У Львові лунають потужні вибухи

У Львові лунають вибухи, мешканців міста просять залишатись в укриттях.

Про це повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"У Львові чути вибухи. Всі залишайтесь в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Вибухи підтвердив також очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"За попередньою інформацією, по Львівщині завдали ракетних ударів. Залишайтеся в укриттях!", - зазначив він.

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