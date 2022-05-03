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Новости Война
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Войска РФ продолжают обстрелы Харькова и области, есть погибшие и раненые. ВСУ мужественно обороняют позиции в регионе, - Синегубов

харків

За минувшие сутки российские оккупационные войска нанесли по Харькову 2 удара с реактивных систем залпового огня и произвели 1 артиллерийский обстрел. От огня пострадали гражданские объекты на Северной Салтовке.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Харьковском районе из-за утренних обстрелов возник пожар на одном из предприятий. Фабрика на период военного положения не работала, помещения потерпели значительные разрушения. К сожалению, погиб 46-летний работник, во время обстрелов находившийся на территории.

Также отмечается, что по области оккупанты в течение суток обстреливали Золочев, Барвенково, Дергачи, Чугуев.

"За сутки в Харьковской области 3 раненых: Харьков - 2 человека, Чугуевский район - 1 человек. Также медики оказывают помощь жителям населенных пунктов, освобожденных от оккупантов", - пишет он.

По информации Синегубова, активные боевые действия продолжаются в Изюмском направлении. Поддерживаем наши ВСУ, они мужественно обороняют позиции и не пропускают врага, предпринимающего постоянные попытки атак.

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Коммунальные службы области продолжают восстанавливать критическую инфраструктуру. В частности, в Малой Рогане и Черкасской Лозовой возобновляют газоснабжение и вернули газ в 500 домов. Работы по обследованию, ремонту и восстановлению критической инфраструктуры проводятся ежедневно, без выходных.

армия РФ (19578) обстрел (27672) Харьков (7549) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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