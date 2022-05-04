Вночі у Запоріжжі чули вибухи: це спрацювали системи ППО

Звуки вибухів, які чули мешканці Запоріжжя близько півночі 3 травня, були результатом роботи протиповітряної оборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Фейсбуці.

"Близько 23:40, 3 травня, запоріжці чули звуки, схожі на вибухи. Хочемо заспокоїти: спрацювали системи української протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

У військовій адміністрації запевняють, що безпеці мешканців Запоріжжя нічого наразі не загрожує.

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