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Промова Байдена про безпекову допомогу Україні. ВIДЕО
Президент США Джо Байден розповідає про допомогу Україні для захисту проти російської агресії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 olele
показати весь коментар03.05.2022 22:11 Посилання
+13 Amber
показати весь коментар03.05.2022 22:27 Посилання
+12 Алекс Мышкевич
показати весь коментар03.05.2022 22:20 Посилання
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виступ на заводі "Санта Джавеліна" -
Україна на вістрі світової боротьби за демократію !
Боже бережи Америку!
Боже, бережи Королеву!
зброю ,, Джавеліни " , яка йде до нас 👍🏼✊💪🙏🏼
архетип боротьби Добра та Зла
наприклад Зоряні війни - це Вічний Міф Людства
Не дивно що Україна лише друга після Білорусії з колишніх 15 республік яку за 30 років умудрились довести до межі небуття.
Дві новини винесені в топ.
Одна про виступ президента найпотужнішої країни світу , від якої залежить сьогодні доля України.
Друга про якусь заяву улуського "духовнава пастиря" гундяєва.
Перша має 9 781 переглядів та 19 відгуків.
Друга має 17 861переглядів та 153 відгуків.
У читачив більше цікавости до заяв гундяєва аніж до виступу президента Байдена про безпекову допомогу Україні, яка, нагадую, знаходиться у стані війни.
І досить нам з Канадії нагадувати про війну. Вчора ракети цілий день літали та нагадували і без вас.
Іренка, це не спроба принизити а лиш константування факту, відображеного у коментарях дійсного стану суспільства.
Як обєднання думок у ненависті до якогось мокшанського негідника допоможе у вирішенні не тільки теперішніх але і повоєних проблем України у становлені як дійсно вільної правової держави?
А вони обовязково будуть, оскільки політичне майбутнє вже окреслюється і не тяжко його зпрогнозувати вже сьогодні.
Це вже не перший виступ президента США у якому присутній прямий месидж до українського суспільства.
Лишим осторонь тих українців, які байдужі. Але ті, хто слідкує тут за новинами, реагує на них коментарями і відповідно може вважатися політично більш продвинутими, цих месиджів навіть не зауважують, не говорячи про те щоб якось зрозуміти і вжити їх на власне озброєння.
Натомість для них простіше виплеснути своє розчарування через показову демострацію ненависті до осіб, які немають жодного відношення і не впливають на майбутнє України.
Напевно тут також вина українських ЗМІ, які замість виховання свідомости суспільства, апелюють і орієнтуються на беззмістовну емоційну реакцію читачив на не менш беззмістовні і непотрібні "новини".