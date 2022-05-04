Австралія запровадила санкції проти російських депутатів і чиновників "ЛДНР"

МЗС Австралії в середу запровадило санкції проти 110 осіб, зокрема високопоставлених чиновників "ЛНР" і "ДНР", а також депутатів російського парламенту, прагнучи покарати Москву за визнання незалежності двох регіонів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС Австралії.

Міністр закордонних справ Маріс Пейн заявила, що Австралія внесла санкції проти 34 сепаратистів, які займають керівні посади в "ДНР" і "ЛНР". Під заборону потрапляють всі фінансові операції з австралійськими контрагентами, операції з нерухомістю та ін.

"Ці особи порушили суверенітет і територіальну цілісність України, затвердивши державну владу над частинами України без санкції українського уряду", - заявила Пейн.

Вона також повідомила, що країна також запровадила санкції щодо 76 членів нижньої палати російського парламенту, які проголосували за резолюцію, що вимагає від президента Росії Володимира Путіна визнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Всього ж з 24 лютого Австралія ввела санкції проти 812 росіян.

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