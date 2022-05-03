Мешканців Харкова просять обмежити пересування містом

Жителів Харкова просять обмежити пересування містом і, по можливості, перебувати в укриттях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

Як повідомив сьогодні, 3 травня, Харківський міський голова Ігор Терехов, обстрілів по Харкову поменшало, але бути на вулиці все ще небезпечно. Ворог продовжує завдавати хаотичних ракетних ударів, зокрема, сьогодні ракетами був обстріляний парк Горького.

"Це дуже оманлива тиша. Тому я дуже прошу харків'ян берегти свої життя і в сьогоднішніх умовах обмежити пересування містом", - зазначив мер Харкова.

За його словами, для мешканців, які перебувають в укриттях, організовано підвезення продуктів харчування та товарів першої необхідності. Крім того, для того, щоб діти не переривали навчальний процес, могли навчатися, на станціях метрополітену встановлені парти.

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