Одну з ракет окупантів в Дніпрі збила ППО, інша влучила у залізничну інфраструктуру, постраждалих немає, - ОВА

Внаслідок обстрілу Дніпра ніхто не постраждав.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два ракетні удари по Дніпру. Одну ракету збила наша ППО.



Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Рашисти обстрілюють Миколаїв, лунають потужні вибухи. ВIДЕО