Украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии, - Зеленский

Болгария и Украина договорились о ремонте украинской военной техники в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важны качество и сроки, потому что мы воюем каждый день", - объяснил глава государства.

