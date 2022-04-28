Премьер Болгарии верит в победу Украины в войне с РФ
Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве убежден, что Украина выиграет войну, начатую Россией.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
"Украина выиграет эту войну. И все демократические страны будут стоять на вашей стороне. На мой взгляд, нет никакого сомнения, что это будет единственный итог, который состоится", - заявил Петков.
Он выразил желание снова приехать в Украину, чтобы отметить ее победу в войне и ее движение вперед к членству в европейской семье.
Он сказал, что ему было важно собственными глазами увидеть последствия войны в Украине. Во время визита в Киев Петков также посетил разрушенные россиянами Бородянку и Бучу.
"Я был тронут, когда увидел жилые дома, подвергшиеся бомбардировкам в небольшой громаде, даже не имеющей военных рядом. Самая трогательная картина, которую я сегодня увидел, - это была детская игрушка среди обломков жилого дома, разбитого российской ракетой. Итак, я не могу сказать, что это военная операция или специальная операция – это война против мирных людей", – сказал Петков.
Он добавил, что теперь не жалеет, что уволил министра обороны за то, что тот назвал войну России против Украины "специальной операцией".
