Вночі у Запоріжжі чули вибухи: це спрацювали системи ППО
Звуки вибухів, які чули мешканці Запоріжжя близько півночі 3 травня, були результатом роботи протиповітряної оборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Фейсбуці.
"Близько 23:40, 3 травня, запоріжці чули звуки, схожі на вибухи. Хочемо заспокоїти: спрацювали системи української протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
У військовій адміністрації запевняють, що безпеці мешканців Запоріжжя нічого наразі не загрожує.
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ольга янголенко
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