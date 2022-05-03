УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9254 відвідувача онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
15 551 20

Російські війська обстріляли центр Харкова. ВIДЕО

Війська РФ вдень 3 травня обстріляли центр Харкова, жителів двох прилеглих житлових масивів Шевченківського району просять не виходити з укриттів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

"Російські війська продовжують обстрілювати центр Харкова, постраждав один із міських парків", - сказано в повідомленні.

Жителів районів Павлового Поля та Олексіївки просять терміново спуститися в укриття і не покидати їх без нагальної потреби впродовж усього дня, додають в ОВА.

Читайте також: Війська РФ продовжують обстріли Харкова та області, є загиблі і поранені. ЗСУ мужньо обороняють позиції в регіоні, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28973) Харків (5664)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+16
надеюсь пройдет еще немного времени и будут обстреляны центр белгорода брянска курска москвы и питера
показати весь коментар
03.05.2022 14:34
+8
Откуда стреляют? Ведь Арестович уже оккупантов отогнал от Харькова на 40 км.
показати весь коментар
03.05.2022 14:45
+6
Я з автоматом в Бучанському районі Києвської області.
показати весь коментар
03.05.2022 15:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надеюсь пройдет еще немного времени и будут обстреляны центр белгорода брянска курска москвы и питера
показати весь коментар
03.05.2022 14:34 Відповісти
Откуда стреляют? Ведь Арестович уже оккупантов отогнал от Харькова на 40 км.
показати весь коментар
03.05.2022 14:45 Відповісти
Только хотел написать, видимо ракетой или рсз.
показати весь коментар
03.05.2022 14:49 Відповісти
Харьков москали могут обстреливать СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
там 30 км до границы
Град не добьет
а Смерч и Ураган - легко
показати весь коментар
03.05.2022 15:21 Відповісти
главный вопрос-зачем???
показати весь коментар
03.05.2022 17:35 Відповісти
https://deepstatemap.live/#10/50.0837/36.4966
показати весь коментар
03.05.2022 15:25 Відповісти
Со стороны Циркунов близко стоят, там пока ещё не отогнали ...
показати весь коментар
03.05.2022 18:36 Відповісти
Кацапи в агонії , а ху@ ло від злоби вже посинів , що до 9- го травня
не взяли Київ , щоби прошвирнутися по Хрещатику , бо навіть орки везли з собою парадну форму !

Пішли , кацапи , вслід за своїм кораблем 😠
показати весь коментар
03.05.2022 14:46 Відповісти
Арта орків стоїть за Циркунами!
Не розумію, навіщо було створювати у місті-мільйоннику стільки тероборони, щоб потім тупо ловити прильоти від орків у центральну частину Харкова і просто рахувати кількість прильотів...
показати весь коментар
03.05.2022 14:50 Відповісти
Валера, ти вже з гранатометом у Циркунах?
показати весь коментар
03.05.2022 14:53 Відповісти
Я з автоматом в Бучанському районі Києвської області.
показати весь коментар
03.05.2022 15:11 Відповісти
Ви там з перших днів ?
показати весь коментар
03.05.2022 16:15 Відповісти
Валера , чекаємо на тебе під Циркунами !!! з автоматом. І з блокпостів гарячих точок ЗУ і "Мукачевських фронтів" теж не соромтесь, підтягуйтесь...

Парламентарі дозволили теробороні виконувати завдання у зоні бойових дій. Джерело:
показати весь коментар
03.05.2022 17:02 Відповісти
Друже мій, коли я народився, то був ще живий Гагарін, коли я був у такому віці, як ти, то совєти ще воювали в Афгані.
Але якщо у вас там в Харкові не вистачає молоді, то можу під'їхати...
показати весь коментар
03.05.2022 17:30 Відповісти
Причём, Лугандон там стоит.
показати весь коментар
03.05.2022 14:54 Відповісти
Я теж не розумію нах в Київській області на сьогодні дев'ять ліній оборони , і ще більше не розумію навіщо в перші дні війни колони військової техніки перекинули з Харкова до столиці ?
показати весь коментар
03.05.2022 16:41 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2022 15:33 Відповісти
І ще раз о вєчном ідіотізмі ... Позавчора в харьківських пабліках якесь ідіото накидало відосіків з Саржиного Яру - як там охайно , і як гарно там відпочивають харьків'яни , грають в теніс, тренуються... -Вночі нах розбомбили ті всі локації ...
Вчора були відосіки про чистий парк і "садім цвети" - сьогодні обстріл ... І знов Браво Ідіоти ! Ви шо думаєте ворог ваші пабліки не дивиться ?!
показати весь коментар
03.05.2022 16:46 Відповісти
Давно вже пора стерти Білгород (чи Курськ) з лиця землі! Добре було б зробити такий подарунок путіну до 9 травня.
показати весь коментар
03.05.2022 17:01 Відповісти
 
 