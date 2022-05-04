"Укрзалізниця" призначила на 4 травня лише один евакуаційний поїзд
"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на середу, 4 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково лише один рейс.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 4 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Львів
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Propan
показати весь коментар04.05.2022 09:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль