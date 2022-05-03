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Макрон понад 2 години розмовляв телефоном із Путіним

макрон,путін

Президент Франції Емманюель Макрон понад дві години розмовляв телефоном із російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомив у вівторок телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Телефонна розмова між Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним завершилася через 2 години 10 хвилин", - оголосив телеканал.

Раніше у вівторок повідомлялося, що Єлисейський палац планував цю розмову опівдні.

BFMTV нагадав, що французький та російський лідери не розмовляли з 29 березня.

Деталі розмови президентів наразі не повідомляються.

Також читайте: Макрон підтвердив готовність Франції зробити внесок в угоду про гарантії безпеки для України

Автор: 

путін володимир (24060) росія (65829) Франція (3097) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+50
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03.05.2022 16:18
+32
Макрона тепер штат психологів неділю відновлювати буде.
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03.05.2022 16:14
+28
секс по телефону
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03.05.2022 16:15
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Макрона тепер штат психологів неділю відновлювати буде.
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03.05.2022 16:14 Відповісти
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03.05.2022 16:18 Відповісти
Наша пісня гарна й нова.
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03.05.2022 18:06 Відповісти
Мало того что геронтофил, так еще и мазохист...
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03.05.2022 16:15 Відповісти
100%
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03.05.2022 16:20 Відповісти
А зеледент кто, если ищет постоянно переговоров с путлером? Жертва кремлевского педофила? Рашистские войска не оккупировали часть Франции.
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03.05.2022 16:27 Відповісти
...І підкаблучник.
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03.05.2022 16:49 Відповісти
скорее дебил
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03.05.2022 21:43 Відповісти
секс по телефону
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03.05.2022 16:15 Відповісти
😂
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03.05.2022 16:17 Відповісти
- Я мееедленно снимаю свои туфли с каблуком 8 см )))
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03.05.2022 17:21 Відповісти
З початку березня йде ця балабольня з відомими для всіх результатами
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03.05.2022 16:16 Відповісти
Та не робіть вже з Макрона якогось недоумка.
Моя думка - намагався для себе зрозуміти, наскільки ймовірне застосування ЯЗ у випадку глобального наступу ЗСУ.
Це питання сьогодні хвилює всіх лідерів НАТО. І справа не в тому - бояться, чи ні.
Справа в тому, щоб бути готовим до такого сценарію і яку відповідь вибудувати в разі чого - як і чим реагувати.
Прямо спитати не міг, тому і розмова була 2 години...
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03.05.2022 16:27 Відповісти
...А "там" є з ким балакати, прошу пана?...Воно-ж у бункері зовсім дурнувате стало. Достатньо глянути, як і про що воно мололо з Генсеком ООН, а потім ракети вдарили по Києву саме під час перебування в ньому Гуттереша.
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03.05.2022 16:54 Відповісти
А фотосесія спустошеного Макрона у кабінеті в різних позах коли з'явиться?
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03.05.2022 16:16 Відповісти
Останавись! Нет! Останавись! Нет! Останавись! Нет! Останавись! Нет!
И так 130 минут.
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03.05.2022 16:16 Відповісти
Остановись! Нет! Ну нет - так нет. Перезвоню через недельку.
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03.05.2022 16:18 Відповісти
Досить блює, мабуть...
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03.05.2022 16:16 Відповісти
Лекция о денацификации длилась полтора часа, полчаса было отведено на вопросы.
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03.05.2022 16:17 Відповісти
Ні,просто йо...утий.... В нас,теж,такий Є
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03.05.2022 17:02 Відповісти
2 години вдовольняв по телефону, доки Азог нарешті не кончив.
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03.05.2022 16:17 Відповісти
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03.05.2022 16:17 Відповісти
Ага
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03.05.2022 16:21 Відповісти
Голубки шушукались
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03.05.2022 16:17 Відповісти
стариє пєсні о главном.
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03.05.2022 16:18 Відповісти
por liubov cix dvux didov, ne?
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03.05.2022 19:28 Відповісти
На Хе Ра ? О чём? ***** он совсеми *****
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03.05.2022 16:20 Відповісти
Макрон позорисько, виграв вибори тільки із-за війни, але досі Франція не надала жодної нормальної військової допомги, зате ******* з ****** тим самим легітимізує його, всі нормальні лідери вже послали ***** його. Але шо щє можна чекати від французів?
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03.05.2022 16:20 Відповісти
згоден, правильно написав. від жабоїдів (у мене давня до них відраза, власний бізнес-досвід) тільки базікання і дещо гуманітарка. військової допомоги фактично немає. так, крихти.І не забувати, як їхні контори поставляли військове обладнання в кацапію при забороні цього робити, тобто обходили військове ембарго
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03.05.2022 16:23 Відповісти
поделитесь пож-та собственным опытом вкратце, а то у нас тоже как-то с ними не пошло...
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03.05.2022 21:45 Відповісти
Очень похоже на Францию. Все мы помним их большой вклад во времена ВМ2).
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03.05.2022 16:28 Відповісти
Там пів Франції разом з Віші на Гітлера мастурбували
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03.05.2022 17:23 Відповісти
а зачем нам помощь от тех кто нас не любит ?это дело французов - а мы это запомним и учтем потом при выдаче сахара
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03.05.2022 23:10 Відповісти
Птица говорун отличается ...... (Нужное вписать)
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03.05.2022 16:20 Відповісти
Жінка моя в Німеччині,сьогодні з нею теж 2 години розмовляв.Для українського суспільства ці дві розмови однакові,крім того,що Путіна треба посилати вслід за кораблем.
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03.05.2022 16:20 Відповісти
Сон сурка )
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03.05.2022 16:21 Відповісти
Можно долго стебаться с Макрошки, но скорее всего он пытается договорится за спасение наших в Мариуполе.
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03.05.2022 16:21 Відповісти
Як воно мовчало, в Маріуполі було просто складно, ну а як тільки воно знову подзвонило, то оркі і почали штурм Азовсталі. Краще хай мовчить
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03.05.2022 16:31 Відповісти
щоб врятувати наших в Маріку у тебе є 2 варіанти: беремо все що є і йдемо в лобову втрачаємо 10 тисяч наших щоб врятувати інших наших. варіант 2 - підписуєм все що вимагає путін в стаємо гражданіми малоросіі, НАЗАВЖДИ, обирай
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03.05.2022 16:50 Відповісти
наши бы уже давно вышли если бы была гарантия что рашка не кинет а они на 99 % снова нарушат свои договоры .. так что пока так
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03.05.2022 23:13 Відповісти
Він йому колискову співав?
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03.05.2022 16:22 Відповісти
Разговаривал или выслушивал страхи бункерной крысы от кровавой жидо-бандеровской хунты?
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03.05.2022 16:23 Відповісти
Вмовляв застрелитись?
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03.05.2022 16:23 Відповісти
це якийсь секс-по-телефону!!!
про що??? можно 2 години розмовлять??
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03.05.2022 16:23 Відповісти
-Гриша!!
-А??
-Это Миша!!
- что?
- Я приезжаю двадцать второго!
- двадцать шестого?
- двадцать второго!!!
- двадцать шестого меня не будет дома!
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03.05.2022 16:24 Відповісти
Так мог бы записать "Пошёл на*уй!" с повтором на 2 часа, позвонить, запустить и сам уйти по другим делам.
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03.05.2022 16:24 Відповісти
Макрон реально непрошибаем, любого другого после той ахинеи могли бы в дурку свести, а этот держится. В целом нужно хоть кому-то узнавать как там дела на -300 метров.
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03.05.2022 16:25 Відповісти
И опять даже не привстал...
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03.05.2022 16:25 Відповісти
Ахах ... смешит от акцент на времени разговора ... то Макарон разговаривал с ****** 1 час ... затем 1.5 часа ... теперь 2 часа ... как будто какой-то телемарофон .... может Макар тренируется чтобы в итоге поговорить с ****** целых 24 часа?
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03.05.2022 16:27 Відповісти
У Макрона после выборов словесный понос.
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03.05.2022 16:28 Відповісти
І шо Макрон-"кончив"?!
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03.05.2022 16:30 Відповісти
Ага. Через 130 хвилин.
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03.05.2022 16:43 Відповісти
Два рази )))
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03.05.2022 17:24 Відповісти
причём разговаривали по телефону с глазу на глаз. шо в том глазу макарон хотел прочитать, осталось загадкой )))
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03.05.2022 16:34 Відповісти
а может это телефонные войны такие? ... два звонка с левого фланга ... 3 СМС-ки с правого ... и заходишь в тыл сообщением в вайбер
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03.05.2022 16:39 Відповісти
В морской бой, видимо играли. ***** никак не признавал потопление флагмана.
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03.05.2022 16:43 Відповісти
Выслушав рашистского царя, любой здравомыслящий человек, должен ответить коротко:
- Не ***** !!!
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03.05.2022 16:48 Відповісти
На пероне встретились два друга ...
Видно уж не виделись давно,
Долго обнимались , целовались...
Пока куй не встал у одного.
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03.05.2022 16:52 Відповісти
Полагаю, что в данном случае тёрки шли не о суверенитете Украины, а о путинских закромах в Париже, в преддверии потенциальной хирургической операции.
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03.05.2022 16:58 Відповісти
макрон пожелал другу володимиру - "спи спокойно дорогой товарисч"
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03.05.2022 23:15 Відповісти
у них там что, секс по телефону?
как можно и о чём говорить по 2 часа с этим психопатом..?
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03.05.2022 16:59 Відповісти
от таких долгих розмов, шутка ли 2 часа, рак мозга можно получить
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03.05.2022 17:03 Відповісти
Що потріно мати в макитрі, аби спілкуваися з пилорамою ???
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03.05.2022 17:04 Відповісти
2 години? я про рибалку стільки не розмовляю...він шо там заговорював )(уйла ,мантри читав.
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03.05.2022 17:09 Відповісти
Працівник місяця кол-центру )))
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03.05.2022 17:17 Відповісти
короче кореш ********** этот макарон!
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03.05.2022 17:21 Відповісти
макрон слишком слабый лучше бы с Джонсоном
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03.05.2022 17:21 Відповісти
- я мееедленно снимаю туфли на каблуке 8 см )))
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03.05.2022 17:29 Відповісти
- Хачу пагаваріть о мірє, - прєдложил Макрон.
- Харашо. О руском мірє. - согласілось *****...

Тупой і іщьо тупєє

- Тіхо! Я з путіном разгаваріваю!
- Так ето же я путін...

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03.05.2022 17:49 Відповісти
---
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03.05.2022 18:14 Відповісти
Що за лямур. Макрон с бабкой спит и с дедом мозгойобством займаеться - во извращужа француский
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03.05.2022 18:20 Відповісти
да ***** , отнимите у микрона телефон !!!!!
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03.05.2022 18:33 Відповісти
o tu soduose turi?
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03.05.2022 19:34 Відповісти
Лизуны - мастера языка и озабоченностей
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03.05.2022 20:56 Відповісти
Переговори з ****** може вести ефективно тільки ЗСУ мовою 155-го калібру
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03.05.2022 23:22 Відповісти
Это наверно способ заболтать насмерть.
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04.05.2022 01:44 Відповісти
с психбольными с бредом говорить бесполезно.
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04.05.2022 05:08 Відповісти
Этот психиатр-любитель Макрон пытается всему миру продемонстрировать эффект своих сеансов!
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04.05.2022 10:10 Відповісти
 
 