Обстріл парку Горького у Харкові російськими окупантами. ВIДЕО
Російські окупанти 3 травня обстріляли парк Горького у Харкові.
Відео обстрілу опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+21 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.05.2022 19:29 Посилання
+15 vadyan
показати весь коментар04.05.2022 19:27 Посилання
+12 Vitaliy Darmits
показати весь коментар04.05.2022 19:27 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і прям повно невидимих нацистів, десь там за деревами сховались і в вграшковому будинку