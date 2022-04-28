Прем'єр Болгарії вірить в перемогу України у війні з РФ
Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві висловив переконання, що Україна виграє війну, розпочату Росією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
"Україна виграє цю війну. Й усі демократичні країни стоятимуть на вашій стороні. На мою думку, немає жодного сумніву, що це буде єдиний підсумок, який відбудеться", - заявив Петков.
Він висловив побажання знову приїхати в Україну, щоб відзначити її перемогу у війні і її рух вперед до набуття членства в європейській родині.
Він сказав, що йому було важливо на власні очі побачити наслідки війни в Україні. Під час візиту до Києва Петков також відвідав зруйновані росіянами Бородянку і Бучу.
"Я був зворушений, коли побачив житлові будинки, які зазнали бомбардувань у невеличкій громаді, яка навіть не має військових поруч. Найбільш зворушлива картина, яку я сьогодні побачив, - це була дитяча іграшка серед уламків житлового будинку, розбитого російською ракетою. Тож, я не можу сказати, що це воєнна операція або спеціальна операція - це війна проти мирних людей", - сказав Петков.
Він додав, що тепер не шкодує, що звільнив міністра оборони за те, що той назвав війну Росії проти України "спеціальною операцією".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль