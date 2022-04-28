Прем’єр Болгарії назвав напрямки співпраці з Україною. ВIДЕО
Болгарія сприятиме експорту української електроенергії до Балканського півострова, пропонує порт Варна як логістичний хаб зернових України і буде рада долучитися до відновлення країни.
Про це заявив премʼєр-міністр Болгарії Кирил Петков на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Маємо дуже багато напрямків підтримки, синергії того, що ми можемо зробити спільно, і Болгарія з радістю сприятиме експорту української електроенергії до Болгарії, до Балканського півострова. Це дасть нам чудову можливість отримати додаткову електроенергію, а вам - кошти, яких ви так потребуєте", - зазначив Петков.
Він додав, що Болгарія буде рада запропонувати порт Варна як логістичний хаб, зокрема для перевалки українського борошна.
За словами Петкова, Болгарія також може дієво долучитися до допомоги Україні у використанні трансбалканського трубопроводу, який постачатиме природний газ із терміналів скрапленого газу в Туреччині зокрема і до України.
"Це забезпечуватиме надійнішу поставку за нижчої ціни", - підкреслив глава болгарського уряду.
Премʼєр-міністр Болгарії подякував за запрошення взяти участь у відновленні України: "Ми будемо раді це зробити. У нас багато міст, містечок, де є україномовні болгари".
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Києві. Співрозмовники, зокрема, обговорили питання санкцій проти Росії, вступ України до ЄС та можливості ремонту української військової техніки у Болгарії.
Болгарія раніше засудила вторгнення РФ в Україну, проголосувала за підтримку санкцій Європейського Союзу проти Росії та прийняла вже понад 90 тис. українських біженців. Однак у правлячій коаліції з чотирьох партій немає єдності щодо того, чи надсилати Києву зброю та боєприпаси. Очікується, що вже наступного тижня парламент Болгарії обговорить, як далі підтримувати Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Жовто-синій гарніший ніж жовто-голубий.