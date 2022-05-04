Володимир Кличко закликав Зеленського запросити Штайнмаєра до Києва: "Україні критично потрібні надійні і потужні партнери". ФОТО

Україні потрібно сьогодні об‘єднувати позицію європейців – так буде досягнуто більшого успіху і перемоги в битві з Росією.

Про це брат мера Києва Володимир Кличко написав на своїх сторінках у соціальних мережах, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві сьогодні перебував лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичний союз – Фрідріх Мерц. Він зустрівся з вищим керівництвом України, зустрівся з мером столиці. Висловив підтримку та запевнив у подальшій допомозі нашій державі. І ми за це вдячні. Я переконаний, Україні сьогодні критично потрібні надійні і потужні партнери. З якими треба розмовляти, розвивати співпрацю, за щось – бути вдячними, в чомусь переконувати", – написав Володимир Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Володимир Кличко закликав світову спільноту примусити Росію відкрити "коридор життя" для маріупольців: "Рахунок йде на години"

Він зазначив, що у Німеччині були збентежені тим, що Україна відмовилася прийняти німецького Президента Штайнмаєра.

"Масла у вогонь підливають і недипломатичні вислови українського посла на адресу німецького канцлера. Зараз не час для емоцій і зайвого красномовства! Впевнений, Президент Зеленський повинен все-таки зробити політично-виважений крок і запросити Президента Німеччини – держави-стратегічного партнера України до Києва. Нам потрібно сьогодні об‘єднувати позицію європейців – так ми досягнемо більшого успіху для нашої країни і перемоги в битві з російським агресором", – наголосив Володимир Кличко.