У Кропивницькому чути вибухи

У Кропивницькому лунають звуки, схожі на вибухи. Місцевих жителів просять проїхати в укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

Офіційного підтвердження вибухів поки що не було. Місцева влада також не повідомляла про подробиці того, що відбувається в місті.

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Пізніше, керівник ОВА Райкович оприлюднив інформацію що, в інфраструктурний об’єкт за межами Кропивницького влучила ракета російських військових.