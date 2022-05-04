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Вночі у Запоріжжі чули вибухи: це спрацювали системи ППО

ппо

Звуки вибухів, які чули мешканці Запоріжжя близько півночі 3 травня, були результатом роботи протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

"Близько 23:40, 3 травня, запоріжці чули звуки, схожі на вибухи. Хочемо заспокоїти: спрацювали системи української протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації запевняють, що безпеці мешканців Запоріжжя нічого наразі не загрожує.

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Автор: 

вибух (4507) Запоріжжя (2290) ППО (3258)


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А шо кримсього моста уже немає розбомбили техніка по ньому вже не заіджає і зерно украінське не вивозять надіюсь шо у нас снаряди не закінчились
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04.05.2022 07:23 Відповісти
как вы запарили тупые боты со своим крымским мостом
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04.05.2022 08:42 Відповісти
Віддаляються від цивілізації, кажеш? (((Ні, від цивілізації віддаляються, ті котрі не мають ракет, щоб відповісти, а живуть ілюзіями(((
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04.05.2022 07:24 Відповісти
Клоуни, вони такі.
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04.05.2022 07:53 Відповісти
Дякую Операторам запорізьких систем ППО і ПРО, ви дуже сміливі і працюєте дуже професійно. Ви найкращі. Для вас у нас тут дуже складні умови. Бо поряд працює супротивник з засобами радіоелектронної розвідки і дуже складно знайти баланс між часом перебування на одному місці і зміною свого положення, щоб диверсанти і колаборанти не доклали про Ваше розташування, а їх сили не встигли завдати ракетний удар після вмикання радарів. Дуже складна, напружена і небезпечна частина місії з захисту країну у Вас.
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04.05.2022 08:24 Відповісти
О шостій утра я чув вибух.
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04.05.2022 08:27 Відповісти
 
 