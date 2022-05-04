Рашисти обстрілюють Миколаїв, лунають потужні вибухи. ВIДЕО
Російські окупанти здійснюють масований обстріл Миколаєва.
Відео оприлюднили в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 Чукча не читатель.
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+19 Aleksey NotBad
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+18 Marko Lukash
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Але незабаром стане видно,що війська ЗСУ вистроєні в одну лінію оборони-це така ж жертва як кинуті на смерть бійці Азова в Маріуполі.
http://crimeanbridgedown.com.ua/ "Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - говорится в сообщении на сайте.
Тупий бот