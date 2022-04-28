РУС
Премьер Болгарии назвал направления сотрудничества с Украиной. ВИДЕО

Болгария будет способствовать экспорту украинской электроэнергии на Балканский полуостров, предлагает порт Варна как логистический хаб зерновых Украины и будет рада приобщиться к восстановлению страны.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Имеем очень много направлений поддержки, синергии того, что мы можем сделать совместно, и Болгария с радостью будет способствовать экспорту украинской электроэнергии в Болгарию, на Балканский полуостров. Это даст нам отличную возможность получить дополнительную электроэнергию, а вам - средства, в которых вы так нуждаетесь", - отметил Петков.


Он добавил, что Болгария будет рада предложить порт Варна как логистический хаб, в частности, для перевалки украинской муки.

Читайте также: Украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии, - Зеленский

По словам Петкова, Болгария также может действенно приобщиться к помощи Украине в использовании трансбалканского трубопровода, который будет поставлять природный газ из терминалов сжиженного газа в Турции, в частности, и в Украину.

"Это будет обеспечивать более надежную поставку при более низкой цене", - подчеркнул глава болгарского правительства.

Премьер-министр Болгарии поблагодарил за приглашение принять участие в восстановлении Украины: "Мы будем рады это сделать. У нас много городов, городков, где есть украиноязычные болгары".

Читайте также: Премьер Болгарии верит в победу Украины в войне с РФ

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым в Киеве. Собеседники обсудили вопросы санкций против России, вступление Украины в ЕС и возможности ремонта украинской военной техники в Болгарии.

Болгария ранее осудила вторжение РФ в Украину, проголосовала за поддержку санкций Европейского Союза против России и приняла более 90 тыс. украинских беженцев. Однако у правящей коалиции из четырех партий нет единства относительно того, отправлять ли Киеву оружие и боеприпасы. Ожидается, что уже на следующей неделе парламент Болгарии обсудит, как поддерживать Украину.

