УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12687 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
2 631 8

Прем’єр Болгарії назвав напрямки співпраці з Україною. ВIДЕО

Болгарія сприятиме експорту української електроенергії до Балканського півострова, пропонує порт Варна як логістичний хаб зернових України і буде рада долучитися до відновлення країни.

Про це заявив премʼєр-міністр Болгарії Кирил Петков на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Маємо дуже багато напрямків підтримки, синергії того, що ми можемо зробити спільно, і Болгарія з радістю сприятиме експорту української електроенергії до Болгарії, до Балканського півострова. Це дасть нам чудову можливість отримати додаткову електроенергію, а вам - кошти, яких ви так потребуєте", - зазначив Петков.

Він додав, що Болгарія буде рада запропонувати порт Варна як логістичний хаб, зокрема для перевалки українського борошна.

Читайте також: Українська військова техніка ремонтуватиметься у Болгарії, - Зеленський

За словами Петкова, Болгарія також може дієво долучитися до допомоги Україні у використанні трансбалканського трубопроводу, який постачатиме природний газ із терміналів скрапленого газу в Туреччині зокрема і до України.

"Це забезпечуватиме надійнішу поставку за нижчої ціни", - підкреслив глава болгарського уряду.

Премʼєр-міністр Болгарії подякував за запрошення взяти участь у відновленні України: "Ми будемо раді це зробити. У нас багато міст, містечок, де є україномовні болгари".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем'єр Болгарії вірить в перемогу України у війні з РФ

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим у Києві. Співрозмовники, зокрема, обговорили питання санкцій проти Росії, вступ України до ЄС та можливості ремонту української військової техніки у Болгарії.

Болгарія раніше засудила вторгнення РФ в Україну, проголосувала за підтримку санкцій Європейського Союзу проти Росії та прийняла вже понад 90 тис. українських біженців. Однак у правлячій коаліції з чотирьох партій немає єдності щодо того, чи надсилати Києву зброю та боєприпаси. Очікується, що вже наступного тижня парламент Болгарії обговорить, як далі підтримувати Україну.

Автор: 

Болгарія (797) візит (1648) допомога і підтримка (1178)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
******* кацапів?
показати весь коментар
28.04.2022 20:00 Відповісти
вот это настоящие друзья, а кацапы пусть под кадыровцами
показати весь коментар
28.04.2022 20:02 Відповісти
Болгарин на вы к величайшему, а он на ты.зазвездился мелкий поц
показати весь коментар
28.04.2022 20:05 Відповісти
Чому Петков вимушений говорити англійською? Єрмак пожлобився на болгарського перекладача?
показати весь коментар
28.04.2022 20:07 Відповісти
Оце непоганий болгарін. А то в них там завжди багато "братушек" було, навіть після того, як їх взяли в ЄС і НАТО.
показати весь коментар
28.04.2022 20:16 Відповісти
Треба нам прапор змінити на жовто-синій.
Жовто-синій гарніший ніж жовто-голубий.
показати весь коментар
28.04.2022 20:17 Відповісти
Жовто блакитний.
показати весь коментар
28.04.2022 20:20 Відповісти
не ждал от болгар такой прыти..спасибо!
показати весь коментар
28.04.2022 20:31 Відповісти
 
 