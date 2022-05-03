Российские войска обстреляли центр Харькова. ВИДЕО
Войска РФ днем 3 мая обстреляли центр Харькова, жителей двух близлежащих жилых массивов Шевченковского района просят не выходить из укрытий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме пресс-служба Харьковской областной военной администрации.
"Российские войска продолжают обстреливать центр Харькова, пострадал один из городских парков", - говорится в сообщении.
Жителей районов Павлова Поля и Алексеевки просят срочно спуститься в укрытие и не оставлять их без необходимости на протяжении всего дня, добавляют в ОВА.
Топ комментарии
+16 Вася Путлер
показать весь комментарий03.05.2022 14:34 Ссылка
+8 Ярослав Мельниченко
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+6 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий03.05.2022 15:11 Ссылка
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там 30 км до границы
Град не добьет
а Смерч и Ураган - легко
не взяли Київ , щоби прошвирнутися по Хрещатику , бо навіть орки везли з собою парадну форму !
Пішли , кацапи , вслід за своїм кораблем 😠
Не розумію, навіщо було створювати у місті-мільйоннику стільки тероборони, щоб потім тупо ловити прильоти від орків у центральну частину Харкова і просто рахувати кількість прильотів...
Парламентарі дозволили теробороні виконувати завдання у зоні бойових дій. Джерело:
Але якщо у вас там в Харкові не вистачає молоді, то можу під'їхати...
Вчора були відосіки про чистий парк і "садім цвети" - сьогодні обстріл ... І знов Браво Ідіоти ! Ви шо думаєте ворог ваші пабліки не дивиться ?!