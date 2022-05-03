Во Львове раздаются мощные взрывы

Во Львове раздаются взрывы, жителей города просят оставаться в укрытиях.

Об этом сообщил мэр Андрей Садовый, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львове слышны взрывы. Все оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

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