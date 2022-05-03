Макрон понад 2 години розмовляв телефоном із Путіним
Президент Франції Емманюель Макрон понад дві години розмовляв телефоном із російським президентом Володимиром Путіним.
Про це повідомив у вівторок телеканал BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Телефонна розмова між Емманюелем Макроном та Володимиром Путіним завершилася через 2 години 10 хвилин", - оголосив телеканал.
Раніше у вівторок повідомлялося, що Єлисейський палац планував цю розмову опівдні.
BFMTV нагадав, що французький та російський лідери не розмовляли з 29 березня.
Деталі розмови президентів наразі не повідомляються.
Топ коментарі
+50 Eispickel
показати весь коментар03.05.2022 16:18 Посилання
+32 CrossFirenko
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+28 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар03.05.2022 16:15 Посилання
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Моя думка - намагався для себе зрозуміти, наскільки ймовірне застосування ЯЗ у випадку глобального наступу ЗСУ.
Це питання сьогодні хвилює всіх лідерів НАТО. І справа не в тому - бояться, чи ні.
Справа в тому, щоб бути готовим до такого сценарію і яку відповідь вибудувати в разі чого - як і чим реагувати.
Прямо спитати не міг, тому і розмова була 2 години...
И так 130 минут.
про що??? можно 2 години розмовлять??
-А??
-Это Миша!!
- что?
- Я приезжаю двадцать второго!
- двадцать шестого?
- двадцать второго!!!
- двадцать шестого меня не будет дома!
- Не ***** !!!
Видно уж не виделись давно,
Долго обнимались , целовались...
Пока куй не встал у одного.
как можно и о чём говорить по 2 часа с этим психопатом..?
- Харашо. О руском мірє. - согласілось *****...
Тупой і іщьо тупєє
- Тіхо! Я з путіном разгаваріваю!
- Так ето же я путін...