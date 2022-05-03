Війська РФ продовжують обстріли Харкова та області, є загиблі і поранені. ЗСУ мужньо обороняють позиції в регіоні, - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили 1 артилерійський обстріл. Від вогню постраждали цивільні об’єкти на Північній Салтівці.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Харківському районі через ранкові обстріли виникла пожежа на одному з підприємств. Фабрика на період воєнного стану не працювала, приміщення зазнали значних руйнувань. На жаль, загинув 46-річний працівник, який на час обстрілів перебував на території.

Також зазначається, що по області окупанти протягом доби обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі, Чугуїв.

"За добу на Харківщині 3 поранених: Харків - 2 особи, Чугуївський район - 1 людина. Також медики надають допомогу жителям населених пунктів, звільнених від окупантів", - пише він.

За інформацією Синєгубова, активні бойові дії тривають в Ізюмському напрямку. Підтримуємо наші ЗСУ, вони мужньо обороняють позиції та не пропускають ворога, який робить постійні спроби атак.

Читайте також: На звільнених від рашистів територіях Харківщини зруйновано до 90% будинків, - Синєгубов

Комунальні служби області продовують відновлювати критичну інфраструктуру. Зокрема, у Малій Рогані та Черкаській Лозовій відновлюють газопостачання та повернули газ у 500 домівок. Роботи з обстеження, ремонту та відновлення критичної інфраструктуру проводять щодня, без вихідних.