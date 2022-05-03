Російські війська обстріляли центр Харкова. ВIДЕО

Війська РФ вдень 3 травня обстріляли центр Харкова, жителів двох прилеглих житлових масивів Шевченківського району просять не виходити з укриттів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"Російські війська продовжують обстрілювати центр Харкова, постраждав один із міських парків", - сказано в повідомленні.

Жителів районів Павлового Поля та Олексіївки просять терміново спуститися в укриття і не покидати їх без нагальної потреби впродовж усього дня, додають в ОВА.

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