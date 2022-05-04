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На территории Конотопа запретили деятельность УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

рпц

Мэр Конотопа Артём Семенихин запретил деятельность УПЦ МП на территории города.

Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентной сети фсб", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Луганской области священник УПЦ МП передавал сведения врагу относительно позиций украинских войск, - Гайдай

На территории Конотопа запретили деятельность УПЦ МП 01

Автор: 

Конотоп (127) УПЦ МП (1565) Семенихин Артем (40)


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Топ комментарии
+58
Человек с яйцами а то стефанчук начал блеять не время и прочий бред гнать их отовсюду эту секту сатанистов путинистов нет там религии там черная месса
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04.05.2022 18:18
+38
Суперрішення!! приклад для вих мерів вільної України.(і перевірка на вшивість)
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04.05.2022 18:21
+31
Треба подібні рішення самим приймати по областях, бо в Раді ще років 50 скиглитимуть про "розкол країни" і "не на часі".
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04.05.2022 18:23
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Человек с яйцами а то стефанчук начал блеять не время и прочий бред гнать их отовсюду эту секту сатанистов путинистов нет там религии там черная месса
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04.05.2022 18:18 Ответить
зараз на мордовських болотах завиють правозащітнікі
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04.05.2022 18:18 Ответить
і що?
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04.05.2022 18:19 Ответить
а в гейропі їх клич підтримають німецько-гєрманські толєрасти та заборонять поставки зброї "нацикам"
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04.05.2022 18:22 Ответить
плюнь їм в морду.
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04.05.2022 18:23 Ответить
та я-то і плюну, але ж є суд по правах чєлавєка, шо його орки нах послали, але той посланий нах суд буде їм прислужувати
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04.05.2022 19:25 Ответить
це рішення законної, обраної людьми влади, даже Західний світ вводить санкції проти гундяя. За злочини сатанинської гундяєвської секти(упц) проти України, на всих тих попів потрібні справи і в камеру передастів. і хай вирішує суд їх смрадну долю.
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04.05.2022 19:59 Ответить
отак до влади прийшов гітляр
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04.05.2022 20:04 Ответить
Хай в ср..ку свиснуть,вони ж "Свідків Ієгови" теж заборонили.Притому ганяли їх крепко.
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04.05.2022 18:56 Ответить
вони заборонили, але німецькі толєрасти так і вишукують привід відмовити нам в поставках зброї та зняти санкції з кремля
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04.05.2022 19:20 Ответить
ти напевне прихожанин тієї секти? може даже адепт... хочеш заговорити їх злочини? не вирішуй за німців, вже й наш през їх преза-підху...йловника нах. посилав.
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04.05.2022 20:03 Ответить
справа не в моїй конфесійній належності, а в декларації прав людини та основах права. Єдиний шлях позбавитись від рпц - через рішення церковної громади. Поки є приход, буде і пархат
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04.05.2022 20:09 Ответить
от би ще в КіЄВІ додумались....
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04.05.2022 18:19 Ответить
тра' не забороняти, а створювати умови шоп воно само прибралось звідси геть
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04.05.2022 18:20 Ответить
Суперрішення!! приклад для вих мерів вільної України.(і перевірка на вшивість)
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04.05.2022 18:21 Ответить
Моспархату на гіляку.
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04.05.2022 18:21 Ответить
Треба подібні рішення самим приймати по областях, бо в Раді ще років 50 скиглитимуть про "розкол країни" і "не на часі".
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04.05.2022 18:23 Ответить
Для себе. А що ценмер робив за часIв, коли мIсто було окупованим?
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04.05.2022 18:24 Ответить
Місто окуповане не було ! орків в Конотоп не пустили ! Місто було в облозі ! А Семеніхін весь час був у місті і виконував свої обов'язки !
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04.05.2022 18:40 Ответить
Не все так просто. Куда им нужно было они и так заходили.
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04.05.2022 20:29 Ответить
Ще би й 9 травня скасували, на що ніяк не наважаться слуги.
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04.05.2022 18:24 Ответить
А Вы что не в курсе-вчера ВР приняла решение о праздновании 8 мая "День памяти и победу над нацизмом"
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04.05.2022 20:59 Ответить
Та чого скасовувати - Перемога над фашизмом таки була !!!
Треба тільки правильно описувати - як вона здобувалася
Для прикладу - коли наші землі були окуповані фашистами - УПА воювала і успішно з фашистами
Прийде час і крім Перемоги над фашистами , у буде день Перемоги над рашистами
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04.05.2022 21:49 Ответить
Хоч в одного залізні яйця виявились!
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04.05.2022 18:26 Ответить
Пример для подражания!, не так ли?
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04.05.2022 18:28 Ответить
А зеленим потрібно просто виконати закон, який при них вступив в силу. Змінити всі вивіски на таких церквах на "Російську церкву"!!!
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04.05.2022 18:28 Ответить
Що б там не казали поганого про московію, але там є добра традиція скидати попів московського паханату з дзвіниць.
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04.05.2022 18:29 Ответить
запрещать их нужно было до войны.
а сейчас предателей нужно посадить/ликвиировать либо обменять.
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04.05.2022 18:30 Ответить
Хто з віруючих може порадити лінк на сайт ПЦУ, де є ранкові та вечірні молитви а також денне поминання Святих і Євангельські читання?

Будь ласка, наперед дякую.
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04.05.2022 18:34 Ответить
поминати Кіріла їм приписом із Константінополя вєлєно
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04.05.2022 19:27 Ответить
Кіріл скоро сам себе тільки помінати і буде.
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04.05.2022 19:35 Ответить
слухняне телятко Епіфаній буде поминати, бо ше митрополичу шапку заберуть
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04.05.2022 19:44 Ответить
https://www.unian.ua/society/10401606-v-pcu-poyasnili-chomu-epifaniy-pominav-patriarha-kirila-na-liturgiji-z-tomosom.html Російська православна церква входить до числа помісних православних церков і є п'ятою в диптиху, тому поминання її предстоятеля, оскільки він канонічно не осуджений - необхідне, бо цим, попри наявні суперечки, засвідчується єдність церкви.

«Таке поминання принципово відрізняється від того, як поминають патріарха Кирила в Московському патріархаті - там про нього моляться, як про свого главу, визнаючи цим самим своє йому підпорядкування»

Отже те, як зазначає архієпископ, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній, виконуючи свої обов'язки та на підставі, зокрема, томосу, згадує ім'я предстоятеля РПЦ - не означає згоди з позицією чи діями останнього
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04.05.2022 20:00 Ответить
ти давно лоба розбивав в гундяєвському капищі(упц)? наслідки видно дуже тяжкі... струс мозку тотальний...
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04.05.2022 20:07 Ответить
я тобі сцитату привів з перших уст. Якби я вирішував це питання, то московські попи вже давно в сибіру ведмедям Євангелія проповідували.
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04.05.2022 20:13 Ответить
скільки років тій "цитаті"? коли гундяєвський сатанат вже й анафему проспівав( у всякому випадку хотів) Варфоломею, пішов на розкол з Світовим православ,ям, старий диптих втратив силу.
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04.05.2022 21:38 Ответить
перші уста чиї, твої, чи сатаністів гундяя?
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04.05.2022 21:40 Ответить
https://youtu.be/DAnh1aum4R0?t=12103 таки Епіфаній відважився і в Пасхальному Богослужінні обминув кіріла масковскаґо
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04.05.2022 23:40 Ответить
Если так можно было почему до сих пор во всех городах так не сделали?
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04.05.2022 18:37 Ответить
На Київ рівнялись... а даремно...
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04.05.2022 21:07 Ответить
круто. гарний приклад
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04.05.2022 18:42 Ответить
БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.05.2022 18:46 Ответить
***** іді, філолок!
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04.05.2022 18:54 Ответить
Ненавиджу РПЦ, але це "рішення" дуже сумнівне. Видається, що дехто хоче за таким патріотичним кроком приховати свою бездіяльність у стримування ворога під Конотопом. Я нагадаю: з кацапами влада домовилася, що якщо не обстрілюватимуть Конотоп, то можуть спокійно йти на Київ. Поправте мен, якщо я помиляюся.
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04.05.2022 18:59 Ответить
Браво Семеніхін!!
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04.05.2022 18:59 Ответить
УПЦ мп це філіал гундяєвськоі секти ,так званий метрополит який закликає до війни і знищення Украіни це не церква це збіговисько рашиських варварів ,а де позиція УПЦ що до гундяєва ?
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04.05.2022 19:01 Ответить
Чому мер Конотопа може а всі інші наче сліпі німі і словоляп?Геть з України путінскиіх орків тим паче з Лавр !
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04.05.2022 19:05 Ответить
О! Це добра новина!
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04.05.2022 19:07 Ответить
Чому тільки в Конотопі ? А решта України ? Чому всі інші українці і далі вимушені терпіти це гундяєвське гaмнo , щодня наражаючи на небезпеку своє життя і життя своїх дітей . У цих нелюдів з МП руки по плечі в крові . Для чого нам ця рашистська наволоч на українській землі ?
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04.05.2022 19:09 Ответить
наразі це може послужити тим поштовхом, тією соломинкою, якої не хватало щоб зламати хребет московському сатанату в Україні. принаймні мені хочеться у це вірити.
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04.05.2022 19:15 Ответить
Лед тронулся панове присяжные и заседатели, ЛЕД ТРОНУЛСЯ!
(Остап ибн Абрамс Байрактар)
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04.05.2022 19:21 Ответить
зараз прибіжить вінідіктова і мера в кайданки закують, бо забороняти діяльність масковскава патріархата може лише суд, і то не всякий, а конституційний. Але Страсбург накладе вєто і призначить штраф попам виплатити з бюджету
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04.05.2022 19:23 Ответить
Зараз настав такий час що бєнядіктова може несподівано отримати оральний секс .
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04.05.2022 19:37 Ответить
МП давно пора заборонити, або хоча б повідкривати кримінальні справи проти їхніх злочинів. І садити до в'язниці тих, кого суд засудив. Решта попів самі повтікають до росії.
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04.05.2022 19:26 Ответить
Ви собі не уявляєте як захищають "богомільних" в Европі та Америці. Шоп попасти під заборону недостатньо навіть сотні попів-злочинців чи прихожан-терористів. Бо діє принцип індивідуальної відповідальності. Не получиться всіх загребти - це тра' шоп в установчих документах знайшовся кримінал, а попи виписують Устав ретельно. А тут ще й "традіціонная" церкавь.. без варіянтів
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04.05.2022 19:35 Ответить
можна було б на канон послатись... тіпа, томос на територію України видано ПЦУ, а інших православних тут не повинно бути по канону... але ж ми в світській державі..
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04.05.2022 19:38 Ответить
ще можна було б віками соплі жувати.... й втратити Україну, залиш ті соплі для себе. Ми- українці, налаштовані на знищення окупаційного, феесбешно-гундяєвського сатанату.
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04.05.2022 20:13 Ответить
заборонами державу не розбудуєш. Тра' потужну підтримку українському: мові, культурі, освіті та науці! Цілеспрямовану державну програму, з потужним фінансуванням. Кацапське не заборониш просто так - воно чіплятиметься, особливо той пархат. А от створити умови коли сруське звідси здрисне потрібно. І коли воно здрисне, то вже не повернеться, бо не буде за що вчепитися.
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04.05.2022 20:29 Ответить
одно іншому(підтримці) не завада... не забувай про причини і про їх наслідки( заборона упц наслідок від причини)
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04.05.2022 21:32 Ответить
наші відьми справу знають)
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04.05.2022 19:37 Ответить
Це "проба пера", далі розповсюдять на всю країну. Давно пора.
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04.05.2022 19:42 Ответить
давно пора запретить московский сатанат!
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04.05.2022 19:44 Ответить
заборона потрібна, але не на такому рівні. Самі прихожани мають вирішити долю цього пархату. Поки українці будуть ходити до рпц, ту ніяк викоринити не вдасться
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04.05.2022 20:02 Ответить
рпц = фашизм, заборона й кримінал, для них нічого іншого не повинно бути.
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04.05.2022 20:10 Ответить
той знак рівності зрозумілий та очевидний, але юридично його довести просто неможливо - так прописані закони, уви
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04.05.2022 20:18 Ответить
воля народу - вища юридична сила.
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04.05.2022 21:33 Ответить
Зеленський і його шобла холуїв церкви "какая разніца" не будуть нічого робити ні для розбудови ПЦУ, ні для заборони московської церкви. Зелені курви не будуть забороняти ФСБшну філію, але при першій нагоді заведуть затягають цього мера по судам.
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04.05.2022 20:07 Ответить
Краще за все, як би народ сам перестав ходити до церкви диявола (МПЦ), для цього треба частіше показувати факти мракобєсія мокшанських уродов.
Треба пояснювати віруючим що в церкві МПЦ благословляють вбивство та освячують ракети які вбивають українців
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04.05.2022 20:18 Ответить
і мітити прихожан фарбою з ізотопом. *ізотоп взяти з Рудого лісу)
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04.05.2022 20:20 Ответить
Краще за все, як би народ сам перестав ходити до церкви диявола (МПЦ)

Не з нашим нарідом( Їх треба державі забороняти як деструктивну секту.
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04.05.2022 20:45 Ответить
Слава богу.давно пора.якщо піп справжній,перейде до рук,як ні -на сторону військового руського корабля.Конотопу-Респект
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04.05.2022 20:19 Ответить
Народ благодати хочет в гундяевской секте? "Говна вам на лопасти, нищим!" Что там в Киево-Печерской Лавре? Оккупанты феесбешные правят бал... Это же каким надо быть убитым в говно дегенератом, чтобы искать Бога в кацапской секте... Вот Бог и наказывает дегенератов за измену своему народу и осквернение святынь кацапскими сектантами.
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04.05.2022 20:26 Ответить
Молодець мер, гнати це кодло фсбешне з України.
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04.05.2022 20:46 Ответить
оце діло!
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04.05.2022 21:39 Ответить
 
 