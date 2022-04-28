5 879 41
Українська військова техніка ремонтуватиметься у Болгарії, - Зеленський
Болгарія та Україна домовились щодо ремонту української військової техніки у країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.
"Сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Болгарії налагоджено взаємодію для ремонту української військової техніки на виробничих потужностях Болгарії. Це дуже важливо для України. Упевнений, така співпраця буде вигідною і для болгарських компаній, і для болгарської економіки. А для нас дуже важливі якість та терміни, бо ми воюємо щодня", - пояснив глава держави.
Новий салдатік Подляка?
А щоб подавився тим парашинським газом.
Сколько времени займет такой ремонт аж в Болгарии - забрать танк с поля боя, отвезти его к ж/д. Привезти во Львов, там перегрузить на др состав - отправить в Польшу, затем в Польше перегрузить на еще один ж/д состав в Болгарию. Добавляем время ожидания во всех точках погрузки. В Болгарии сколько времени займет ремонт, думаю никто там торопиться не будет. Итог через 3-4 месяца он окажется отремонтированным во Львове?
Я не уверен что игра стоит свеч.