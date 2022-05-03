Росія не має перемогти, а Україна не має програти, - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкидає звинувачення у нерішучості політики стосовно України і заявляє, що діяти потрібно розсудливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я завжди вирішував швидко, разом з усіма іншими, порадившись із союзниками. Але мій курс полягає в тому, що ми діємо розсудливо і з ясним розумом", - наголосив він.

За словами Шольца, Росія не повинна перемогти, а Україна не повинна програти.

Шольц зазначив, що не можна допустити, щоб хтось заявляв "у найгіршому стилі імперіалізму 18-19 століть": "Моя територія недостатньо велика, я не люблю кордонів, вони можуть бути змінені силою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції не будуть скасовані, поки Росія не підпише мирну угоду з Україною, - Шольц