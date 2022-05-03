Макрон более 2 часов разговаривал по телефону с Путиным, - СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон более двух часов разговаривал по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщил во вторник телеканал BFMTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Телефонный разговор между Эмманюэлем Макроном и Владимиром Путиным завершился через 2 часа 10 минут", - объявил телеканал.

Ранее во вторник сообщалось, что Елисейский дворец планировал этот разговор в полдень.

BFMTV напомнил, что французский и российский лидеры не разговаривали с 29 марта.

Детали разговора президентов пока не сообщаются.

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