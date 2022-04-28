5 879 41
Украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии, - Зеленский
Болгария и Украина договорились о ремонте украинской военной техники в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.
"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важны качество и сроки, потому что мы воюем каждый день", - объяснил глава государства.
Новий салдатік Подляка?
А щоб подавився тим парашинським газом.
Сколько времени займет такой ремонт аж в Болгарии - забрать танк с поля боя, отвезти его к ж/д. Привезти во Львов, там перегрузить на др состав - отправить в Польшу, затем в Польше перегрузить на еще один ж/д состав в Болгарию. Добавляем время ожидания во всех точках погрузки. В Болгарии сколько времени займет ремонт, думаю никто там торопиться не будет. Итог через 3-4 месяца он окажется отремонтированным во Львове?
Я не уверен что игра стоит свеч.