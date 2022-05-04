Посилену комендантську годину можуть запровадити в Харкові 8-9 травня, - Терехов
В Харкові 8-9 травня можуть запровадити посилену комендантську годину.
Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми будемо обговорювати це питання щодо продовження комендантської години. Можу сказати, що ми не проводитимемо великих заходів, до яких ми звикли. ... Після нашої перемоги ми поновимо цю традицію та святкуватимемо так само перемогу в Другій світовій, як і перемогу над російським агресором", - зазначив він.
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Robert Bodnar
показати весь коментар04.05.2022 21:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Peres Nolito
показати весь коментар04.05.2022 21:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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