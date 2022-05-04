Зеленський та Рютте обговорили шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Нідерландів Марком Рютте.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Підтримую постійний діалог з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів йому про перебіг бойових дій, обговорили шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців та дипломатичні питання, які становлять спільний інтерес", - йдеться в повідомленні.
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Игорь #515632
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John Lester
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Игорь #515632
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Мирон Левицький #513800
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krot_lub
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