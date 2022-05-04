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У Кропивницькому чути вибухи
У Кропивницькому лунають звуки, схожі на вибухи. Місцевих жителів просять проїхати в укриття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
Офіційного підтвердження вибухів поки що не було. Місцева влада також не повідомляла про подробиці того, що відбувається в місті.
Пізніше, керівник ОВА Райкович оприлюднив інформацію що, в інфраструктурний об’єкт за межами Кропивницького влучила ракета російських військових.
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maximus #452494
показати весь коментар04.05.2022 23:16 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Валентина Саюн
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Zim Haose
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Николай Нестор Нагорняк
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