Естонські фахівці з розмінування постійно працюватимуть в Україні. ВIДЕО

Команда естонських фахівців з розмінування постійно допомагатиме українським колегам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Зазначається, що в Україну приїдуть п’ять експертів на трьох автомобілях. Періодично їх змінюватимуть інші колеги.

Міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані розповів, що фахівці допомагатимуть у зонах, де залишилось багато мін і нерозірваних боєприпасів, але вже немає активних бойових дій.

