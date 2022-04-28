Прем’єр Болгарії назвав напрямки співпраці з Україною. ВIДЕО

Болгарія сприятиме експорту української електроенергії до Балканського півострова, пропонує порт Варна як логістичний хаб зернових України і буде рада долучитися до відновлення країни.

Про це заявив премʼєр-міністр Болгарії Кирил Петков на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маємо дуже багато напрямків підтримки, синергії того, що ми можемо зробити спільно, і Болгарія з радістю сприятиме експорту української електроенергії до Болгарії, до Балканського півострова. Це дасть нам чудову можливість отримати додаткову електроенергію, а вам - кошти, яких ви так потребуєте", - зазначив Петков.

Він додав, що Болгарія буде рада запропонувати порт Варна як логістичний хаб, зокрема для перевалки українського борошна.

За словами Петкова, Болгарія також може дієво долучитися до допомоги Україні у використанні трансбалканського трубопроводу, який постачатиме природний газ із терміналів скрапленого газу в Туреччині зокрема і до України.

"Це забезпечуватиме надійнішу поставку за нижчої ціни", - підкреслив глава болгарського уряду.

Премʼєр-міністр Болгарії подякував за запрошення взяти участь у відновленні України: "Ми будемо раді це зробити. У нас багато міст, містечок, де є україномовні болгари".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Києві. Співрозмовники, зокрема, обговорили питання санкцій проти Росії, вступ України до ЄС та можливості ремонту української військової техніки у Болгарії.

Болгарія раніше засудила вторгнення РФ в Україну, проголосувала за підтримку санкцій Європейського Союзу проти Росії та прийняла вже понад 90 тис. українських біженців. Однак у правлячій коаліції з чотирьох партій немає єдності щодо того, чи надсилати Києву зброю та боєприпаси. Очікується, що вже наступного тижня парламент Болгарії обговорить, як далі підтримувати Україну.