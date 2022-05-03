РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12523 посетителя онлайн
Новости Война
10 271 63

Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть, - Шольц

шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергает обвинения в нерешительности политики в отношении Украины и заявляет, что действовать нужно здраво.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я всегда решал быстро, вместе со всеми другими, посоветовавшись с союзниками. Но мой курс состоит в том, что мы действуем здраво и с ясным умом", - подчеркнул он.

По словам Шольца, Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть.

Шольц отметил, что нельзя допустить, чтобы кто-то заявлял "в самом худшем стиле империализма 18-19 веков": "Моя территория недостаточно велика, я не люблю границ, они могут быть изменены силой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции не будут отменены до тех пор, пока Россия не подпишет мирное соглашение с Украиной, - Шольц

Автор: 

Германия (7043) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
показать весь комментарий
03.05.2022 02:14
+21
Чемпіон світу з сидіння жопою на двох стільцях
показать весь комментарий
03.05.2022 01:55
+18
В Мариуполь бы этого сильно рассудительного и ясномыслящего
показать весь комментарий
03.05.2022 01:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Мариуполь бы этого сильно рассудительного и ясномыслящего
показать весь комментарий
03.05.2022 01:55 Ответить
А почему не Вовчика? Это Шолц или Вован всё в ГЛАЗ заглянуть хочет и торговлю с Русосвинарником с 2019 увеличил в разы.
показать весь комментарий
03.05.2022 03:42 Ответить
Чемпіон світу з сидіння жопою на двох стільцях
показать весь комментарий
03.05.2022 01:55 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2022 02:14 Ответить
Шольц на зарядке❗👍
показать весь комментарий
03.05.2022 07:00 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2022 02:02 Ответить
Гандонистый хендехох...
показать весь комментарий
03.05.2022 10:22 Ответить
Шольцу наконец вставили в попу пальц?
показать весь комментарий
03.05.2022 02:10 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2022 02:33 Ответить
"россия не должна победить, а Украина не должна проиграть".
Иными словами, Шольц предлагает патовую ситуацию, не имеющий никакого решения.
показать весь комментарий
03.05.2022 02:45 Ответить
сегодня на Цензоре шольценедержание.
показать весь комментарий
03.05.2022 02:46 Ответить
Уже зае..л этот ШЛЮХц переобуватся.
показать весь комментарий
03.05.2022 02:54 Ответить
Не каже, що окупант РФ має програти, а УКРАЇНА ПЕРЕМОГТИ, бо знає де підгодовується
показать весь комментарий
03.05.2022 03:00 Ответить
А я бачу, що Олаф прогресує.
показать весь комментарий
03.05.2022 03:01 Ответить
Меркель уже была за Крым виноватой,теперь Шолц виноват.
С ЖОПЗ кого ЯнеЛох посадил? А,никого.
показать весь комментарий
03.05.2022 03:45 Ответить
Ми гаварім 'Лєнін!' і падразумєваєм 'Партія!', ми гаварім 'Партія!' і падразумиваєм 'Лєнін!'
показать весь комментарий
03.05.2022 03:54 Ответить
От мастєр словесної еквілібристики!!! Вчіться.
показать весь комментарий
03.05.2022 04:25 Ответить
Шоти там, опудало, белькочеш? На вихід!
показать весь комментарий
03.05.2022 05:47 Ответить
Що не кажіть, а прогресує. Через місяць скаже: "Росія програє, Україна переможе"
показать весь комментарий
03.05.2022 05:54 Ответить
Шольц должен пойти в сторону рюзьке корабля.
показать весь комментарий
03.05.2022 06:11 Ответить
Наїжджайте, наїжджайте, а потім на колінах просіть танки арту, санкцій, грошей, критики Шольца помовчіть або мізків попросіть.
показать весь комментарий
03.05.2022 06:31 Ответить
Зразу видно що у дєдушки прострочена іпотека
показать весь комментарий
03.05.2022 06:34 Ответить
Тільки за ці найкращі у світі САУ ми вже повинні бути вдячними.
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymaye-sau-pzh-2000-ta-155-mm-***********-bloomberg/
показать весь комментарий
03.05.2022 06:35 Ответить
Не спіши дякувати. Спочатку прочитай оце, потім переклади на людську мову і ти зрозумієш, що ті кому ти хочеш дякувати, спочатку пограбували Україну, що її знесилило, а тепер немов допомагають. Причому допомагають так, щоб війна тривала років декілька і щоб РФ не образилася і нє потєряла ліцо. Нижче текст. Це слова Ліз Трасс МЗС Британії
"Мы понимаем, что рост, построенный на дешевом газе и деньгах, выведенных из клептократий - это рост, построенный на песке. Это не то же, что настоящий, устойчивый рост, опирающийся на высокую производительность и инновации".
показать весь комментарий
03.05.2022 07:02 Ответить
Пограбували зелені лохи та 73% дебілів, а слова Ліз Трасс це якраз про них Британію це Вам для довідки якщо не знаєте, бо найбільше грошей раші крутяться в Британії, а не в Німеччині.Так що скажіть дякую Німеччині, тому що санкції на нафту і газ залежать від них, а не від США, це також для довідки.
показать весь комментарий
03.05.2022 11:17 Ответить
А хто вони як не дебіли? ЦЕ НА ЇХНІЙ СОВІСТІ ЩО МИ НЕ ГОТОВІ ДО ВІЙНИ ПРИКОЛЮЙСЯ ДАЛЬШЕ ДЕБІЛ
показать весь комментарий
03.05.2022 12:06 Ответить
А хто вони як не дебіли, це на їх совісті що ми не готові до війни. Не знаю що Ви маєте на увазі про 4% погрішності, але можете не сперечатись це звичайна статистика 73% це дебіли, а патріоти чи ні це інше, і так я горджусь що не належу до тих 73% як Ви, а Ви гордіться що такі як усі, дебіл.
показать весь комментарий
03.05.2022 12:16 Ответить
То, мабуть, бот на заробітках. Ну, і ніяк не є рідним...
показать весь комментарий
03.05.2022 12:45 Ответить
Ці САУ ми отримуємо від голандцив, хоча вони такі побудовани німцамі... Останні пообіцяли навчання для наших воїнів ї можливо 40000 снарядів, але по останнім щось мутно якось - без підтвердження...
показать весь комментарий
03.05.2022 14:28 Ответить
Україна повинна перемогти, а Росія програти.
показать весь комментарий
03.05.2022 09:06 Ответить
Шольцу потрібно не пердіти губами а діяти , давати зброю яка потребує Україна а не купувати нафта та газ у Росії
показать весь комментарий
03.05.2022 09:14 Ответить
Бідолага Шольц вже зовсім запутався у своїх вподобаннях та обіцянках. Зате німецька опозиція максимально ефективно використовує нерішучість влади і набирає очки...
показать весь комментарий
03.05.2022 09:26 Ответить
Его выражение похоже на "договоримся посредине". Он должен по другому сказать:Россия должна проиграть а Украина должна победить! Рашка должна проиграть и уползти как минимум лет на 30 чтобы у говнорусского народа не было даже мыслей снова нападать на Украину
показать весь комментарий
03.05.2022 09:48 Ответить
А первые лица Германии должны признать, что это их политика стала причиной долголетней войны с наРФией! Все ваши "тяжелейшие" минские переговоры, а на самом деле смехотворные санкции, обман санкций, тайная продажа вооружений и технологий агрессору, совместное строительство СП2 и обогащение на крови украинцев - вот что вы немцы делали последние десятки лет для взращивания и поддержки оккупанта!
Для вас благополучие и деньги важнее мира на Земле!
показать весь комментарий
03.05.2022 10:03 Ответить
А можна простіше - Україна переможе! А Московия програє! Язик не повертається сказати прямо?
показать весь комментарий
03.05.2022 10:15 Ответить
нихера себе СЛОВОБЛУДИЕ , народ , это про что ???? я так и не понял , НЕМЦЫ КАПИТУЛИРУЮТ ????))))
показать весь комментарий
03.05.2022 10:21 Ответить
гигант МЫСЛИ !!! где эта **** , ФРАУ ШТАЗИ ?????
показать весь комментарий
03.05.2022 10:22 Ответить
Сейчас ему передадут,что наш посол назвал его ливерной колбасой ...и все по новой начнется...зебильо ,а вам вообще танки из Германии нужны?а то давайте просто обваляйте немецкий флаг в дерьме и успокоимся с поддержкой той Германии)
показать весь комментарий
03.05.2022 10:23 Ответить
вот так СЛОВОБЛУДИЛА меркель , потом РУКОБЛУДИЛ штай маер гитлер , и этот ХОЛЬ МОЛЬЦ продолжает БЛУДИТЬ в трех СОСКАХ !!!!!
показать весь комментарий
03.05.2022 10:25 Ответить
швайнштайгер короче, швайні
показать весь комментарий
03.05.2022 10:49 Ответить
Ничью предлагает ****.
показать весь комментарий
03.05.2022 10:32 Ответить
звідки ж їй бути, перемозі, коли він навіть ті старі Leopard 1 зі 105мм пушкою нам не дає
показать весь комментарий
03.05.2022 10:48 Ответить
перемогою вважати можна як мінімум відновлення територіальної цілісності на стан до 2014 р + репарації
показать весь комментарий
03.05.2022 10:46 Ответить
довбойоб цей шульц
показать весь комментарий
03.05.2022 11:11 Ответить
https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html: Melnyk bezeichnet Scholz als "beleidigte Leberwurst" - Посол Мельник назвал Шольца 'оскорбленной ливерной колбасой'

Новое слово в дипломатии от Квартала-95.

https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html: https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html
показать весь комментарий
03.05.2022 11:41 Ответить
Німці теж не дуже вміють обирати владу. Правда, їхня влада завжди думає, у першу чергу про німців, і у другу, про власну кишеню. А у нас можновладці за рідкісним винятком, догоджають росії та набивають власні кишені.
показать весь комментарий
03.05.2022 11:44 Ответить
******
показать весь комментарий
03.05.2022 13:22 Ответить
Вы меня конечно извините, но Украина очень некрасиво себя повела со Штайнмаером
показать весь комментарий
03.05.2022 14:12 Ответить
Штайнмаер тоже очень некрасиво себя повел с Украиной
показать весь комментарий
03.05.2022 23:09 Ответить
И с требованиями для Европы не покупать у раши газ... получается, пусть европа загибается, а вот оружие непременно обязана нам поставлять... получается вокруг все говно, а мы герои, и все нам должны...
показать весь комментарий
03.05.2022 14:17 Ответить
мы герои, потому что если раша выйдет на границы европы, им хана
показать весь комментарий
03.05.2022 23:11 Ответить
болтун!
показать весь комментарий
03.05.2022 16:25 Ответить
 
 