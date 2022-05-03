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Росія не має перемогти, а Україна не має програти, - Шольц

шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкидає звинувачення у нерішучості політики стосовно України і заявляє, що діяти потрібно розсудливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я завжди вирішував швидко, разом з усіма іншими, порадившись із союзниками. Але мій курс полягає в тому, що ми діємо розсудливо і з ясним розумом", - наголосив він.

За словами Шольца, Росія не повинна перемогти, а Україна не повинна програти.

Шольц зазначив, що не можна допустити, щоб хтось заявляв "у найгіршому стилі імперіалізму 18-19 століть": "Моя територія недостатньо велика, я не люблю кордонів, вони можуть бути змінені силою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною, - Шольц

Автор: 

Німеччина (7441) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+25
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03.05.2022 02:14
+21
Чемпіон світу з сидіння жопою на двох стільцях
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03.05.2022 01:55
+18
В Мариуполь бы этого сильно рассудительного и ясномыслящего
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03.05.2022 01:55
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В Мариуполь бы этого сильно рассудительного и ясномыслящего
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03.05.2022 01:55 Відповісти
А почему не Вовчика? Это Шолц или Вован всё в ГЛАЗ заглянуть хочет и торговлю с Русосвинарником с 2019 увеличил в разы.
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03.05.2022 03:42 Відповісти
Чемпіон світу з сидіння жопою на двох стільцях
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03.05.2022 01:55 Відповісти
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03.05.2022 02:14 Відповісти
Шольц на зарядке❗👍
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03.05.2022 07:00 Відповісти
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03.05.2022 02:02 Відповісти
Гандонистый хендехох...
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03.05.2022 10:22 Відповісти
Шольцу наконец вставили в попу пальц?
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03.05.2022 02:10 Відповісти
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03.05.2022 02:33 Відповісти
"россия не должна победить, а Украина не должна проиграть".
Иными словами, Шольц предлагает патовую ситуацию, не имеющий никакого решения.
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03.05.2022 02:45 Відповісти
сегодня на Цензоре шольценедержание.
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03.05.2022 02:46 Відповісти
Уже зае..л этот ШЛЮХц переобуватся.
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03.05.2022 02:54 Відповісти
Не каже, що окупант РФ має програти, а УКРАЇНА ПЕРЕМОГТИ, бо знає де підгодовується
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03.05.2022 03:00 Відповісти
А я бачу, що Олаф прогресує.
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03.05.2022 03:01 Відповісти
Меркель уже была за Крым виноватой,теперь Шолц виноват.
С ЖОПЗ кого ЯнеЛох посадил? А,никого.
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03.05.2022 03:45 Відповісти
Ми гаварім 'Лєнін!' і падразумєваєм 'Партія!', ми гаварім 'Партія!' і падразумиваєм 'Лєнін!'
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03.05.2022 03:54 Відповісти
От мастєр словесної еквілібристики!!! Вчіться.
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03.05.2022 04:25 Відповісти
Шоти там, опудало, белькочеш? На вихід!
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03.05.2022 05:47 Відповісти
Що не кажіть, а прогресує. Через місяць скаже: "Росія програє, Україна переможе"
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03.05.2022 05:54 Відповісти
Шольц должен пойти в сторону рюзьке корабля.
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03.05.2022 06:11 Відповісти
Наїжджайте, наїжджайте, а потім на колінах просіть танки арту, санкцій, грошей, критики Шольца помовчіть або мізків попросіть.
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03.05.2022 06:31 Відповісти
Зразу видно що у дєдушки прострочена іпотека
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03.05.2022 06:34 Відповісти
Тільки за ці найкращі у світі САУ ми вже повинні бути вдячними.
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymaye-sau-pzh-2000-ta-155-mm-***********-bloomberg/
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03.05.2022 06:35 Відповісти
Не спіши дякувати. Спочатку прочитай оце, потім переклади на людську мову і ти зрозумієш, що ті кому ти хочеш дякувати, спочатку пограбували Україну, що її знесилило, а тепер немов допомагають. Причому допомагають так, щоб війна тривала років декілька і щоб РФ не образилася і нє потєряла ліцо. Нижче текст. Це слова Ліз Трасс МЗС Британії
"Мы понимаем, что рост, построенный на дешевом газе и деньгах, выведенных из клептократий - это рост, построенный на песке. Это не то же, что настоящий, устойчивый рост, опирающийся на высокую производительность и инновации".
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03.05.2022 07:02 Відповісти
Пограбували зелені лохи та 73% дебілів, а слова Ліз Трасс це якраз про них Британію це Вам для довідки якщо не знаєте, бо найбільше грошей раші крутяться в Британії, а не в Німеччині.Так що скажіть дякую Німеччині, тому що санкції на нафту і газ залежать від них, а не від США, це також для довідки.
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03.05.2022 11:17 Відповісти
А хто вони як не дебіли? ЦЕ НА ЇХНІЙ СОВІСТІ ЩО МИ НЕ ГОТОВІ ДО ВІЙНИ ПРИКОЛЮЙСЯ ДАЛЬШЕ ДЕБІЛ
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03.05.2022 12:06 Відповісти
А хто вони як не дебіли, це на їх совісті що ми не готові до війни. Не знаю що Ви маєте на увазі про 4% погрішності, але можете не сперечатись це звичайна статистика 73% це дебіли, а патріоти чи ні це інше, і так я горджусь що не належу до тих 73% як Ви, а Ви гордіться що такі як усі, дебіл.
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03.05.2022 12:16 Відповісти
То, мабуть, бот на заробітках. Ну, і ніяк не є рідним...
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03.05.2022 12:45 Відповісти
Ці САУ ми отримуємо від голандцив, хоча вони такі побудовани німцамі... Останні пообіцяли навчання для наших воїнів ї можливо 40000 снарядів, але по останнім щось мутно якось - без підтвердження...
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03.05.2022 14:28 Відповісти
Україна повинна перемогти, а Росія програти.
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03.05.2022 09:06 Відповісти
Шольцу потрібно не пердіти губами а діяти , давати зброю яка потребує Україна а не купувати нафта та газ у Росії
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03.05.2022 09:14 Відповісти
Бідолага Шольц вже зовсім запутався у своїх вподобаннях та обіцянках. Зате німецька опозиція максимально ефективно використовує нерішучість влади і набирає очки...
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03.05.2022 09:26 Відповісти
Его выражение похоже на "договоримся посредине". Он должен по другому сказать:Россия должна проиграть а Украина должна победить! Рашка должна проиграть и уползти как минимум лет на 30 чтобы у говнорусского народа не было даже мыслей снова нападать на Украину
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03.05.2022 09:48 Відповісти
А первые лица Германии должны признать, что это их политика стала причиной долголетней войны с наРФией! Все ваши "тяжелейшие" минские переговоры, а на самом деле смехотворные санкции, обман санкций, тайная продажа вооружений и технологий агрессору, совместное строительство СП2 и обогащение на крови украинцев - вот что вы немцы делали последние десятки лет для взращивания и поддержки оккупанта!
Для вас благополучие и деньги важнее мира на Земле!
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03.05.2022 10:03 Відповісти
А можна простіше - Україна переможе! А Московия програє! Язик не повертається сказати прямо?
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03.05.2022 10:15 Відповісти
нихера себе СЛОВОБЛУДИЕ , народ , это про что ???? я так и не понял , НЕМЦЫ КАПИТУЛИРУЮТ ????))))
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03.05.2022 10:21 Відповісти
гигант МЫСЛИ !!! где эта **** , ФРАУ ШТАЗИ ?????
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03.05.2022 10:22 Відповісти
Сейчас ему передадут,что наш посол назвал его ливерной колбасой ...и все по новой начнется...зебильо ,а вам вообще танки из Германии нужны?а то давайте просто обваляйте немецкий флаг в дерьме и успокоимся с поддержкой той Германии)
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03.05.2022 10:23 Відповісти
вот так СЛОВОБЛУДИЛА меркель , потом РУКОБЛУДИЛ штай маер гитлер , и этот ХОЛЬ МОЛЬЦ продолжает БЛУДИТЬ в трех СОСКАХ !!!!!
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03.05.2022 10:25 Відповісти
швайнштайгер короче, швайні
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03.05.2022 10:49 Відповісти
Ничью предлагает ****.
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03.05.2022 10:32 Відповісти
звідки ж їй бути, перемозі, коли він навіть ті старі Leopard 1 зі 105мм пушкою нам не дає
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03.05.2022 10:48 Відповісти
перемогою вважати можна як мінімум відновлення територіальної цілісності на стан до 2014 р + репарації
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03.05.2022 10:46 Відповісти
довбойоб цей шульц
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03.05.2022 11:11 Відповісти
https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html: Melnyk bezeichnet Scholz als "beleidigte Leberwurst" - Посол Мельник назвал Шольца 'оскорбленной ливерной колбасой'

Новое слово в дипломатии от Квартала-95.

https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html: https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html
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03.05.2022 11:41 Відповісти
Німці теж не дуже вміють обирати владу. Правда, їхня влада завжди думає, у першу чергу про німців, і у другу, про власну кишеню. А у нас можновладці за рідкісним винятком, догоджають росії та набивають власні кишені.
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03.05.2022 11:44 Відповісти
******
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03.05.2022 13:22 Відповісти
Вы меня конечно извините, но Украина очень некрасиво себя повела со Штайнмаером
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03.05.2022 14:12 Відповісти
Штайнмаер тоже очень некрасиво себя повел с Украиной
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03.05.2022 23:09 Відповісти
И с требованиями для Европы не покупать у раши газ... получается, пусть европа загибается, а вот оружие непременно обязана нам поставлять... получается вокруг все говно, а мы герои, и все нам должны...
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03.05.2022 14:17 Відповісти
мы герои, потому что если раша выйдет на границы европы, им хана
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03.05.2022 23:11 Відповісти
болтун!
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03.05.2022 16:25 Відповісти
 
 