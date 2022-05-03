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Российские войска обстреляли центр Харькова. ВИДЕО

Войска РФ днем 3 мая обстреляли центр Харькова, жителей двух близлежащих жилых массивов Шевченковского района просят не выходить из укрытий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

"Российские войска продолжают обстреливать центр Харькова, пострадал один из городских парков", - говорится в сообщении.

Жителей районов Павлова Поля и Алексеевки просят срочно спуститься в укрытие и не оставлять их без необходимости на протяжении всего дня, добавляют в ОВА.

Читайте також: Войска РФ продолжают обстрелы Харькова и области, есть погибшие и раненые. ВСУ мужественно обороняют позиции в регионе, - Синегубов

Автор: 

обстрел (27626) Харьков (7546)


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Топ комментарии
+16
надеюсь пройдет еще немного времени и будут обстреляны центр белгорода брянска курска москвы и питера
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03.05.2022 14:34
+8
Откуда стреляют? Ведь Арестович уже оккупантов отогнал от Харькова на 40 км.
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03.05.2022 14:45
+6
Я з автоматом в Бучанському районі Києвської області.
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03.05.2022 15:11
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надеюсь пройдет еще немного времени и будут обстреляны центр белгорода брянска курска москвы и питера
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03.05.2022 14:34 Ответить
Откуда стреляют? Ведь Арестович уже оккупантов отогнал от Харькова на 40 км.
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03.05.2022 14:45 Ответить
Только хотел написать, видимо ракетой или рсз.
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03.05.2022 14:49 Ответить
Харьков москали могут обстреливать СО СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
там 30 км до границы
Град не добьет
а Смерч и Ураган - легко
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03.05.2022 15:21 Ответить
главный вопрос-зачем???
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03.05.2022 17:35 Ответить
https://deepstatemap.live/#10/50.0837/36.4966
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03.05.2022 15:25 Ответить
Со стороны Циркунов близко стоят, там пока ещё не отогнали ...
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03.05.2022 18:36 Ответить
Кацапи в агонії , а ху@ ло від злоби вже посинів , що до 9- го травня
не взяли Київ , щоби прошвирнутися по Хрещатику , бо навіть орки везли з собою парадну форму !

Пішли , кацапи , вслід за своїм кораблем 😠
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03.05.2022 14:46 Ответить
Арта орків стоїть за Циркунами!
Не розумію, навіщо було створювати у місті-мільйоннику стільки тероборони, щоб потім тупо ловити прильоти від орків у центральну частину Харкова і просто рахувати кількість прильотів...
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03.05.2022 14:50 Ответить
Валера, ти вже з гранатометом у Циркунах?
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03.05.2022 14:53 Ответить
Я з автоматом в Бучанському районі Києвської області.
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03.05.2022 15:11 Ответить
Ви там з перших днів ?
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03.05.2022 16:15 Ответить
Валера , чекаємо на тебе під Циркунами !!! з автоматом. І з блокпостів гарячих точок ЗУ і "Мукачевських фронтів" теж не соромтесь, підтягуйтесь...

Парламентарі дозволили теробороні виконувати завдання у зоні бойових дій. Джерело:
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03.05.2022 17:02 Ответить
Друже мій, коли я народився, то був ще живий Гагарін, коли я був у такому віці, як ти, то совєти ще воювали в Афгані.
Але якщо у вас там в Харкові не вистачає молоді, то можу під'їхати...
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03.05.2022 17:30 Ответить
Причём, Лугандон там стоит.
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03.05.2022 14:54 Ответить
Я теж не розумію нах в Київській області на сьогодні дев'ять ліній оборони , і ще більше не розумію навіщо в перші дні війни колони військової техніки перекинули з Харкова до столиці ?
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03.05.2022 16:41 Ответить
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03.05.2022 15:33 Ответить
І ще раз о вєчном ідіотізмі ... Позавчора в харьківських пабліках якесь ідіото накидало відосіків з Саржиного Яру - як там охайно , і як гарно там відпочивають харьків'яни , грають в теніс, тренуються... -Вночі нах розбомбили ті всі локації ...
Вчора були відосіки про чистий парк і "садім цвети" - сьогодні обстріл ... І знов Браво Ідіоти ! Ви шо думаєте ворог ваші пабліки не дивиться ?!
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03.05.2022 16:46 Ответить
Давно вже пора стерти Білгород (чи Курськ) з лиця землі! Добре було б зробити такий подарунок путіну до 9 травня.
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03.05.2022 17:01 Ответить
 
 