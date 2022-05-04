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Новини
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Молдова готова допомогти Україні розміновувати звільнені території

міни

Молдова готова спрямувати в Україну команду своїх саперів для допомоги з розмінуванням територій, де велися бойові дії.

Про це заявив спікер парламенту Молдови Ігор Гросу після поїздки до Києва і передмість, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Спікер розповів, що вражений побаченим у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

"Війна має бути якнайшвидше зупинена, воєнні злочини - розслідувані і покарані. Нині Україна для всього світу є втіленням мужності і рушучості захищати свої цінності і право обирати власне майбутнє", - заявив Гросу.

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Він нагадав, що через Молдову з 24 лютого виїхали за кордон близько пів мільйона українців і близько 100 тисяч із них залишилися у Молдові, а також - що за цей час Молдова надіслала Україні гуманітарну допомогу на близько 1,2 млн євро, в основному до Вінницької та Одеської областей.

"Молдова й надалі залишатиметься солідарною з українцями у їхній боротьбі за свободу і територіальну цілісність країни, й надаватиме усю необхідну підтримку… Ми повідомили українську сторону про готовність надіслати в Україну команду саперів для розмінування, щоб цивільне населення могло почуватися безпечно", - зазначив Ігор Гросу.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зі свого боку зазначив, що обговорили також можливість передачі Україні військової техніки і санкції проти Росії.

Автор: 

Молдова (2086) допомога і підтримка (1165) розмінування (999)


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Топ коментарі
+13
Дякуємо.
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04.05.2022 21:03
+12
Придуши в собі кацапізм з його жартами.
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04.05.2022 21:02
+5
Между прочим сапёр это опасная и уважаемая профессия, а в нынешних условиях ещё и востребованная.
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04.05.2022 21:08
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Молдова готова відправити свої кращі бригади штукатурів і малярів на допомогу відбудови України!
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04.05.2022 20:57 Відповісти
Придуши в собі кацапізм з його жартами.
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04.05.2022 21:02 Відповісти
Яке ж ти жалюгідне... Ходи здорове, хай щастить.
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04.05.2022 21:37 Відповісти
Ох и крутит тебя. Ты же столько старался унизить и оскорбить молдован, столько коментов поганых и злых написал и все даром. У тебя от них уже рот наверное черный.
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04.05.2022 23:02 Відповісти
****** в собі толераста, не будь як обдристович, в країні війна!
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04.05.2022 21:36 Відповісти
І саме тому ти собі дозволяєш нікчемні жарти аля кацап?
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04.05.2022 21:39 Відповісти
Если не уважаешь толерантность, то просто иди на ***. Толерантность это ВЗАИМНОЕ уважение, запомни это, чушка.
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04.05.2022 23:20 Відповісти
Обійдемося без сопливих!
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04.05.2022 21:02 Відповісти
Между прочим сапёр это опасная и уважаемая профессия, а в нынешних условиях ещё и востребованная.
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04.05.2022 21:08 Відповісти
Потрібно розуміти ванюша який іванов пише це з міного поля, втерши спітніле чоло після знешкодження 3-тисячи якоїсь там вибухівки?
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04.05.2022 21:23 Відповісти
Дякуємо.
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04.05.2022 21:03 Відповісти
Дивно чому так мало лайків, такий змістовний коментар
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04.05.2022 21:38 Відповісти
Слабо з Ковбасної почати?
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04.05.2022 21:06 Відповісти
Ты бы лучше с себя начал, например со своего жала. Побереги его для своих россиян кадыровцев.
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04.05.2022 23:13 Відповісти
розберіться з придністров'ям, бо то страшенна міна у нас в тилу
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04.05.2022 21:12 Відповісти
Друг не указывет, а предлагает безкорыстную помощь. Молдоване это сделали. Прежде чем ляпнуть что то подумай что ты можешь сделать как друг. Не надо слюной на людей цвыркать.
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04.05.2022 23:07 Відповісти
 
 