Рашисти обстріляли Київський район Харкова, виникли пожежі, - Синєгубов

Російські окупанти обстріляли Київський район Харкова, внаслідок чого виникли кілька пожеж.

Про це у Telegram повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує обстріли Харкова. Сьогодні під ударом опинився Київський район. Через російські обстріли там сталося кілька пожеж. Зайнялися житлові будинки, господарські споруди, приватні автомобілі. Усі загорання оперативно ліквідували пожежники", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Синєгубова, тривають запеклі бої на території Харківської області.

"Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції наших захисників. Під обстрілами знаходяться і мирне населення. Там, де дозволяє ситуація, обласна влада проводить організовану евакуацію", - зазначив очільник ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл парку Горького у Харкові російськими окупантами. ВIДЕО