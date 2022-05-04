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Обстрел парка Горького в Харькове российскими оккупантами. ВИДЕО

Российские оккупанты 3 мая обстреляли парк Горького в Харькове.

Видео обстрела опубликовали в сети, передает Цензор.НЕТ.

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обстрел (27699) Харьков (7550)


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Топ комментарии
+21
Кацапські кінчєні ублюдкі...
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04.05.2022 19:29
+15
В цей парк погуляти навіть з Бєлгорода приїзжали погуляти на вихідних.... Кредо кацапів - самі в гівні, хай і в інших не буде нічого...
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04.05.2022 19:27
+12
Назва в парку якась дуже yйoбiшчнa . Радянщиною смердить , війною і рашизмом .
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04.05.2022 19:27
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В цей парк погуляти навіть з Бєлгорода приїзжали погуляти на вихідних.... Кредо кацапів - самі в гівні, хай і в інших не буде нічого...
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04.05.2022 19:27 Ответить
Назва в парку якась дуже yйoбiшчнa . Радянщиною смердить , війною і рашизмом .
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04.05.2022 19:27 Ответить
После войны все переименуют. Даже Терехов за
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04.05.2022 19:29 Ответить
будет парк Кернеса
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04.05.2022 19:55 Ответить
Интересно, как там туалет поживает, который построили за 6 млн гривен?
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04.05.2022 21:19 Ответить
Справа в назві?
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04.05.2022 22:39 Ответить
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04.05.2022 19:28 Ответить
Кацапські кінчєні ублюдкі...
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04.05.2022 19:29 Ответить
пдрси
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04.05.2022 19:29 Ответить
твари кацапские
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04.05.2022 19:33 Ответить
Не " Горьковых", ни "сладких", ни "солёных" теперь на тер-рии Украины не будет. Хватит таких названий. Своих будем прославлять и в честь них называть улицы, площади, и тд. Вон в Европе найдите улицу Л. Толстого? Нашли? Одну, две? Ну ок, и то, потому что он там был, учился, женился, жил долгое время, или ещё чего-нибудь.... Если есть исторические, достоверные факты пребывания, и долгого проживания рос.известного деятеля на тер-рии конкретной улицы украинского города- то ок, можно и оставить какое-нибудь названия в честь него. Но сколько тех улиц будет на всю страну- ну штук пять улиц может и наберётся на 40млн. Украину. Не больше!
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04.05.2022 19:43 Ответить
побільше відосіків тре було викладувати на харьківських пабліках -вдарили точнісінько туди де знімали, як і в Саржин Яр одним днем раніше ... ідіоти ! добре хоч люди не постраждали ..
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04.05.2022 19:45 Ответить
Нам терміново потрібна далекобійна артилерія, щоб розйобувати рашкованів на території Мордору. Кацапня на московії має бути трьох видів: обісцяно-обісрана, пошматована і дохла.
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04.05.2022 19:47 Ответить
У ВСУ есть два вида ракет, причем в достаточном количестве, которые очень спокойно из района Харькова полностью накрывают своим залпом российский Белгород! С Курском впридачу!!! Это ОТРК "Точка-У" и РСЗО "Смерч"! Нет только одного - железных яиц у человека, способного дать такой приказ! А кто сей человек - Вы точно должны знать! К слову - пока такого ответа от ВСУ по рашистской территории не будет - рашисты будут продолжать обстреливать украинские мирные города и села с удвоенной энергией!
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04.05.2022 21:33 Ответить
так зеленский трус - а те кто за него голосовали оказались лохами, а многие и мертвыми
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04.05.2022 22:56 Ответить
Российская орда , могут только разрушать ,чтобы вы все там повыздыхали!
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04.05.2022 20:10 Ответить
на відео помітні дуже військові об'єкти, різнокольорові такі і рожевого кольору,
і прям повно невидимих нацистів, десь там за деревами сховались і в вграшковому будинку
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04.05.2022 21:02 Ответить
А для чого рашисти знищують наші парки ?
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04.05.2022 21:07 Ответить
Кацапи, що не можуть захватити, то знищують. Тактика дуже проста, але працює і хутін до своєї мети впевнено йде.
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04.05.2022 22:40 Ответить
Кацапи - не люди.
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04.05.2022 21:15 Ответить
Это уже не первый парк, раздолбанный рашистами. Точно хочет чтобы и в Украине всё выглядело унылим г*вном как у них.
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04.05.2022 21:29 Ответить
 
 