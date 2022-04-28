Українська військова техніка ремонтуватиметься у Болгарії, - Зеленський

Болгарія та Україна домовились щодо ремонту української військової техніки у країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

"Сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Болгарії налагоджено взаємодію для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України. Упевнений, така співпраця буде вигідною і для болгарських компаній, і для болгарської економіки. А для нас дуже важливі якість та терміни, бо ми воюємо щодня", - пояснив глава держави.

