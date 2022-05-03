Росія не має перемогти, а Україна не має програти, - Шольц
Канцлер ФРН Олаф Шольц відкидає звинувачення у нерішучості політики стосовно України і заявляє, що діяти потрібно розсудливо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я завжди вирішував швидко, разом з усіма іншими, порадившись із союзниками. Але мій курс полягає в тому, що ми діємо розсудливо і з ясним розумом", - наголосив він.
За словами Шольца, Росія не повинна перемогти, а Україна не повинна програти.
Шольц зазначив, що не можна допустити, щоб хтось заявляв "у найгіршому стилі імперіалізму 18-19 століть": "Моя територія недостатньо велика, я не люблю кордонів, вони можуть бути змінені силою".
Топ коментарі
+25 Nikolay Ivankov #508849
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+21 Игорь Рыбалка #506513
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+18 Дмитрий Иванов #466733
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Иными словами, Шольц предлагает патовую ситуацию, не имеющий никакого решения.
С ЖОПЗ кого ЯнеЛох посадил? А,никого.
https://mil.in.ua/uk/news/********-otrymaye-sau-pzh-2000-ta-155-mm-***********-bloomberg/
"Мы понимаем, что рост, построенный на дешевом газе и деньгах, выведенных из клептократий - это рост, построенный на песке. Это не то же, что настоящий, устойчивый рост, опирающийся на высокую производительность и инновации".
Для вас благополучие и деньги важнее мира на Земле!
Новое слово в дипломатии от Квартала-95.
https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html: https://www.tagesspiegel.de/politik/wegen-steinmeier-ausladung-nicht-nach-kiew-melnyk-bezeichnet-scholz-als-beleidigte-leberwurst/28297620.html