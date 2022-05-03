В Винницкой области раздались взрывы
В Винницкой области сообщают о взрывах. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Суспильне.
"В Винницкой области слышны звуки взрывов. Информация уточняется", - сказано в сообщении.
Местные жители призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога еще продолжается.
Впоследствии в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что обе крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты противовоздушной обороной.
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Для жінок і дітей у ***** є гради і урагани, якими суки випалюють квартали прифронтових міст.