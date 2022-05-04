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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Київський район Харкова, виникли пожежі, - Синєгубов

обстріл,харків

Російські окупанти обстріляли Київський район Харкова, внаслідок чого виникли кілька пожеж.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстріли Харкова. Сьогодні під ударом опинився Київський район. Через російські обстріли там сталося кілька пожеж. Зайнялися житлові будинки, господарські споруди, приватні автомобілі. Усі загорання оперативно ліквідували пожежники", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Синєгубова, тривають запеклі бої на території Харківської області.

"Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції наших захисників. Під обстрілами знаходяться і мирне населення. Там, де дозволяє ситуація, обласна влада проводить організовану евакуацію", - зазначив очільник ОВА.

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обстріл (29021) Харків (5667) Синєгубов Олег (859)


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Кацапи озвіріли , так як воюють з мирним населенням , дітьми і людьми похилого віку , яким важко кудись спуститися !

Путлер , щоб ти здох 😡
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04.05.2022 20:56 Відповісти
оскiльки, рашик
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04.05.2022 21:01 Відповісти
Горітимете в пеклі,кацапські ублюдки! Разом з ******!
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04.05.2022 21:00 Відповісти
 
 