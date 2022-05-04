"Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!", - Інститут нацпам’яті презентував нове гасло для 8-9 травня
Український інститут національної пам’яті оприлюднив нове гасло до Дня памʼяті та примирення і до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній сторінці Інституту у фейсбуці.
"Для нас пам’ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму", - йдеться у пості.
За словами представництва Інституту нацпамʼяті, зогляду на те, що цьогоріч Україна наближається до пам'ятних дат в умовах повномасштабного військового вторгнення Росії, традиційне гасло буде дещо видозмінене і звучатиме так: "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!".
Червоний мак залишиться незмінним символом памʼяті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дуже багато зелених слуг навибирали разом з ЗаЖОПниками.
Вже написано ...День пам'яті,а не рашиське " победобесіє "
"Відзначення в Україні Дня перемоги 9 травня є нелогічним та неприйнятним, особливо після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року. Україна має вшановувати пам'ять загиблих та відзначати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні разом з усією Європою та всім цивілізованим світом 8 травня. А 9 травня - разом із державами-членами Європейський Союз відзначатимуть День Європи". - йдеться до пояснювальної записці до законопроєкту.
9 травня - дєнь пабєдобєсія рашисткой ********* с "можєм павтаріть" і т.ін. От зараз вони, під це побєдобєсіє "повторяють" в Україні.
То ким треба бути, щоб святкувати "9 травня"? То ми закатованих в Бучі й Ірпені святкуємо? Чи в Маріуполі вщент розбомбленому? Чи може в Харкові, Чернігові, Херсоні, Рубіжному?
КОНЦЕПЦИЯ ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ
Организационные мероприятия
Высшей политической властью страны создается Комиссия по денацификации Украины (далее - Комиссия), обладающая на период денацификации (5 лет) следующими правами:
1. Сбор и систематизация данных о нацистских преступлениях и проявлениях на территории Украины с момента распада Советского Союза, а также на иных территориях, если эти проявления были связаны с гражданами Украины.
2. Отстранения от исполнения своих обязанностей на территории Украины любого гражданина Украины либо гражданина иного государства, подозреваемого в нацизме или симпатиях в нему, либо групп таких граждан. В случае подозрения в совершении нацистских преступлений соответствующие лица на время следствия могут при необходимости помещаться Комиссией в СИЗО до решения суда.
3. Ведение следствия в полном объеме по всем делам, связанным с нацистскими преступлениями и проявлениями нацизма, с привлечением всех компетентных и силовых органов Украины и с правом обращаться за помощью к компетентным и силовым органам других стран, а также политическим и общественным организациям Украины и других стран.
4. Представительство в украинских, иностранных и международных судах всех уровней по всему кругу вопросов, связанных с нацистскими преступлениями и проявлениями, в качестве государственного обвинителя и эксперта.
5. Организация общественной и медийной деятельности по разоблачению нацистских преступлений и проявлений, их нейтрализации и профилактике. Взаимодействие с общественными и политическими силами для решения соответствующих задач.
6. Внесение законопроектов в парламент Украины, проектов указов президента Украины и проектов постановлений правительства Украины, а также проектов решений региональных органов власти с правом их первоочередного рассмотрения в кратчайшие установленные законом сроки.
По завершению периода денацификации Комиссия получает статус органа при президенте страны, права и обязанности по надзору за соблюдением законности, проведением следствия и представительства в суде в этой сфере (аналогичные правам и обязанностям генпрокуратуры).
Ее деятельность не может быть прекращена ранее, чем через 25 лет (время деятельности поколения) после ее начала.
Введение квалификационных признаков
Прежде всего, устанавливается закрытый список квалификационных признаков нацизма, любой из которых является неприемлемым и подлежащим искоренению. При этом общественность имеет возможность обращениями в органы государственной власти дополнять этот список новыми признаками. На первом этапе к ним относятся:
1. Восхваление и в целом положительная оценка Бандеры, Шухевича и других лидеров украинских нацистов времен Великой Отечественной войны, а также любых других лидеров нацизма (например, Гитлер) и фашизма (например, Муссолини, Салазар, Франко). Использование нацистской символики (включая эмблемы нацистских организаций).
2. Восхваление и в целом положительная оценка Евромайдана и организованного на его основе государственно значимого переворота, его лидеров и общественно значимых участников, включая иностранных политических и общественных деятелей в части их поддержки государственного переворота. Пример: позитивная оценка Министра иностранных дел Польши Сикорского и его деятельности как таковая не является квалифицированным признаком нацизма, а в части его деятельности по обеспечению проведения государственного переворота в Киеве является.
3. Восхваление и в целом положительная оценка нацистского террора на Украине в период подготовки и проведения государственного переворота, а также после него, включая «Антитеррористическую операцию» (АТО) на Юго-Востоке Украины, а также злочинной деятельности их участников.
4. Применение и одобрение нацистских лозунгов (пример: «Украина превыше всего», копирующая гитлеровское «Deutschland uber alles»), нацистских принципов, нацистского мировоззрения, а также практическая их реализация, включая участие в нацистских мероприятиях, как массовых, так и непубличных.
5. Оскорбительное высказывание и разжигание розни по национальному, религиозному или культурному принципу по отношению к не-украинцам. Особо должны учитываться призывы к насилию в отношении них, одобрение насилия в отношении них и предоставление личных данных людей для применения (или возможного применения) к ним насилия.
6. Обычные преступления, совершенные в рамках нацистской деятельности (например, обстрел артиллерией ВСУ населенных пунктов).
Учитывается любое выражение мнения за период с распада Советского Союза, включая устное одобрение в разговорах, письменное одобрение (включая школьные сочинения) и одобрение в социальных сетях (включая как лично написанные посты, так и лайки под сообщениями других лиц).
В силу значительного объема соответствующей информации на первом этапе расследуется период с 1 ноября 2013 года. Совершавшим преступления, связанные с нацизмом, в более ранние периоды тем самым предоставляется время для явки с повинной.
Формирование баз данных
Поскольку связанные с нацизмом преступления согласно решениям Нюрнбергского трибунала являются преступлениями против человечества, устанавливаются, что нацистские преступления и проявления не имеют срока давности.
Учитываются следующие категории лиц, причастных к нацистской деятельности на Украине:
1. Организаторы и идеологи нацизма: государственные и общественные деятели, организаторы и командный состав вооруженных формирований, организаторы сбора средств для нацистской деятельности, публицисты, блогеры с аудиторией более 5 тыс.чел..
2. Лица, добровольно перечислявшие средства на финансирование нацистской деятельности (включая финансирование АТО) либо организовывавшие сбор средств на подобные цели. В случае юридического лица к таковым относятся руководитель предприятия, представители владеющих более 10% капитала собственников, члены Совета директоров, финансовый директор (при его отсутствии - главный бухгалтер).
3. Исполнители нацистских преступлений - рядовые нацистские преступники.
4. Соучастники нацистских преступлений, одобрявшие либо поддерживавшие нацизм (в том числе лайками в социальных сетях), но не совершавших доказанные преступления лично.
Первые три категории относятся к категории преступников и в случае выявления их (в том числе по заявлениям граждан) автоматически передаются следственным органам для возбуждения уголовного дела, проведения следственных мероприятий и передачи дел в суд.
Четвертая категория является потенциальными преступниками. В ходе денацификации входящие в нее лица должны дать подробные пояснения Комиссии, как, при каких обстоятельствах, в каких целях и под воздействием каких настроений они оказали поддержку нацистским преступлениям или проявлениям, а также дать оценку своим действиям и описать свое современное отношение к ним.
Отсутствие раскаяния данных лиц по поводу своих прошлых действий в поддержку нацизма должно рассматриваться как уголовное преступление и караться по суду (в случае незначительности поддержки - условными сроками).
Пока не получено свидетельств их участия в совершении преступлений, данные лица должны находиться под наблюдением.
Формирование указанных баз данных осуществляется как методом прямого сбора информации (из решений органов государственной власти и общественных организаций, медиа, социальных сетей, архивных и иных данных), так и на основе процедуры денацификации. На основе собственной информации создаются базы Big Data.
Процедура денацификации
Каждый человек, находившийся на территории Украины с февраля 2014 года по момент начала денацификации, вне зависимости от гражданства, должен пройти процедуру денацификации.
Гражданин иного государства, не прошедший эту процедуру (в посольстве или консульстве Украины или при пересечении границы, путем заполнения специального бланка), не допускается на территорию Украины, за исключением случаев подозрения его в совершении преступлений.
Находящиеся на территории Украины лица должны пройти процедуру денацификации в течении двух месяцев.
Процедура заключается в подробном описании:
1) нацистских преступлений и проявлений либо фактов соучастия им, допущенных соответствующим лицом за период с момента распада СССР, в первую очередь за период с момента государственного переворота 2014 года;
2) в аналогичном описании подобных действий других лиц, которым оно стало свидетелем в указанный промежуток времени;
3) в разъяснении проходящих денацификацию лицом причин своих действий и бездействий, своих чувств и эмоций по поводу сообщаемых им фактов, своего отношения к ним.
Не прошедшие процедуру денацификации в установленные с