Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть, - Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отвергает обвинения в нерешительности политики в отношении Украины и заявляет, что действовать нужно здраво.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я всегда решал быстро, вместе со всеми другими, посоветовавшись с союзниками. Но мой курс состоит в том, что мы действуем здраво и с ясным умом", - подчеркнул он.
По словам Шольца, Россия не должна победить, а Украина не должна проиграть.
Шольц отметил, что нельзя допустить, чтобы кто-то заявлял "в самом худшем стиле империализма 18-19 веков": "Моя территория недостаточно велика, я не люблю границ, они могут быть изменены силой".
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+25 Nikolay Ivankov #508849
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+21 Игорь Рыбалка #506513
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+18 Дмитрий Иванов #466733
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Иными словами, Шольц предлагает патовую ситуацию, не имеющий никакого решения.
С ЖОПЗ кого ЯнеЛох посадил? А,никого.
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymaye-sau-pzh-2000-ta-155-mm-***********-bloomberg/
"Мы понимаем, что рост, построенный на дешевом газе и деньгах, выведенных из клептократий - это рост, построенный на песке. Это не то же, что настоящий, устойчивый рост, опирающийся на высокую производительность и инновации".
Для вас благополучие и деньги важнее мира на Земле!
Новое слово в дипломатии от Квартала-95.
https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html: https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html