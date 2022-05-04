"Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!", - Інститут нацпам’яті презентував нове гасло для 8-9 травня

Український інститут національної пам’яті оприлюднив нове гасло до Дня памʼяті та примирення і до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці Інституту у фейсбуці.



"Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму", - йдеться у пості.



За словами представництва Інституту нацпамʼяті, зогляду на те, що цьогоріч Україна наближається до пам'ятних дат в умовах повномасштабного військового вторгнення Росії, традиційне гасло буде дещо видозмінене і звучатиме так: "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!".

Червоний мак залишиться незмінним символом памʼяті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День 9 травня втратить свою важливість в суспільстві, бо з'явиться нова перемога, - Дробович