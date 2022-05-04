На території Конотопа заборонили діяльність УПЦ МП. ДОКУМЕНТ
Мер Конотопа Артем Семеніхін заборонив діяльність УПЦ МП на території міста.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі фсб", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+58 Власов Сергей #321358
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+38 Панас Стець
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+31 Trevor Tro
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Треба тільки правильно описувати - як вона здобувалася
Для прикладу - коли наші землі були окуповані фашистами - УПА воювала і успішно з фашистами
Прийде час і крім Перемоги над фашистами , у буде день Перемоги над рашистами
а сейчас предателей нужно посадить/ликвиировать либо обменять.
Будь ласка, наперед дякую.
«Таке поминання принципово відрізняється від того, як поминають патріарха Кирила в Московському патріархаті - там про нього моляться, як про свого главу, визнаючи цим самим своє йому підпорядкування»
Отже те, як зазначає архієпископ, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній, виконуючи свої обов'язки та на підставі, зокрема, томосу, згадує ім'я предстоятеля РПЦ - не означає згоди з позицією чи діями останнього
(Остап ибн Абрамс Байрактар)
Треба пояснювати віруючим що в церкві МПЦ благословляють вбивство та освячують ракети які вбивають українців
Не з нашим нарідом( Їх треба державі забороняти як деструктивну секту.