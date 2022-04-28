РУС
Украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии, - Зеленский

Болгария и Украина договорились о ремонте украинской военной техники в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым.

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодно и для болгарских компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важны качество и сроки, потому что мы воюем каждый день", - объяснил глава государства.

Смотрите также: Зеленский проводит встречу с премьер-министром Болгарии. ВИДЕО

Топ комментарии
+22
Болгарам-респект...
28.04.2022 18:03 Ответить
+14
Болгарія на боці України. Це радуе.👍
28.04.2022 18:05 Ответить
+14
Піар.
28.04.2022 18:08 Ответить
28.04.2022 18:03 Ответить
Спасибо❗
28.04.2022 18:23 Ответить
а что изменится? Болгария член нато, если нанесут ракетный удар, потом со всей Европы и США в рашку прилетит
28.04.2022 18:05 Ответить
и польша тоже и что где самолеты?ненадо сливать инфу как они -ермак и зэ-гевара любят
28.04.2022 18:16 Ответить
Ти прямо сьогодні зареєструвався…
Новий салдатік Подляка?
28.04.2022 18:42 Ответить
28.04.2022 18:05 Ответить
Для чого він п*дить про це?
28.04.2022 18:06 Ответить
28.04.2022 18:08 Ответить
Про що? Хочеш сказати рашка буде бомбити члена Нато?
28.04.2022 18:08 Ответить
Для тебе. Україна, не переможна.
28.04.2022 18:08 Ответить
непереможна
28.04.2022 20:47 Ответить
Оно постоянно пистдит. Пистдит и курит, курит и пистдит. Уже и не помню, кто из зеличайших это сказал...
28.04.2022 18:14 Ответить
А що тут ткого таємного? Крім того з політичної точки зору корисно показати массову підтримку України світом та зокрема країнаи-членами НАТО.
28.04.2022 18:15 Ответить
Каци газ перекрили, болгарам вже нема чого боятися. Хай тепер Орбан труситься.
28.04.2022 18:09 Ответить
Некоторые вещи лучше не говорить. Оружие любит тишин
28.04.2022 18:11 Ответить
Це добре. Бо багато наших військових підприємств по ремонту техніки пошкоджено ракетами.
28.04.2022 18:12 Ответить
Так, це добре, але говорити про те, де будуть ремонтувати техніку, все одно, що сказати, яким маршрутом повезуть зброю на фронт.
28.04.2022 18:47 Ответить
не переймайся, гірше вас, кацапських потвор, ніхто зробити нічого не зможе. навіть якщо навмисне намагатися. і з гівна ви вже давно ліпете.
28.04.2022 18:17 Ответить
Кацап👎
28.04.2022 18:24 Ответить
Ти не зрозумів. Є багато країн,навіть крихітних, які хочуть зробити хоча б невеличкий свій внесок в спільну перемогу, прямо вони не можуть передати Україні пару гаубиць, з 4х, які має їх міністерство оборони,бо те, бо се, далеко дуже, літаків не має, та і не хочуть конфліктувати з росією, отож, розбираємо, привоземо в Болгарію і вже "відремонтовані " вони як рідні заїзджають в Україну. І це ж ніяки не поставки зброї ? І вся зброя буде до нас їхати як " відремонтована"
28.04.2022 18:26 Ответить
Орбан не русітся. ****. не на ту сторону встав. Ангел Рафаэль прийде. Постачання йде. Україна виконує зобов'язання. Питання в оплати в рублях.
А щоб подавився тим парашинським газом.
28.04.2022 18:13 Ответить
Тут возникает вопрос времени.
Сколько времени займет такой ремонт аж в Болгарии - забрать танк с поля боя, отвезти его к ж/д. Привезти во Львов, там перегрузить на др состав - отправить в Польшу, затем в Польше перегрузить на еще один ж/д состав в Болгарию. Добавляем время ожидания во всех точках погрузки. В Болгарии сколько времени займет ремонт, думаю никто там торопиться не будет. Итог через 3-4 месяца он окажется отремонтированным во Львове?
Я не уверен что игра стоит свеч.
28.04.2022 18:14 Ответить
........думаю что под "ремонтом техники" договорились о чём то другом и более значимом......
28.04.2022 18:15 Ответить
Ну нехай наросіянці думають, що то відремонтовану українську техніку перетягують в Україну.
28.04.2022 18:16 Ответить
ЗеДебіл тупий, навіщо про це трубіти, мізки прокурив, бомбити Болгарію ніхто не буде бомбити будуть інфраструктуру тому і завдають удари по мосту, хочуть закрити постачання з Болгарії та Румунії.
28.04.2022 18:21 Ответить
Просрали весь ВПК, военные заводы не эвакуировали на запад (8 (!) лет было з запасе), а теперь ремонт техники в другой стране преподаёт как ************* перемогу. Шо шоколадный, шо этот - уроды.
28.04.2022 18:45 Ответить
Ракеты прилетали одинаково и на Запад, и на Восток. Прикинь? У них радиус поражения 2 тыс. км. Куда можно эвакуировать завод? Не подскажешь?
28.04.2022 19:28 Ответить
Ну, да, куда лучше всё отдать цапам, как в своё время патронный завод в Луганске и много других предприятий. В Мелитополе не додумались вывезти из музея даже скифское золото. Зато это очень резво сделала рашка, которая, как известно, ничего не никогда не возвращает. Таким же образом ******** Мрию и много-много другого. Ракеты говоришь прилетают? Ну ну...
28.04.2022 20:16 Ответить
28.04.2022 18:51 Ответить
Блін, яке ж воно довбануте! Ну і нахрена про то базікати?
28.04.2022 19:07 Ответить
А тепер собі уявіть цю логістику і терміни які будуть потрібні щоб відремонтована техніка повернулася в Україну, на це ж підуть місяці
28.04.2022 19:07 Ответить
А предположить, что это будет не та техника, которую мы эвакуируем с поля боя, нельзя? Возможно, в Болгарии будут модернизировать старую совковую технику, которая находилась на консервации в странах бывшего соцлагеря.
28.04.2022 19:31 Ответить
Після ремонту потрібно обстежувати на наявність маячків. В Болгарії повно прихильників москалів
28.04.2022 19:19 Ответить
Под кроватью у себя не искал?
28.04.2022 22:38 Ответить
добре.
29.04.2022 04:42 Ответить
 
 