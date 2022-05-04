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Новини
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Частина потерпілих у ДТП на Рівненщині - у критичному стані, - Монастирський

нацполіція

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що із 12 травмованих внаслідок смертельної ДТП у Рівненській області, які перебувають у лікарні, частина перебуває у критичному стані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це наймасштабніша ДТП за останні кілька років, безперечно. На жаль, ми можемо відзначити цифру загиблих - це на даний момент 26. І 12 поранених знаходяться в лікарні. Частина з них на межі життя і смерті. І ми розуміємо, що ця цифра, цифра загиблих, може збільшитися", - сказав Монастирський.

Він наголосив, що навіть у час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, нехтування якою "щоденно продовжує вбивати наших громадян через неуважність, через певні проблеми на дорозі".

"Саме в цей день сталася трагедія через те, що на зустрічну смугу виїхав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, який здійснював маневр обгону і не впорався з керуванням. І, власне, допустив зіткнення з бензовозом, який також перекинувся і на зустрічній для нього смузі вже зіткнувся з автобусом з людьми. Стався вибух, і фактично люди одночасно загинули", - розповів міністр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 16 осіб загинули внаслідок ДТП на Рівненщині: Зіткнулися маршрутка, бензовоз та легковик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, у Рівненській області на автодорозі Київ - Чоп сталася автокатастрофа за участю бензовоза, маршрутного автобуса та легковика.

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ДТП (4480) жертви (1812) Монастирський Денис (392) Рівненська область (1187)


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Вічна пам*ять загиблим і одужання постраждалим.Такі безглузді втрати...Куди спішив водій мікроавтобуса,відомо ж,що сідаючи за руль ти однією ногою в могилі,а другою в тюрмі.
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04.05.2022 23:20 Відповісти
Зараз західний напрямок перевантажений транзитним вантажами,можливо саме для безпеки руху бензовозів потрібно якісь коридори робити, залучати поліцію чи мнс до цього.
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04.05.2022 23:24 Відповісти
ага, сделать коридоры для фур = пробка для всех
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04.05.2022 23:29 Відповісти
Нашим людям нельзя трассы со встречкой. Очень много дебилов ездят
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04.05.2022 23:27 Відповісти
в сша никому даже в голову не придет обгонять по встречке...не знаю даже есть ли такое в правилах...
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05.05.2022 02:14 Відповісти
 
 