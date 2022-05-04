США і Японія обговорили санкції проти Росії

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван провів зустріч із генеральним секретарем Секретаріату нацбезпеки Японії Такео Акібою, на якій вони обговорили санкції проти Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Салліван високо оцінив рішучу реакцію Японії на жорстоке і невиправдане вторгнення Росії в Україну, включно із фінансовими санкціями, експортним контролем, а також гуманітарною і оборонною допомогою Україні", - йдеться в повідомленні.

Вони також домовилися продовжувати тісну співпрацю щодо міжнародної відповіді на російську агресію.

Генеральний секретар Акіба привітав майбутній візит президента США Джо Байдена в Токіо, зазначивши, що він стане сильним сигналом для регіону і за його межами, який буде свідчити про прихильність США Індо-Тихоокеанському регіону.

Салліван і Акіба погодилися, що зустріч між президентом і прем'єр-міністром Кісідою - це можливість підтвердити силу американо-японського Альянсу, зробити кроки щодо посилення стримування в регіоні і просунути спільне бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

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