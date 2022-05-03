Макрон понад 2 години розмовляв телефоном із Путіним

Президент Франції Емманюель Макрон понад дві години розмовляв телефоном із російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомив у вівторок телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Телефонна розмова між Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним завершилася через 2 години 10 хвилин", - оголосив телеканал.

Раніше у вівторок повідомлялося, що Єлисейський палац планував цю розмову опівдні.

BFMTV нагадав, що французький та російський лідери не розмовляли з 29 березня.

Деталі розмови президентів наразі не повідомляються.

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