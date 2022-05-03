Російські війська обстріляли центр Харкова. ВIДЕО
Війська РФ вдень 3 травня обстріляли центр Харкова, жителів двох прилеглих житлових масивів Шевченківського району просять не виходити з укриттів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.
"Російські війська продовжують обстрілювати центр Харкова, постраждав один із міських парків", - сказано в повідомленні.
Жителів районів Павлового Поля та Олексіївки просять терміново спуститися в укриття і не покидати їх без нагальної потреби впродовж усього дня, додають в ОВА.
Топ коментарі
+16 Вася Путлер
показати весь коментар03.05.2022 14:34 Посилання
+8 Ярослав Мельниченко
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+6 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар03.05.2022 15:11 Посилання
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там 30 км до границы
Град не добьет
а Смерч и Ураган - легко
не взяли Київ , щоби прошвирнутися по Хрещатику , бо навіть орки везли з собою парадну форму !
Пішли , кацапи , вслід за своїм кораблем 😠
Не розумію, навіщо було створювати у місті-мільйоннику стільки тероборони, щоб потім тупо ловити прильоти від орків у центральну частину Харкова і просто рахувати кількість прильотів...
Парламентарі дозволили теробороні виконувати завдання у зоні бойових дій. Джерело:
Але якщо у вас там в Харкові не вистачає молоді, то можу під'їхати...
Вчора були відосіки про чистий парк і "садім цвети" - сьогодні обстріл ... І знов Браво Ідіоти ! Ви шо думаєте ворог ваші пабліки не дивиться ?!