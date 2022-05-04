Обстрел парка Горького в Харькове российскими оккупантами. ВИДЕО
Российские оккупанты 3 мая обстреляли парк Горького в Харькове.
Видео обстрела опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.
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+21 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.05.2022 19:29 Ссылка
+15 vadyan
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+12 Vitaliy Darmits
показать весь комментарий04.05.2022 19:27 Ссылка
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і прям повно невидимих нацистів, десь там за деревами сховались і в вграшковому будинку