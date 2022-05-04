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Новини Війна
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Зеленський та Рютте обговорили шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців

телефон,зе

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єром Нідерландів Марком Рютте.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Підтримую постійний діалог з Прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Розповів йому про перебіг бойових дій, обговорили шляхи притягнення до відповідальності воєнних злочинців та дипломатичні питання, які становлять спільний інтерес", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Рютте Марк (420)


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Нашёл с кем обговаривать. Если будет как с МН-17, то лучше своими силами наказывать
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04.05.2022 19:06 Відповісти
А что там с судом по MH-17?До 2035 управятся?
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04.05.2022 19:07 Відповісти
На этой фотке Зеля чем-то на Хазанова молодого смахивает)
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04.05.2022 19:07 Відповісти
На переляканого дебіла.
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04.05.2022 20:33 Відповісти
Бородату бабушку Беню коли будете до відповідальності притягувати, чи чекаєте поки своєю смертю здохне?
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04.05.2022 19:54 Відповісти
 
 