Eispickel
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+32 CrossFirenko
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+28 Danilo Kosmina #241992
показать весь комментарий03.05.2022 16:15 Ссылка
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Моя думка - намагався для себе зрозуміти, наскільки ймовірне застосування ЯЗ у випадку глобального наступу ЗСУ.
Це питання сьогодні хвилює всіх лідерів НАТО. І справа не в тому - бояться, чи ні.
Справа в тому, щоб бути готовим до такого сценарію і яку відповідь вибудувати в разі чого - як і чим реагувати.
Прямо спитати не міг, тому і розмова була 2 години...
И так 130 минут.
про що??? можно 2 години розмовлять??
-А??
-Это Миша!!
- что?
- Я приезжаю двадцать второго!
- двадцать шестого?
- двадцать второго!!!
- двадцать шестого меня не будет дома!
- Не ***** !!!
Видно уж не виделись давно,
Долго обнимались , целовались...
Пока куй не встал у одного.
как можно и о чём говорить по 2 часа с этим психопатом..?
- Харашо. О руском мірє. - согласілось *****...
Тупой і іщьо тупєє
- Тіхо! Я з путіном разгаваріваю!
- Так ето же я путін...