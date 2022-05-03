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У Львові лунають потужні вибухи

львів

У Львові лунають вибухи, мешканців міста просять залишатись в укриттях.

Про це повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Вибухи підтвердив також очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.

Також читайте: Нацполіція показала наслідки удару окупантів по коксохімічному заводу в Авдіївці. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4504) Львів (3087) обстріл (28973)


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Топ коментарі
+48
Бо не існує Придністров'я, є суверенна держава Молдова і все і ми не можемо напасти на неї
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03.05.2022 20:43
+46
уже часа 3 воздушная тревога... русня пуляет свои говноракеты, а мы боимся даже сраное приднестровье ********** вместе с росийской частью. Что это за игра в одну калитку? Слабый зе-президент, когда будешь решения принимать?
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03.05.2022 20:39
+45
******** макрон пуйлом результат бомби
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03.05.2022 20:38
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ще рано...треба щоб вони по ньому сьйбувались
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03.05.2022 21:05 Відповісти
поки шо по ньому заходять
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03.05.2022 21:11 Відповісти
Хтось мені пояснить долб...бізм цілий день польоти нашої авіації, коли почалась тривога всі сіли, не буду розкривати місце 15 хв літаку до напрямку прольота ракет до Львова....
і через годину прильоти.... причому є пілоти які досить непогано збивають крилаті ракети....

Б.... вони онлайн летіли..... в телеграм каналах всяких Трух скидали відео де пролітали ракети.... це реально повний..... Чого не можна було спробувати їх перехватити літаками....
Не знаю як на мене комусь треба дати по кашкету як мінімум підзатильник
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03.05.2022 21:00 Відповісти
неможливо перехопити всі ракети,ви ж не знаєте скільки їх всього було випущено і в які цілі..
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03.05.2022 21:34 Відповісти
Перехоплення статистичне
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03.05.2022 22:19 Відповісти
Та я не спорю важка ціль але наприклад постійно на перехват злітає пара, то ж можна 2 пари виділити на чергування саме в ці дні тим більшеше що амери попереджали ще 2 дня назад про масований удар по залізницям...

Якщо вони втратили ракети з видимості через низьку висоту то ж можливо слідкувати за телеграмом де діляться відеом польоту ракет або взагалі бота зробити де люди будуть скидати геолокацію з відеом..
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03.05.2022 23:01 Відповісти
тут треба чогось на кшталт спітфайра, а їх віддавна вже нема )

це якщо якомусь мудрагелеві дуже закортить збивати крилаті ракети за допомогою літаків
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03.05.2022 21:36 Відповісти
в мої області всі збили саме літаками це так якимось мудрагелям для розвитку.....
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03.05.2022 22:49 Відповісти
а область? какая?
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04.05.2022 08:32 Відповісти
Надо дать ответ со орудий которое есиь ВСУ! СЛАВА ВСУ!
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03.05.2022 21:02 Відповісти
Хоч би не по складах зі зброєю... Нею ще тварюк вбивать
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03.05.2022 21:03 Відповісти
4 прилета, так у орков скоро ракеты закончатся
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03.05.2022 21:03 Відповісти
Де це кляте пво? Ще *** скажіть, ракета летіла по траекторії, що збити не можна. За то на смартфон встигають зняти як летить!
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03.05.2022 21:04 Відповісти
Пво? Може дороги?
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03.05.2022 21:17 Відповісти
Я не розумію,чому ракети пролетіли через всю Україну, і не були збиті.Чи так було задумано.
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03.05.2022 21:04 Відповісти
Идите жарить каклеты, от Львова до Белорус ии рукой подать.
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03.05.2022 21:21 Відповісти
Просто мало маємо систем ППО.Що б добре прикрити такі великі простори країни потрібно в десять разів більше того,що є зараз.Якщо ракети на великій висоті летять то можна збити тільки системою С300(радіус дії 75км );С125-40км;Бук М1-32км.
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03.05.2022 21:27 Відповісти
Мабуть роз'їбали все ж таки склади зі зброєю, яку так старанно дєрьмачок щільно поскридував в одному місці, слідкував, щоб майже не поступала на фронт, і координати на кремль скинув особисто А завтра підуть домовлятися і казати: все зброї тепер ніякої нема, ось так, здайомся.
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03.05.2022 21:08 Відповісти
Чувак успокойся, сейчас никто не складирует оружие, тем более возле Львова…
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03.05.2022 21:13 Відповісти
Никакой склад не раз@ли -электроподстанции две-садовой отписался
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03.05.2022 21:23 Відповісти
Любите підтасовувати факти? Чи просто подобається шоколад?
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03.05.2022 22:42 Відповісти
он любит асфальт
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04.05.2022 08:35 Відповісти
Пока не начнут наносить ответные удары по территории России и Беларуси ничего не изменится. ***** понимает только силу. Нет ответки будут и дальше потихоньку уничтожать инфрастуктуру городов.
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03.05.2022 21:20 Відповісти
Хто відповідає за те що ми не атакуємо сраний Крим?! Півтори години по всій Україні тривога! З десяток міст попадання ! Де ***** отвєтка, де ППО? Зелена гнида спеціально робить вигляд що Криму не існує? Зато довбані ракети звідти чудово існують! Зрівняти гадюшник Севастополь не те що з землею, з морем!!!! І буде спокій і Львову і Одесі і Долинський і Києву !!!
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03.05.2022 21:20 Відповісти
Зелені гниди - ось вам відповідь абсолютно на всі питання.
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03.05.2022 21:33 Відповісти
***...............ть в"їбало два рази. Над моїм будинком просвистіло дві!
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03.05.2022 21:25 Відповісти
Левандівка...бачив сам...
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03.05.2022 21:40 Відповісти
То наверное взрываются склады со всем западным оружием. Почему оно до сих пор на складах и кто дал координаты россиянам нужно спросить у Ермака. Он один заменяет 100 российских БТГ по эффективности работы в тылу Украины. В то время как Зеленский отвлекает остальных пафосными выступлениями в прямом эфире, он скорее не Президент а пресс секретарь Ермака. Медийный блогер по факту.
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03.05.2022 21:28 Відповісти
Не пий більше бабусині ліки від глаукоми.
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03.05.2022 22:43 Відповісти
Трансформатор так взриваться високовольтний там масла багато..... і чорний дим.. підстанцію долбанули
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03.05.2022 23:07 Відповісти
Они целый день бьют по железнодорожке чтобы оружие тяжёлое к нам не поступило.
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04.05.2022 00:53 Відповісти
чого доіпались до ППО...80 % збивають...
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03.05.2022 21:39 Відповісти
**** , 80% сбили ? скільки ж їх тоді летіло ?
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03.05.2022 22:41 Відповісти
збивають...а не збили наразі!
не кіпішуй...
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03.05.2022 23:00 Відповісти
ну ніфіга собі...
де коменти...цензура чи модер заторможений
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03.05.2022 21:50 Відповісти
ну так , як посміли холопи правду писати , та свіжепредставленний ?
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03.05.2022 22:45 Відповісти
ну що ж , ординці самі просять

Щоб їх парад останнім був

вони всю Україну сьогодні обстріляли

Наша черга 9 травня один раз лупанути так

Щоб почули на Уралі .......
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03.05.2022 21:56 Відповісти
На мирняк не упала? Обломки после ППО? Вот и хорошо. В поле просто 7млн вечнозелёных и упало. А 2млн за противоракетную ракету экономии
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03.05.2022 22:00 Відповісти
Щось наше керівництво,нетой шлях торує
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03.05.2022 22:26 Відповісти
Чи розгортаються нові частини та з'єднання??
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03.05.2022 22:29 Відповісти
А сраный мост стоит. А руссотвари по нему ракеты в Крым прут... Нам, что, так сцыкотно?
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03.05.2022 22:34 Відповісти
Чем ты его уничтожишь? Гневными комментами из цензора?
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03.05.2022 23:31 Відповісти
У нас ещё нет ракет такой дальности.Нам чем его бомбить???Соплями?Будут ракеты и мост тогда достанем.
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04.05.2022 00:55 Відповісти
Украина никогда не будет жечь нефтебазы , склады, заводы, мосты в раше - братья , пусть убивают наших детей и женщин, ну нельзя стрелять по территории раши. Если будет так дальше , то мы проиграем. Трусы всегда проигрывают. Мы проиграем с лучшими в мире воинами , сильнее и доблестнее нет в мире ,но они нас ухерачат не получая ничего в ответ. НУЖННО превратить их поганую жизнь в ужас , в Мариуполь , у них все должно гореть , по другому у на будут проблемы и мы перестанем себя уважать - будем тупо смотреть как нас убивают. Без потерь гражданского населения войн не бывает и не было - в раше тоже должны гибнуть гражданские и в Белгороде и в Москве , нужно забыть иллюзии. Враг всегда был хорошим - только мертвым. Мы издеваемся над своим народом- как только мы их будем бомбить - они по другому будут мыслить.
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04.05.2022 06:58 Відповісти
не истери
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04.05.2022 08:36 Відповісти
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