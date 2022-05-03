У Львові лунають потужні вибухи
У Львові лунають вибухи, мешканців міста просять залишатись в укриттях.
Про це повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Вибухи підтвердив також очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
"За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.
Топ коментарі
+48 Артем #512840
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+46 MAKAROV #508144
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+45 Nub_ko92
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і через годину прильоти.... причому є пілоти які досить непогано збивають крилаті ракети....
Б.... вони онлайн летіли..... в телеграм каналах всяких Трух скидали відео де пролітали ракети.... це реально повний..... Чого не можна було спробувати їх перехватити літаками....
Не знаю як на мене комусь треба дати по кашкету як мінімум підзатильник
Якщо вони втратили ракети з видимості через низьку висоту то ж можливо слідкувати за телеграмом де діляться відеом польоту ракет або взагалі бота зробити де люди будуть скидати геолокацію з відеом..
це якщо якомусь мудрагелеві дуже закортить збивати крилаті ракети за допомогою літаків
не кіпішуй...
де коменти...цензура чи модер заторможений
Щоб їх парад останнім був
вони всю Україну сьогодні обстріляли
Наша черга 9 травня один раз лупанути так
Щоб почули на Уралі .......