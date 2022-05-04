Запрацювала митна Е-декларація для розмитнення гуманітарних вантажів, - ОП

Відсьогодні запрацювала митна Е-декларація для гуманітарних вантажів.

Про це у свєму телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Скористатись сервісом можна за посиланням - https://customs.help.gov.ua/ukr/import-notification/



"📌 Як це працює для іноземних громадян та громадян України, які не користуються електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID:



🔺 З будь-якої країни світу ви можете заповнити заздалегідь митну Е-декларацію для гуманітарного вантажу.



Всі анкети відразу потрапляють до бази даних Державної митної служби України та дублюються декларанту на електронну пошту.



🔺 Після отримання декларації, будь ласка, видрукуйте її та підпишіть.



🔺 Роздруковану та підписану декларацію передайте представнику митниці під час проходження українського кордону.



📌 Якщо ви громадянин України та користуєтесь електронними сервісами електронний підпис, BankID, MobileID, оформлення митної Е-декларації гуманітарного вантажу можна також зробити через Єдине вікно Держмитслужби - https://cabinet.customs.gov.ua", - йдеться у дописі.

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Зазначається, що сервіс митна Е-декларація для гуманітарних вантажів пришвидшить ввезення вантажу на територію України та посприяє зменшенню черг у митних пунктах.