На території Конотопа заборонили діяльність УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

Мер Конотопа Артем Семеніхін заборонив діяльність УПЦ МП на території міста.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Між ворогом і його аґентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному. Тому я прийняв рішення заборонити на території мого міста діяльність цієї аґентурної мережі фсб", - йдеться в повідомленні.

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