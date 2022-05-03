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Новини
25 005 20

У Вінницькій області пролунали вибухи

ракета

У Вінницькій області повідомляють про вибухи. Містян закликають залишатися в укриттях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Суспільне.

"На Вінниччині чути звуки вибухів. Інформація уточнюється", - сказано в повідомленні.

Місцевих мешканців закликають зберігати спокій та залишатися в укриттях, адже повітряна тривога ще триває.

Згодом у телеграмі радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що обидві крилаті ракети, які летіли на Вінницю, було збито протиповітряною обороною.

Читайте також: На підльоті до Києва збито крилату ракету окупантів, - Геращенко

Автор: 

вибух (4504) Вінницька область (1023) крилаті ракети (1076)


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Топ коментарі
+16
Я відчуваю лють! Найлютішу лють!!! Смерть рашистам! Смерть всім крисам кримським!!!
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03.05.2022 21:30
+14
Обосцаная хваленая армия русофашистов ***** оказалась на деле ниначто не способна, поетому ***** вернулся к своей любимой тактике воевать с гражданскими женщинами и детьмя
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03.05.2022 21:31
+8
Поки не почнуть з України їх бомбить,вони все частіше будуть бомбить нас.
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03.05.2022 21:37
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Я відчуваю лють! Найлютішу лють!!! Смерть рашистам! Смерть всім крисам кримським!!!
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03.05.2022 21:30 Відповісти
Чем вам крысы не угодили?
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03.05.2022 21:37 Відповісти
А крымские причём?
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03.05.2022 21:39 Відповісти
Обосцаная хваленая армия русофашистов ***** оказалась на деле ниначто не способна, поетому ***** вернулся к своей любимой тактике воевать с гражданскими женщинами и детьмя
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03.05.2022 21:31 Відповісти
Дурень, в 95 % випадків вони цілять в інфраструктуру. Спеціально ці дальні ракети в жінок і дітей не випускають. Потрібно розрізняти види зброї.
Для жінок і дітей у ***** є гради і урагани, якими суки випалюють квартали прифронтових міст.
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03.05.2022 21:54 Відповісти
А вот если бы не Антоха , то не сбили бы .
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03.05.2022 21:36 Відповісти
Он тарелкой, что вылизал языком, запустил по ракетам!
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03.05.2022 21:47 Відповісти
Поки не почнуть з України їх бомбить,вони все частіше будуть бомбить нас.
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03.05.2022 21:37 Відповісти
схоже знову з бульбостану робили запуск
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03.05.2022 21:38 Відповісти
та невже? а коли перед цим востаннє з білорашки робили запуск? Вже дуже давно звідти нічого не вилітало. Місяць, напевно
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03.05.2022 21:56 Відповісти
Там пускові лишилися. Й пво
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03.05.2022 22:17 Відповісти
Чому так вирішили ? Близько 1,5 години тому, Геращенко заявив про збиту ракету нашим ППО на підльоті до Київа зі сторони одеської траси .Судячи з траекторії - це запуск з чорного моря.Напевно і по Вінниччині звідти шмаляють..
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03.05.2022 22:46 Відповісти
Потріно розуміти, шо ці ******** будуть пускати ракети до останньої. Це кончена і хвора нація на чолі з недофюреором
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03.05.2022 21:57 Відповісти
Ця ботоксна потвора - не людина, в нього "мозок відклеївся".
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03.05.2022 22:21 Відповісти
И к сожалению, ракет у него *********.
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03.05.2022 22:26 Відповісти
А шо им в Виннице нужно? Хотят бункер штаба ВВС пробить, который на прямой ядерный взрыв рассчитан? Ню-ню.
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03.05.2022 23:14 Відповісти
 
 