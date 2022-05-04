На территории Конотопа запретили деятельность УПЦ МП. ДОКУМЕНТ
Мэр Конотопа Артём Семенихин запретил деятельность УПЦ МП на территории города.
Об этом он сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Между врагом и его агентом нет разницы. А в случае моспархата это два в одном. Поэтому я принял решение запретить на территории моего города деятельность этой агентной сети фсб", - говорится в сообщении.
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+58 Власов Сергей #321358
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+38 Панас Стець
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+31 Trevor Tro
показать весь комментарий04.05.2022 18:23 Ссылка
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Треба тільки правильно описувати - як вона здобувалася
Для прикладу - коли наші землі були окуповані фашистами - УПА воювала і успішно з фашистами
Прийде час і крім Перемоги над фашистами , у буде день Перемоги над рашистами
а сейчас предателей нужно посадить/ликвиировать либо обменять.
Будь ласка, наперед дякую.
«Таке поминання принципово відрізняється від того, як поминають патріарха Кирила в Московському патріархаті - там про нього моляться, як про свого главу, визнаючи цим самим своє йому підпорядкування»
Отже те, як зазначає архієпископ, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній, виконуючи свої обов'язки та на підставі, зокрема, томосу, згадує ім'я предстоятеля РПЦ - не означає згоди з позицією чи діями останнього
(Остап ибн Абрамс Байрактар)
Треба пояснювати віруючим що в церкві МПЦ благословляють вбивство та освячують ракети які вбивають українців
Не з нашим нарідом( Їх треба державі забороняти як деструктивну секту.