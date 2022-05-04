Сьогодні парламент Болгарії вирішить, чи надсилати військову допомогу Україні
Народні збори (парламент) Болгарії сьогодні на позачерговому засіданні голосуватимуть за надання мандата урядові для відправки військової допомоги в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BNR.
"Коаліційний уряд провів позачергову нараду з питання надання Болгарією військової допомоги Україні. Нарада відбулася у переддень позачергового засідання Народних зборів, запланованого на 4 травня, на якому депутати мають вирішити, чи надавати кабміну мандат на це", - йдеться в повідомленні.
Вказується, що наразі три із чотирьох партій, які формують уряд, зокрема "Продовжуємо зміни", "Демократична Болгарія" та "Є такий народ" підтримують ідею відправки зброї Україні. Проте Болгарська соціалістична партія (БСП) висунула ультиматум і неодноразово погрожувала вийти з коаліційного уряду, якщо буде ухвалено таке рішення.
Окрім БСП, проти цього також виступає найменша парламентська група – партія "Відродження".
Утім, як зазначається, попередній підрахунок голосів свідчить про те, що рішення про відправку військової допомоги Україні буде ухвалено парламентською більшістю.
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