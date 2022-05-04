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У Кропивницькому чути вибухи

ракета

У Кропивницькому лунають звуки, схожі на вибухи. Місцевих жителів просять проїхати в укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Суспільне.

Офіційного підтвердження вибухів поки що не було. Місцева влада також не повідомляла про подробиці того, що відбувається в місті.

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Пізніше,  керівник ОВА Райкович оприлюднив інформацію що, в інфраструктурний об’єкт за межами Кропивницького влучила ракета російських військових.

Автор: 

Кропивницький (349) обстріл (29021)


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Вот так прям просят проехать? Были взрывы. Двери трясло. Но не сильно. ПВО сработало. А в Долинской вчера кацапы горя наделали...
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04.05.2022 23:16 Відповісти
А можна без назв. Біда не одна іде,не кличте наступну
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04.05.2022 23:46 Відповісти
ворог с* ка знає, куди і що запустив , ми ж не уточнюємо
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05.05.2022 06:06 Відповісти
Місцевих жителів просять проїхати в укриття. Так проїхати, чи прилетіти, Чи.... в...?
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05.05.2022 06:24 Відповісти
 
 