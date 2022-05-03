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Новости
25 005 20

В Винницкой области раздались взрывы

ракета

В Винницкой области сообщают о взрывах. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Суспильне.

"В Винницкой области слышны звуки взрывов. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

Местные жители призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога еще продолжается.

Впоследствии в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что обе крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты противовоздушной обороной.

Читайте: Во Львове раздаются мощные взрывы

взрыв (6795) Винницкая область (1041) крылатые ракеты (886)


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Топ комментарии
+16
Я відчуваю лють! Найлютішу лють!!! Смерть рашистам! Смерть всім крисам кримським!!!
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03.05.2022 21:30
+14
Обосцаная хваленая армия русофашистов ***** оказалась на деле ниначто не способна, поетому ***** вернулся к своей любимой тактике воевать с гражданскими женщинами и детьмя
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03.05.2022 21:31
+8
Поки не почнуть з України їх бомбить,вони все частіше будуть бомбить нас.
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03.05.2022 21:37
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Я відчуваю лють! Найлютішу лють!!! Смерть рашистам! Смерть всім крисам кримським!!!
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03.05.2022 21:30 Ответить
Чем вам крысы не угодили?
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03.05.2022 21:37 Ответить
А крымские причём?
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03.05.2022 21:39 Ответить
Обосцаная хваленая армия русофашистов ***** оказалась на деле ниначто не способна, поетому ***** вернулся к своей любимой тактике воевать с гражданскими женщинами и детьмя
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03.05.2022 21:31 Ответить
Дурень, в 95 % випадків вони цілять в інфраструктуру. Спеціально ці дальні ракети в жінок і дітей не випускають. Потрібно розрізняти види зброї.
Для жінок і дітей у ***** є гради і урагани, якими суки випалюють квартали прифронтових міст.
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03.05.2022 21:54 Ответить
А вот если бы не Антоха , то не сбили бы .
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03.05.2022 21:36 Ответить
Он тарелкой, что вылизал языком, запустил по ракетам!
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03.05.2022 21:47 Ответить
Поки не почнуть з України їх бомбить,вони все частіше будуть бомбить нас.
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03.05.2022 21:37 Ответить
схоже знову з бульбостану робили запуск
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03.05.2022 21:38 Ответить
та невже? а коли перед цим востаннє з білорашки робили запуск? Вже дуже давно звідти нічого не вилітало. Місяць, напевно
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03.05.2022 21:56 Ответить
Там пускові лишилися. Й пво
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03.05.2022 22:17 Ответить
Чому так вирішили ? Близько 1,5 години тому, Геращенко заявив про збиту ракету нашим ППО на підльоті до Київа зі сторони одеської траси .Судячи з траекторії - це запуск з чорного моря.Напевно і по Вінниччині звідти шмаляють..
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03.05.2022 22:46 Ответить
Потріно розуміти, шо ці ******** будуть пускати ракети до останньої. Це кончена і хвора нація на чолі з недофюреором
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03.05.2022 21:57 Ответить
Ця ботоксна потвора - не людина, в нього "мозок відклеївся".
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03.05.2022 22:21 Ответить
И к сожалению, ракет у него *********.
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03.05.2022 22:26 Ответить
А шо им в Виннице нужно? Хотят бункер штаба ВВС пробить, который на прямой ядерный взрыв рассчитан? Ню-ню.
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03.05.2022 23:14 Ответить
 
 