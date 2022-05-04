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На території Конотопа заборонили діяльність УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

рпц

Мер Конотопа Артем Семеніхін заборонив діяльність УПЦ МП на території міста.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі фсб", - йдеться в повідомленні.

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На території Конотопа заборонили діяльність УПЦ МП 01

Автор: 

Конотоп (114) УПЦ МП (1212) Семеніхін Артем (39)


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Топ коментарі
+58
Человек с яйцами а то стефанчук начал блеять не время и прочий бред гнать их отовсюду эту секту сатанистов путинистов нет там религии там черная месса
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04.05.2022 18:18
+38
Суперрішення!! приклад для вих мерів вільної України.(і перевірка на вшивість)
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04.05.2022 18:21
+31
Треба подібні рішення самим приймати по областях, бо в Раді ще років 50 скиглитимуть про "розкол країни" і "не на часі".
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04.05.2022 18:23
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Человек с яйцами а то стефанчук начал блеять не время и прочий бред гнать их отовсюду эту секту сатанистов путинистов нет там религии там черная месса
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04.05.2022 18:18 Відповісти
зараз на мордовських болотах завиють правозащітнікі
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04.05.2022 18:18 Відповісти
і що?
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04.05.2022 18:19 Відповісти
а в гейропі їх клич підтримають німецько-гєрманські толєрасти та заборонять поставки зброї "нацикам"
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04.05.2022 18:22 Відповісти
плюнь їм в морду.
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04.05.2022 18:23 Відповісти
та я-то і плюну, але ж є суд по правах чєлавєка, шо його орки нах послали, але той посланий нах суд буде їм прислужувати
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04.05.2022 19:25 Відповісти
це рішення законної, обраної людьми влади, даже Західний світ вводить санкції проти гундяя. За злочини сатанинської гундяєвської секти(упц) проти України, на всих тих попів потрібні справи і в камеру передастів. і хай вирішує суд їх смрадну долю.
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04.05.2022 19:59 Відповісти
отак до влади прийшов гітляр
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04.05.2022 20:04 Відповісти
Хай в ср..ку свиснуть,вони ж "Свідків Ієгови" теж заборонили.Притому ганяли їх крепко.
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04.05.2022 18:56 Відповісти
вони заборонили, але німецькі толєрасти так і вишукують привід відмовити нам в поставках зброї та зняти санкції з кремля
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04.05.2022 19:20 Відповісти
ти напевне прихожанин тієї секти? може даже адепт... хочеш заговорити їх злочини? не вирішуй за німців, вже й наш през їх преза-підху...йловника нах. посилав.
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04.05.2022 20:03 Відповісти
справа не в моїй конфесійній належності, а в декларації прав людини та основах права. Єдиний шлях позбавитись від рпц - через рішення церковної громади. Поки є приход, буде і пархат
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04.05.2022 20:09 Відповісти
от би ще в КіЄВІ додумались....
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04.05.2022 18:19 Відповісти
тра' не забороняти, а створювати умови шоп воно само прибралось звідси геть
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04.05.2022 18:20 Відповісти
Суперрішення!! приклад для вих мерів вільної України.(і перевірка на вшивість)
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04.05.2022 18:21 Відповісти
Моспархату на гіляку.
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04.05.2022 18:21 Відповісти
Треба подібні рішення самим приймати по областях, бо в Раді ще років 50 скиглитимуть про "розкол країни" і "не на часі".
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04.05.2022 18:23 Відповісти
Для себе. А що ценмер робив за часIв, коли мIсто було окупованим?
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04.05.2022 18:24 Відповісти
Місто окуповане не було ! орків в Конотоп не пустили ! Місто було в облозі ! А Семеніхін весь час був у місті і виконував свої обов'язки !
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04.05.2022 18:40 Відповісти
Не все так просто. Куда им нужно было они и так заходили.
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04.05.2022 20:29 Відповісти
Ще би й 9 травня скасували, на що ніяк не наважаться слуги.
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04.05.2022 18:24 Відповісти
А Вы что не в курсе-вчера ВР приняла решение о праздновании 8 мая "День памяти и победу над нацизмом"
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04.05.2022 20:59 Відповісти
Та чого скасовувати - Перемога над фашизмом таки була !!!
Треба тільки правильно описувати - як вона здобувалася
Для прикладу - коли наші землі були окуповані фашистами - УПА воювала і успішно з фашистами
Прийде час і крім Перемоги над фашистами , у буде день Перемоги над рашистами
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04.05.2022 21:49 Відповісти
Хоч в одного залізні яйця виявились!
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04.05.2022 18:26 Відповісти
Пример для подражания!, не так ли?
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04.05.2022 18:28 Відповісти
А зеленим потрібно просто виконати закон, який при них вступив в силу. Змінити всі вивіски на таких церквах на "Російську церкву"!!!
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04.05.2022 18:28 Відповісти
Що б там не казали поганого про московію, але там є добра традиція скидати попів московського паханату з дзвіниць.
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04.05.2022 18:29 Відповісти
запрещать их нужно было до войны.
а сейчас предателей нужно посадить/ликвиировать либо обменять.
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04.05.2022 18:30 Відповісти
Хто з віруючих може порадити лінк на сайт ПЦУ, де є ранкові та вечірні молитви а також денне поминання Святих і Євангельські читання?

Будь ласка, наперед дякую.
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04.05.2022 18:34 Відповісти
поминати Кіріла їм приписом із Константінополя вєлєно
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04.05.2022 19:27 Відповісти
Кіріл скоро сам себе тільки помінати і буде.
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04.05.2022 19:35 Відповісти
слухняне телятко Епіфаній буде поминати, бо ше митрополичу шапку заберуть
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04.05.2022 19:44 Відповісти
https://www.unian.ua/society/10401606-v-pcu-poyasnili-chomu-epifaniy-pominav-patriarha-kirila-na-liturgiji-z-tomosom.html Російська православна церква входить до числа помісних православних церков і є п'ятою в диптиху, тому поминання її предстоятеля, оскільки він канонічно не осуджений - необхідне, бо цим, попри наявні суперечки, засвідчується єдність церкви.

«Таке поминання принципово відрізняється від того, як поминають патріарха Кирила в Московському патріархаті - там про нього моляться, як про свого главу, визнаючи цим самим своє йому підпорядкування»

Отже те, як зазначає архієпископ, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній, виконуючи свої обов'язки та на підставі, зокрема, томосу, згадує ім'я предстоятеля РПЦ - не означає згоди з позицією чи діями останнього
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04.05.2022 20:00 Відповісти
ти давно лоба розбивав в гундяєвському капищі(упц)? наслідки видно дуже тяжкі... струс мозку тотальний...
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04.05.2022 20:07 Відповісти
я тобі сцитату привів з перших уст. Якби я вирішував це питання, то московські попи вже давно в сибіру ведмедям Євангелія проповідували.
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04.05.2022 20:13 Відповісти
скільки років тій "цитаті"? коли гундяєвський сатанат вже й анафему проспівав( у всякому випадку хотів) Варфоломею, пішов на розкол з Світовим православ,ям, старий диптих втратив силу.
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04.05.2022 21:38 Відповісти
перші уста чиї, твої, чи сатаністів гундяя?
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04.05.2022 21:40 Відповісти
https://youtu.be/DAnh1aum4R0?t=12103 таки Епіфаній відважився і в Пасхальному Богослужінні обминув кіріла масковскаґо
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04.05.2022 23:40 Відповісти
Если так можно было почему до сих пор во всех городах так не сделали?
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04.05.2022 18:37 Відповісти
На Київ рівнялись... а даремно...
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04.05.2022 21:07 Відповісти
круто. гарний приклад
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04.05.2022 18:42 Відповісти
БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.05.2022 18:46 Відповісти
***** іді, філолок!
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04.05.2022 18:54 Відповісти
Ненавиджу РПЦ, але це "рішення" дуже сумнівне. Видається, що дехто хоче за таким патріотичним кроком приховати свою бездіяльність у стримування ворога під Конотопом. Я нагадаю: з кацапами влада домовилася, що якщо не обстрілюватимуть Конотоп, то можуть спокійно йти на Київ. Поправте мен, якщо я помиляюся.
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04.05.2022 18:59 Відповісти
Браво Семеніхін!!
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04.05.2022 18:59 Відповісти
УПЦ мп це філіал гундяєвськоі секти ,так званий метрополит який закликає до війни і знищення Украіни це не церква це збіговисько рашиських варварів ,а де позиція УПЦ що до гундяєва ?
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04.05.2022 19:01 Відповісти
Чому мер Конотопа може а всі інші наче сліпі німі і словоляп?Геть з України путінскиіх орків тим паче з Лавр !
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04.05.2022 19:05 Відповісти
О! Це добра новина!
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04.05.2022 19:07 Відповісти
Чому тільки в Конотопі ? А решта України ? Чому всі інші українці і далі вимушені терпіти це гундяєвське гaмнo , щодня наражаючи на небезпеку своє життя і життя своїх дітей . У цих нелюдів з МП руки по плечі в крові . Для чого нам ця рашистська наволоч на українській землі ?
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04.05.2022 19:09 Відповісти
наразі це може послужити тим поштовхом, тією соломинкою, якої не хватало щоб зламати хребет московському сатанату в Україні. принаймні мені хочеться у це вірити.
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04.05.2022 19:15 Відповісти
Лед тронулся панове присяжные и заседатели, ЛЕД ТРОНУЛСЯ!
(Остап ибн Абрамс Байрактар)
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04.05.2022 19:21 Відповісти
зараз прибіжить вінідіктова і мера в кайданки закують, бо забороняти діяльність масковскава патріархата може лише суд, і то не всякий, а конституційний. Але Страсбург накладе вєто і призначить штраф попам виплатити з бюджету
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04.05.2022 19:23 Відповісти
Зараз настав такий час що бєнядіктова може несподівано отримати оральний секс .
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04.05.2022 19:37 Відповісти
МП давно пора заборонити, або хоча б повідкривати кримінальні справи проти їхніх злочинів. І садити до в'язниці тих, кого суд засудив. Решта попів самі повтікають до росії.
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04.05.2022 19:26 Відповісти
Ви собі не уявляєте як захищають "богомільних" в Европі та Америці. Шоп попасти під заборону недостатньо навіть сотні попів-злочинців чи прихожан-терористів. Бо діє принцип індивідуальної відповідальності. Не получиться всіх загребти - це тра' шоп в установчих документах знайшовся кримінал, а попи виписують Устав ретельно. А тут ще й "традіціонная" церкавь.. без варіянтів
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04.05.2022 19:35 Відповісти
можна було б на канон послатись... тіпа, томос на територію України видано ПЦУ, а інших православних тут не повинно бути по канону... але ж ми в світській державі..
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04.05.2022 19:38 Відповісти
ще можна було б віками соплі жувати.... й втратити Україну, залиш ті соплі для себе. Ми- українці, налаштовані на знищення окупаційного, феесбешно-гундяєвського сатанату.
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04.05.2022 20:13 Відповісти
заборонами державу не розбудуєш. Тра' потужну підтримку українському: мові, культурі, освіті та науці! Цілеспрямовану державну програму, з потужним фінансуванням. Кацапське не заборониш просто так - воно чіплятиметься, особливо той пархат. А от створити умови коли сруське звідси здрисне потрібно. І коли воно здрисне, то вже не повернеться, бо не буде за що вчепитися.
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04.05.2022 20:29 Відповісти
одно іншому(підтримці) не завада... не забувай про причини і про їх наслідки( заборона упц наслідок від причини)
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04.05.2022 21:32 Відповісти
наші відьми справу знають)
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04.05.2022 19:37 Відповісти
Це "проба пера", далі розповсюдять на всю країну. Давно пора.
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04.05.2022 19:42 Відповісти
давно пора запретить московский сатанат!
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04.05.2022 19:44 Відповісти
заборона потрібна, але не на такому рівні. Самі прихожани мають вирішити долю цього пархату. Поки українці будуть ходити до рпц, ту ніяк викоринити не вдасться
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04.05.2022 20:02 Відповісти
рпц = фашизм, заборона й кримінал, для них нічого іншого не повинно бути.
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04.05.2022 20:10 Відповісти
той знак рівності зрозумілий та очевидний, але юридично його довести просто неможливо - так прописані закони, уви
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04.05.2022 20:18 Відповісти
воля народу - вища юридична сила.
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04.05.2022 21:33 Відповісти
Зеленський і його шобла холуїв церкви "какая разніца" не будуть нічого робити ні для розбудови ПЦУ, ні для заборони московської церкви. Зелені курви не будуть забороняти ФСБшну філію, але при першій нагоді заведуть затягають цього мера по судам.
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04.05.2022 20:07 Відповісти
Краще за все, як би народ сам перестав ходити до церкви диявола (МПЦ), для цього треба частіше показувати факти мракобєсія мокшанських уродов.
Треба пояснювати віруючим що в церкві МПЦ благословляють вбивство та освячують ракети які вбивають українців
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04.05.2022 20:18 Відповісти
і мітити прихожан фарбою з ізотопом. *ізотоп взяти з Рудого лісу)
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04.05.2022 20:20 Відповісти
Краще за все, як би народ сам перестав ходити до церкви диявола (МПЦ)

Не з нашим нарідом( Їх треба державі забороняти як деструктивну секту.
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04.05.2022 20:45 Відповісти
Слава богу.давно пора.якщо піп справжній,перейде до рук,як ні -на сторону військового руського корабля.Конотопу-Респект
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04.05.2022 20:19 Відповісти
Народ благодати хочет в гундяевской секте? "Говна вам на лопасти, нищим!" Что там в Киево-Печерской Лавре? Оккупанты феесбешные правят бал... Это же каким надо быть убитым в говно дегенератом, чтобы искать Бога в кацапской секте... Вот Бог и наказывает дегенератов за измену своему народу и осквернение святынь кацапскими сектантами.
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04.05.2022 20:26 Відповісти
Молодець мер, гнати це кодло фсбешне з України.
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04.05.2022 20:46 Відповісти
оце діло!
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04.05.2022 21:39 Відповісти
 
 