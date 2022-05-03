Канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергает обвинения в нерешительности политики в отношении Украины и заявляет, что действовать нужно здраво.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я всегда решал быстро, вместе со всеми другими, посоветовавшись с союзниками. Но мой курс состоит в том, что мы действуем здраво и с ясным умом", - подчеркнул он.

По словам Шольца, Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть.

Шольц отметил, что нельзя допустить, чтобы кто-то заявлял "в самом худшем стиле империализма 18-19 веков": "Моя территория недостаточно велика, я не люблю границ, они могут быть изменены силой".

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