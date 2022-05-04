Одну з ракет окупантів в Дніпрі збила ППО, інша влучила у залізничну інфраструктуру, постраждалих немає, - ОВА
Внаслідок обстрілу Дніпра ніхто не постраждав.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Два ракетні удари по Дніпру. Одну ракету збила наша ППО.
Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар04.05.2022 22:33 Посилання
+5 Максим Колісник
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+4 Andrii Shevchenko #517527
показати весь коментар04.05.2022 23:02 Посилання
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это явно на уровне Укрзализницы кто-то инфу слил .
СБУ этим должно заняться
Указать на точку и выдаст точные координаты
Їм вкрай "скрепно" запобігти можливому наступу ЗСУ до "дня пабєди".
тварям ****-рашкам горіти в пеклі і палати заживо на землі нашої України, за кожну дитячу сльозу , за кожне загублене життя, за кожну зруйновану оселю...