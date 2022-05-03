Российские войска обстреляли центр Харькова. ВИДЕО

Войска РФ днем 3 мая обстреляли центр Харькова, жителей двух близлежащих жилых массивов Шевченковского района просят не выходить из укрытий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

"Российские войска продолжают обстреливать центр Харькова, пострадал один из городских парков", - говорится в сообщении.

Жителей районов Павлова Поля и Алексеевки просят срочно спуститься в укрытие и не оставлять их без необходимости на протяжении всего дня, добавляют в ОВА.

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