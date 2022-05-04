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Посилену комендантську годину можуть запровадити в Харкові 8-9 травня, - Терехов

харків

В Харкові 8-9 травня можуть запровадити посилену комендантську годину.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми будемо обговорювати це питання щодо продовження комендантської години. Можу сказати, що ми не проводитимемо великих заходів, до яких ми звикли. ... Після нашої перемоги ми поновимо цю традицію та святкуватимемо так само перемогу в Другій світовій, як і перемогу над російським агресором", - зазначив він.

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Автор: 

Харків (5667) Терехов Ігор (314) День перемоги над нацизмом (39)


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не зловтішання, але невже з парадами побєдобісся в Харкові покінчено...
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04.05.2022 21:07 Відповісти
Я так понял, что нет.
показати весь коментар
04.05.2022 21:34 Відповісти
 
 