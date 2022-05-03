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Во Львове раздаются мощные взрывы

львів

Во Львове раздаются взрывы, жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Нацполиция показала последствия удара оккупантов по коксохимическому заводу в Авдеевке. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6792) Львов (4595) обстрел (27652)


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Топ комментарии
+48
Бо не існує Придністров'я, є суверенна держава Молдова і все і ми не можемо напасти на неї
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03.05.2022 20:43
+46
уже часа 3 воздушная тревога... русня пуляет свои говноракеты, а мы боимся даже сраное приднестровье ********** вместе с росийской частью. Что это за игра в одну калитку? Слабый зе-президент, когда будешь решения принимать?
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03.05.2022 20:39
+45
******** макрон пуйлом результат бомби
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03.05.2022 20:38
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ще рано...треба щоб вони по ньому сьйбувались
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03.05.2022 21:05 Ответить
поки шо по ньому заходять
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03.05.2022 21:11 Ответить
Хтось мені пояснить долб...бізм цілий день польоти нашої авіації, коли почалась тривога всі сіли, не буду розкривати місце 15 хв літаку до напрямку прольота ракет до Львова....
і через годину прильоти.... причому є пілоти які досить непогано збивають крилаті ракети....

Б.... вони онлайн летіли..... в телеграм каналах всяких Трух скидали відео де пролітали ракети.... це реально повний..... Чого не можна було спробувати їх перехватити літаками....
Не знаю як на мене комусь треба дати по кашкету як мінімум підзатильник
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03.05.2022 21:00 Ответить
неможливо перехопити всі ракети,ви ж не знаєте скільки їх всього було випущено і в які цілі..
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03.05.2022 21:34 Ответить
Перехоплення статистичне
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03.05.2022 22:19 Ответить
Та я не спорю важка ціль але наприклад постійно на перехват злітає пара, то ж можна 2 пари виділити на чергування саме в ці дні тим більшеше що амери попереджали ще 2 дня назад про масований удар по залізницям...

Якщо вони втратили ракети з видимості через низьку висоту то ж можливо слідкувати за телеграмом де діляться відеом польоту ракет або взагалі бота зробити де люди будуть скидати геолокацію з відеом..
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03.05.2022 23:01 Ответить
тут треба чогось на кшталт спітфайра, а їх віддавна вже нема )

це якщо якомусь мудрагелеві дуже закортить збивати крилаті ракети за допомогою літаків
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03.05.2022 21:36 Ответить
в мої області всі збили саме літаками це так якимось мудрагелям для розвитку.....
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03.05.2022 22:49 Ответить
а область? какая?
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04.05.2022 08:32 Ответить
Надо дать ответ со орудий которое есиь ВСУ! СЛАВА ВСУ!
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03.05.2022 21:02 Ответить
Хоч би не по складах зі зброєю... Нею ще тварюк вбивать
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03.05.2022 21:03 Ответить
4 прилета, так у орков скоро ракеты закончатся
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03.05.2022 21:03 Ответить
Де це кляте пво? Ще *** скажіть, ракета летіла по траекторії, що збити не можна. За то на смартфон встигають зняти як летить!
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03.05.2022 21:04 Ответить
Пво? Може дороги?
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03.05.2022 21:17 Ответить
Я не розумію,чому ракети пролетіли через всю Україну, і не були збиті.Чи так було задумано.
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03.05.2022 21:04 Ответить
Идите жарить каклеты, от Львова до Белорус ии рукой подать.
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03.05.2022 21:21 Ответить
Просто мало маємо систем ППО.Що б добре прикрити такі великі простори країни потрібно в десять разів більше того,що є зараз.Якщо ракети на великій висоті летять то можна збити тільки системою С300(радіус дії 75км );С125-40км;Бук М1-32км.
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03.05.2022 21:27 Ответить
Мабуть роз'їбали все ж таки склади зі зброєю, яку так старанно дєрьмачок щільно поскридував в одному місці, слідкував, щоб майже не поступала на фронт, і координати на кремль скинув особисто А завтра підуть домовлятися і казати: все зброї тепер ніякої нема, ось так, здайомся.
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03.05.2022 21:08 Ответить
Чувак успокойся, сейчас никто не складирует оружие, тем более возле Львова…
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03.05.2022 21:13 Ответить
Никакой склад не раз@ли -электроподстанции две-садовой отписался
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03.05.2022 21:23 Ответить
Любите підтасовувати факти? Чи просто подобається шоколад?
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03.05.2022 22:42 Ответить
он любит асфальт
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04.05.2022 08:35 Ответить
Пока не начнут наносить ответные удары по территории России и Беларуси ничего не изменится. ***** понимает только силу. Нет ответки будут и дальше потихоньку уничтожать инфрастуктуру городов.
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03.05.2022 21:20 Ответить
Хто відповідає за те що ми не атакуємо сраний Крим?! Півтори години по всій Україні тривога! З десяток міст попадання ! Де ***** отвєтка, де ППО? Зелена гнида спеціально робить вигляд що Криму не існує? Зато довбані ракети звідти чудово існують! Зрівняти гадюшник Севастополь не те що з землею, з морем!!!! І буде спокій і Львову і Одесі і Долинський і Києву !!!
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03.05.2022 21:20 Ответить
Зелені гниди - ось вам відповідь абсолютно на всі питання.
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03.05.2022 21:33 Ответить
***...............ть в"їбало два рази. Над моїм будинком просвистіло дві!
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03.05.2022 21:25 Ответить
Левандівка...бачив сам...
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03.05.2022 21:40 Ответить
То наверное взрываются склады со всем западным оружием. Почему оно до сих пор на складах и кто дал координаты россиянам нужно спросить у Ермака. Он один заменяет 100 российских БТГ по эффективности работы в тылу Украины. В то время как Зеленский отвлекает остальных пафосными выступлениями в прямом эфире, он скорее не Президент а пресс секретарь Ермака. Медийный блогер по факту.
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03.05.2022 21:28 Ответить
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми.
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03.05.2022 22:43 Ответить
Трансформатор так взриваться високовольтний там масла багато..... і чорний дим.. підстанцію долбанули
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03.05.2022 23:07 Ответить
Они целый день бьют по железнодорожке чтобы оружие тяжёлое к нам не поступило.
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04.05.2022 00:53 Ответить
чого доіпались до ППО...80 % збивають...
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03.05.2022 21:39 Ответить
**** , 80% сбили ? скільки ж їх тоді летіло ?
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03.05.2022 22:41 Ответить
збивають...а не збили наразі!
не кіпішуй...
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03.05.2022 23:00 Ответить
ну ніфіга собі...
де коменти...цензура чи модер заторможений
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03.05.2022 21:50 Ответить
ну так , як посміли холопи правду писати , та свіжепредставленний ?
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03.05.2022 22:45 Ответить
ну що ж , ординці самі просять

Щоб їх парад останнім був

вони всю Україну сьогодні обстріляли

Наша черга 9 травня один раз лупанути так

Щоб почули на Уралі .......
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03.05.2022 21:56 Ответить
На мирняк не упала? Обломки после ППО? Вот и хорошо. В поле просто 7млн вечнозелёных и упало. А 2млн за противоракетную ракету экономии
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03.05.2022 22:00 Ответить
Щось наше керівництво,нетой шлях торує
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03.05.2022 22:26 Ответить
Чи розгортаються нові частини та з'єднання??
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03.05.2022 22:29 Ответить
А сраный мост стоит. А руссотвари по нему ракеты в Крым прут... Нам, что, так сцыкотно?
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03.05.2022 22:34 Ответить
Чем ты его уничтожишь? Гневными комментами из цензора?
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03.05.2022 23:31 Ответить
У нас ещё нет ракет такой дальности.Нам чем его бомбить???Соплями?Будут ракеты и мост тогда достанем.
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04.05.2022 00:55 Ответить
Украина никогда не будет жечь нефтебазы , склады, заводы, мосты в раше - братья , пусть убивают наших детей и женщин, ну нельзя стрелять по территории раши. Если будет так дальше , то мы проиграем. Трусы всегда проигрывают. Мы проиграем с лучшими в мире воинами , сильнее и доблестнее нет в мире ,но они нас ухерачат не получая ничего в ответ. НУЖННО превратить их поганую жизнь в ужас , в Мариуполь , у них все должно гореть , по другому у на будут проблемы и мы перестанем себя уважать - будем тупо смотреть как нас убивают. Без потерь гражданского населения войн не бывает и не было - в раше тоже должны гибнуть гражданские и в Белгороде и в Москве , нужно забыть иллюзии. Враг всегда был хорошим - только мертвым. Мы издеваемся над своим народом- как только мы их будем бомбить - они по другому будут мыслить.
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04.05.2022 06:58 Ответить
не истери
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04.05.2022 08:36 Ответить
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