До 15 травня планують відновити водопостачання у Миколаєві, - Кім

Миколаївщина отримала фінансування на відновлення водопостачання.

Про це повідомив в телеграмі голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Гроші по воді, чим займалися два тижні, отримали. Думаю, наступний тиждень, можливо, через один тиждень, але до 15 травня треба встигати, щоб вода з'являлася в якомусь вигляді", - написав він.

Крім того, влада вирішує питання щодо компенсацій для внутрішньо переміщених осіб і працює щодо евакуації з ліній розмежування. Кім зазначив, що займаються, зокрема, і евакуацією тварин, яких відпустили люди, щоб не було екологічної катастрофи.

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Він також зауважив, що у Херсоні з'явився інтернет.

Нагадаємо, Миколаїв вже три тижні живе без централізованого водопостачання. Росіяни перебили водогін, який нині на окупованій території, тому полагодити неможливо. Кабмін виділив 56 млн гривень на пуск води у Миколаєві.