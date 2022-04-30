1 745 3
Естонські фахівці з розмінування постійно працюватимуть в Україні. ВIДЕО
Команда естонських фахівців з розмінування постійно допомагатиме українським колегам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Зазначається, що в Україну приїдуть п’ять експертів на трьох автомобілях. Періодично їх змінюватимуть інші колеги.
Міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані розповів, що фахівці допомагатимуть у зонах, де залишилось багато мін і нерозірваних боєприпасів, але вже немає активних бойових дій.
