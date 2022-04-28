УКР
Прем'єр Болгарії вірить в перемогу України у війні з РФ

болгарія

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві висловив переконання, що Україна виграє війну, розпочату Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

"Україна виграє цю війну. Й усі демократичні країни стоятимуть на вашій стороні. На мою думку, немає жодного сумніву, що це буде єдиний підсумок, який відбудеться", - заявив Петков.

Він висловив побажання знову приїхати в Україну, щоб відзначити її перемогу у війні і її рух вперед до набуття членства в європейській родині.

Дивіться також: Прем'єр Болгарії Петков їде до Києва. ВIДЕО

Він сказав, що йому було важливо на власні очі побачити наслідки війни в Україні. Під час візиту до Києва Петков також відвідав зруйновані росіянами Бородянку і Бучу.

"Я був зворушений, коли побачив житлові будинки, які зазнали бомбардувань у невеличкій громаді, яка навіть не має військових поруч. Найбільш зворушлива картина, яку я сьогодні побачив, - це була дитяча іграшка серед уламків житлового будинку, розбитого російською ракетою. Тож, я не можу сказати, що це воєнна операція або спеціальна операція - це війна проти мирних людей", - сказав Петков.

Він додав, що тепер не шкодує, що звільнив міністра оборони за те, що той назвав війну Росії проти України "спеціальною операцією".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський проводить зустріч із прем'єр-міністром Болгарії. ВIДЕО

Болгарія
А можна чтото филипу дрочеркорову сделать? там гражданства лишить. сказать шо он куколд официально бо пугачеву трахает галкинг? ну попустить ******?
28.04.2022 20:15 Відповісти
могилу бати его обоссать и в реку выкинуть, ну хайпануть короче
28.04.2022 20:16 Відповісти
👍
28.04.2022 21:10 Відповісти
Дякуємо, друзі
28.04.2022 21:38 Відповісти
 
 