В Винницкой области раздались взрывы

В Винницкой области сообщают о взрывах. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Суспильне.

"В Винницкой области слышны звуки взрывов. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

Местные жители призывают сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях, ведь воздушная тревога еще продолжается.

Впоследствии в телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что обе крылатые ракеты, летевшие в Винницу, были сбиты противовоздушной обороной.

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