Во Львове раздаются мощные взрывы
Во Львове раздаются взрывы, жителей города просят оставаться в укрытиях.
Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.
"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
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+48 Артем #512840
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+46 MAKAROV #508144
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+45 Nub_ko92
показать весь комментарий03.05.2022 20:38 Ссылка
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і через годину прильоти.... причому є пілоти які досить непогано збивають крилаті ракети....
Б.... вони онлайн летіли..... в телеграм каналах всяких Трух скидали відео де пролітали ракети.... це реально повний..... Чого не можна було спробувати їх перехватити літаками....
Не знаю як на мене комусь треба дати по кашкету як мінімум підзатильник
Якщо вони втратили ракети з видимості через низьку висоту то ж можливо слідкувати за телеграмом де діляться відеом польоту ракет або взагалі бота зробити де люди будуть скидати геолокацію з відеом..
це якщо якомусь мудрагелеві дуже закортить збивати крилаті ракети за допомогою літаків
не кіпішуй...
де коменти...цензура чи модер заторможений
Щоб їх парад останнім був
вони всю Україну сьогодні обстріляли
Наша черга 9 травня один раз лупанути так
Щоб почули на Уралі .......