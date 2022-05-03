У Вінницькій області пролунали вибухи

У Вінницькій області повідомляють про вибухи. Містян закликають залишатися в укриттях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Суспільне.

"На Вінниччині чути звуки вибухів. Інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.

Місцевих мешканців закликають зберігати спокій та залишатися в укриттях, адже повітряна тривога ще триває.

Згодом у телеграмі радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що обидві крилаті ракети, які летіли на Вінницю, було збито протиповітряною обороною.

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