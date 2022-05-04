Рашисты обстреляли Киевский район Харькова, возникли пожары, - Синегубов
Российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего возникло несколько пожаров.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает обстрелы Харькова. Сегодня под ударом оказался Киевский район. Из-за российских обстрелов там произошло несколько пожаров. Загорелись жилые дома, хозяйственные постройки, частные автомобили. Все возгорания оперативно ликвидировали пожарные", - говорится в сообщении.
В то же время, по словам Синегубова, продолжаются ожесточенные бои на территории Харьковской области.
"Враг пытается идти в наступление и обстреливает из артиллерии позиции наших защитников. Под обстрелами находится и мирное население. Там, где позаоляет ситуация, областные власти проводят организованную эвакуацию", - отметил глава ОВА.
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Путлер , щоб ти здох 😡