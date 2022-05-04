На территории Конотопа запретили деятельность УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

Мэр Конотопа Артём Семенихин запретил деятельность УПЦ МП на территории города.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентной сети фсб", - говорится в сообщении.

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