День 9 травня втратить свою важливість в суспільстві, бо з'явиться нова перемога, - Дробович

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає, що після завершення війни 9 травня, як День перемоги, перестане мати колишню важливість у суспільстві, бо з'явиться нова перемога.

"Очевидно, що після війни 9 травня перестане мати таке значення, як воно має зараз. Не тому, що хтось це заборонятиме, а тому, що у нас буде своя перемога, яка важливіша для нас, яка для нашої ідентичності, для розуміння свого місця матиме важливіше значення", - сказав Дробович в ефірі національного телемарафону в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас глава УІНП наголосив, що в Україні завжди пам'ятатимуть перемогу над нацизмом.

"Але поступово це втратить свій пафос і ту ідеологізацію, яку будував Радянський Союз. Цю еволюцію необхідно супроводжувати розумно і без будь-якого перекручування, тоді народ не буде сваритися", - зазначив він.

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