Зеленський та Рютте обговорили шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтримую постійний діалог з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів йому про перебіг бойових дій, обговорили шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців та дипломатичні питання, які становлять спільний інтерес", - йдеться в повідомленні.

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