РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11621 посетитель онлайн
Новости Война
4 365 3

Рашисты обстреляли Киевский район Харькова, возникли пожары, - Синегубов

обстріл,харків

Российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего возникло несколько пожаров.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает обстрелы Харькова. Сегодня под ударом оказался Киевский район. Из-за российских обстрелов там произошло несколько пожаров. Загорелись жилые дома, хозяйственные постройки, частные автомобили. Все возгорания оперативно ликвидировали пожарные", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Синегубова, продолжаются ожесточенные бои на территории Харьковской области.

"Враг пытается идти в наступление и обстреливает из артиллерии позиции наших защитников. Под обстрелами находится и мирное население. Там, где позаоляет ситуация, областные власти проводят организованную эвакуацию", - отметил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстрел парка Горького в Харькове российскими оккупантами. ВИДЕО

обстрел (27699) Харьков (7550) Синегубов Олег (560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапи озвіріли , так як воюють з мирним населенням , дітьми і людьми похилого віку , яким важко кудись спуститися !

Путлер , щоб ти здох 😡
показать весь комментарий
04.05.2022 20:56 Ответить
оскiльки, рашик
показать весь комментарий
04.05.2022 21:01 Ответить
Горітимете в пеклі,кацапські ублюдки! Разом з ******!
показать весь комментарий
04.05.2022 21:00 Ответить
 
 