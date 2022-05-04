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Сьогодні парламент Болгарії вирішить, чи надсилати військову допомогу Україні

болгария

Народні збори (парламент) Болгарії сьогодні на позачерговому засіданні голосуватимуть за надання мандата урядові для відправки військової допомоги в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BNR.

"Коаліційний уряд провів позачергову нараду з питання надання Болгарією військової допомоги Україні. Нарада відбулася у переддень позачергового засідання Народних зборів, запланованого на 4 травня, на якому депутати мають вирішити, чи надавати кабміну мандат на це", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що наразі три із чотирьох партій, які формують уряд, зокрема "Продовжуємо зміни", "Демократична Болгарія" та "Є такий народ" підтримують ідею відправки зброї Україні. Проте Болгарська соціалістична партія (БСП) висунула ультиматум і неодноразово погрожувала вийти з коаліційного уряду, якщо буде ухвалено таке рішення.

Окрім БСП, проти цього також виступає найменша парламентська група – партія "Відродження".

Утім, як зазначається, попередній підрахунок голосів свідчить про те, що рішення про відправку військової допомоги Україні буде ухвалено парламентською більшістю.

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Автор: 

Болгарія (786) допомога (8427)


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Топ коментарі
+8
Болгары не повторяйте судьбу стран оставшихся один на один с кровавыми маньяками рашистам. Вы прикрыты ЕС и НАТО, помагайте и будет МИР.
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04.05.2022 07:08
+4
А що так, братушки-флюгери? Чекаєте, куди вітер подує? Ну-ну, чекайте...
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04.05.2022 06:42
+3
В мене є підозра, що вони не читають форум на Цензорі.
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04.05.2022 07:46
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Та ще почекайте.....
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04.05.2022 06:40 Відповісти
Вони ще подумають...
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04.05.2022 06:42 Відповісти
А що так, братушки-флюгери? Чекаєте, куди вітер подує? Ну-ну, чекайте...
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04.05.2022 06:42 Відповісти
позвоніть шольцу-той майстер канхфетку із г*івна ліпити
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04.05.2022 07:07 Відповісти
Болгары не повторяйте судьбу стран оставшихся один на один с кровавыми маньяками рашистам. Вы прикрыты ЕС и НАТО, помагайте и будет МИР.
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04.05.2022 07:08 Відповісти
В мене є підозра, що вони не читають форум на Цензорі.
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04.05.2022 07:46 Відповісти
В Болгарии очень сильны пророссийские настроения. И парламент, который проголосует за военную помощь Украине - это парламент-комикадзе. Уважение болгарским парламентариям. Это пример для многих.
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04.05.2022 08:30 Відповісти
Болгарію чекає аналогія Білорусії ?
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04.05.2022 09:05 Відповісти
Опять ***@ые социалисты будут палки в колеса ставить и наводить тень на целую страну. Петков не раз высказывал свою поддержку Украине и в Киев приезжал.
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04.05.2022 09:45 Відповісти
Если не хотят быть Абхазией или Приднестровьем то лучше помочь Украине с оружием а то и война к вам приедет..
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04.05.2022 10:14 Відповісти
 
 