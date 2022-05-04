Частина потерпілих у ДТП на Рівненщині - у критичному стані, - Монастирський
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що із 12 травмованих внаслідок смертельної ДТП у Рівненській області, які перебувають у лікарні, частина перебуває у критичному стані.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це наймасштабніша ДТП за останні кілька років, безперечно. На жаль, ми можемо відзначити цифру загиблих - це на даний момент 26. І 12 поранених знаходяться в лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися", - сказав Монастирський.
Він наголосив, що навіть у час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, нехтування якою "щоденно продовжує вбивати наших громадян через неуважність, через певні проблеми на дорозі".
"Саме в цей день сталася трагедія через те, що на зустрічну смугу виїхав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, який здійснював маневр обгону і не впорався з керуванням. І, власне, допустив зіткнення з бензовозом, який також перекинувся і на зустрічній для нього смузі вже зіткнувся з автобусом з людьми. Стався вибух, і фактично люди одночасно загинули", - розповів міністр.
Нагадаємо, у Рівненській області на автодорозі Київ - Чоп сталася автокатастрофа за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика.
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