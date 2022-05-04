"Укрзалізниця" призначила на 4 травня лише один евакуаційний поїзд

"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на середу, 4 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково лише один рейс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 4 травня

16:30 - 234/233 Покровськ - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

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