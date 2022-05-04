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Австралія запровадила санкції проти російських депутатів і чиновників "ЛДНР"

санкції

МЗС Австралії в середу запровадило санкції проти 110 осіб, зокрема високопоставлених чиновників "ЛНР" і "ДНР", а також депутатів російського парламенту, прагнучи покарати Москву за визнання незалежності двох регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС Австралії.

Міністр закордонних справ Маріс Пейн заявила, що Австралія внесла санкції проти 34 сепаратистів, які займають керівні посади в "ДНР" і "ЛНР". Під заборону потрапляють всі фінансові операції з австралійськими контрагентами, операції з нерухомістю та ін.

"Ці особи порушили суверенітет і територіальну цілісність України, затвердивши державну владу над частинами України без санкції українського уряду", - заявила Пейн.

Вона також повідомила, що країна також запровадила санкції щодо 76 членів нижньої палати російського парламенту, які проголосували за резолюцію, що вимагає від президента Росії Володимира Путіна визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Всього ж з 24 лютого Австралія ввела санкції проти 812 росіян.

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Читаю загальні новини,нічого хорошого, паніка чи ломка офвса,знову кордони 24 лютого цинізм по відношенню Маріуполя, повилазило коментаторів, Федоров зерно ділить замість руху проти,форму шиють для диверсій,інфраструктуру рушать і призиви Гайдая протриматися 2 неділі. А Воїни записують мотиваційні ролики,просять вірити їм,підтримувати їх. Інформація повинна бути тільки від Штабу, не з оп,не від Данилова. Їх робота цивільних забезпечити, а не лізти з прогнозами. Тримайтесь і перемагайте. Україна понад усе
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04.05.2022 08:08 Відповісти
такс, у нас тут паникер ... прописываю вам два интервью арестовича ... принимать по одному в день и вечером ... через неделю снова не прием ... если не поможет, будем ставить вам твиттер геращенко
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04.05.2022 08:17 Відповісти
До центрального моргу окупованої Горлівки доставили понад 100 тіл мобілізованих окупантів 1-го армійського корпусу.
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04.05.2022 08:23 Відповісти
Где Австралия находится и где Украина,они Украину хоть на карте нашли?
Украина сделает тоже самое для какой небудь страны в Азии?
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04.05.2022 08:28 Відповісти
Навряд чи цім "чиновникам ЛДНР" взагалі відомо щось про існування Австралії.
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04.05.2022 11:29 Відповісти
 
 