1 745 3

Естонські фахівці з розмінування постійно працюватимуть в Україні. ВIДЕО

Команда естонських фахівців з розмінування постійно допомагатиме українським колегам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Зазначається, що в Україну приїдуть п’ять експертів на трьох автомобілях. Періодично їх змінюватимуть інші колеги.

Міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані розповів, що фахівці допомагатимуть у зонах, де залишилось багато мін і нерозірваних боєприпасів, але вже немає активних бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серед основних завдань МВС - розмінування територій і протидія диверсантам

Естонія (1688) розмінування (1021)
масштабы краж нефтепродуктов на нефтебазах в прилегающих к Украине областях достигли гигантских масштабов. В плане подготовки определенной тонкой прослойки насления к войне, далее следует ожидать внезапные масштабные пожары на оптовых продуктовых складах и хранилищах.
Дякуємо. Помагай вам Бог.
