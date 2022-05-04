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Через декілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості, - Монастирський

камера,скорость

Через декілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Денис Монастирський.

Міністр наголосив, що під час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.

Також читайте: На Київщині на час війни заборонили використовувати відеореєстратори

Автор: 

відеофіксація (113) камера (109) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+27
А не получится ли так, что через эти камеры будут следить за перемещением войск? На мой диванный взгляд, когда в стране война, приоритеты должны быть чуть-чуть другие.
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04.05.2022 23:50
+15
Дороги пустые. Магазины пустые. Заправки не работают. Половина людей выехала. Самое время взяться за безопасность движения и штрафы
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04.05.2022 23:45
+15
и что дальше? штрафы и пени по кредитам и коммуналке? отъем имущества у беженцев? сраные мародеры в погонах!
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04.05.2022 23:50
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Дороги пустые. Магазины пустые. Заправки не работают. Половина людей выехала. Самое время взяться за безопасность движения и штрафы
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04.05.2022 23:45 Відповісти
безопасность тут непричем, а деньги сами себя не заработают.
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04.05.2022 23:53 Відповісти
а дебилы гоняют , сегодня на переходе чуть один придурок не снес - он **** чествуют что полиции не до них , дороги пустые .......
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05.05.2022 01:10 Відповісти
Да, ладно, пустые. Полупустые, а вот дебилы за рулем вернулись Киев ВСЕ.
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05.05.2022 06:03 Відповісти
Тю. А я думав Маріуполь звільнять через декілька днів. Даремно.
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04.05.2022 23:48 Відповісти
Менше слухайте победунів які вже який місяць кричати про легку перемогу й перевагу, ті дятли такі ж шкідливі як і кремлівські пропоганд0ни.
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04.05.2022 23:51 Відповісти
сам ты дятел
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04.05.2022 23:58 Відповісти
я не от одного более менее серьезного аналитика не слышал что победа будет легкой даже тот же Арестович при всем не однозначном отношении к нему крайне осторожен в своих высказываниях , а до победы еще далеко если так разобраться то мы и воевать толком не начинали и скорей всего будет еще мобилизация если зеленский не сдаст назад и не подпишут какой то позорный мир , будут потери к сожалению
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05.05.2022 01:23 Відповісти
допустим на пдд забили, и я не вижу никакого коллапса! эти прилипалы от гаи реально заманали
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04.05.2022 23:48 Відповісти
Видать,робити цьому міністру вже зовсім нєхер...
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04.05.2022 23:50 Відповісти
смотри чтоб тебе в виде джавелина штраф не пришел
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04.05.2022 23:50 Відповісти
британцы издавна вешают на такие камеры шиныподливают бензина и гори-гори ясно
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05.05.2022 02:32 Відповісти
и что дальше? штрафы и пени по кредитам и коммуналке? отъем имущества у беженцев? сраные мародеры в погонах!
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04.05.2022 23:50 Відповісти
А не получится ли так, что через эти камеры будут следить за перемещением войск? На мой диванный взгляд, когда в стране война, приоритеты должны быть чуть-чуть другие.
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04.05.2022 23:50 Відповісти
100%
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05.05.2022 11:54 Відповісти
Звичайно в Україні проблем нема,потрібні лише відеокамери...для орків.
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05.05.2022 16:37 Відповісти
Треба ще штрафи підняти і зарплати депутатам, бо щось давно не піднімали, а ціни ж виросли.
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04.05.2022 23:51 Відповісти
А ви впевненні, що через ці камери ніхто крім вас не зможе слідкувати за трафіком?
Ну так, на всяк випадок...
А то ми тут відеорегістратори повимикали, які не мають виходу в інтернет, а тут ціла глобальна мережа...
Ну так, якщо мізками отеєво...
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04.05.2022 23:52 Відповісти
******* мусор.
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04.05.2022 23:53 Відповісти
Звіт хотілося почути яка кількість поліції перейшла на бік ворога.
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04.05.2022 23:59 Відповісти
Тисячі розбитих будинків, тисячі пошкоджених авто, тисячі вбитих людей, а тут біда, автофіксація не працює. Вона і працювавши не досягала своєї мети, бо аварійність не зменшувалася, це всі бачать, окрім тих хто хоче на цьому заробляти. Якщо в країні не працює закон, а він не працює, то це все імітація своєї діяльності, не більше.
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05.05.2022 00:03 Відповісти
Шось давненько не було чути досліджень на тему "Рівень довіри до поліції"
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05.05.2022 00:04 Відповісти
Все правильно. Їздити потрібно за правилами.
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05.05.2022 00:10 Відповісти
мусор, правила людей в 100 раз лучше твоих правил сшибать бабло
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05.05.2022 00:24 Відповісти
Удивляет не сама новость или внутренние враги украинцев. Удивляет что ее не боятся делать публичной. Видимо чиновники быстро сообразили что война делает их карьеру бесконечной и полностью покрывает любую коррупцию и открытое воровство. Время тяжелое поэтому нельзя их трогать и раскачивать лодку, это в интересах Путина! Чиновник ворует а предатель и пособник Путина это ты. Вот такая великая боротьба.
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05.05.2022 00:32 Відповісти
В спам животное кацапское
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05.05.2022 01:44 Відповісти
О том как выше было сказано, что ети камеры с выходом в глобальный интернет прямая работа на врага. А в другом, вы не думали что сейчас люди могут куда то спешить, или от обстрела убегать. Я уже не говорю, о ситуации когда полицаи остановят машину превысившую на 20км/час скорость а в ето время будет обстрел, или машина перекроет дорогу для трафика в том числе военного такого важного сейчас для страны. Вы бл*** идиоты, если в такое время занимаетесь такой глупостью. Если уже на то пошло то давайте оформляйте разбитые и сожженные машины которые десятками тысяч сейчас валяются по нашим городам и ищите преступников если вам нечем заняться.
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05.05.2022 00:34 Відповісти
Тепер волонтери із заходу, замість трьох суток, будуть тиждень везти медикаменти для військових. Хто переживає за людей, а ці орли тільки за втрачені гроші.
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05.05.2022 00:35 Відповісти
Виходить цікава ситуація. Зараз при вїздах в населені пункти всюди демонтували знаки з назвами цих же населених пунктів на білому фоні, які зобов'язують рухатись не більше 50 км/год. І виникає питання: якщо не має цього знаку з назвою села чи міста, і водій при цьому рухався наприклад 90 км/год, тоді що ж він порушив???
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05.05.2022 04:17 Відповісти
Інших проблем в поліції немає?
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05.05.2022 05:01 Відповісти
лучше докупите оборудование для ПВО, а не устраиваете дурку с замерами скорости... старый совок лезет как черви со сгнившего тела...
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05.05.2022 06:30 Відповісти
Больше нечем заняться,например конфисковать майно у матери гетьмановича,работавшего на агента кгб сивковича и рассказывавшего нам какие правильные экономические законы в засрашке и как нам нужно брать с нее пример.
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05.05.2022 06:51 Відповісти
Почему в Украине у власти всегда дебилы, этот не вопрос, а медицинский диагноз. Включить во время войны систему слежения за движением на дорогах????
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05.05.2022 07:10 Відповісти
Монастирський мабуть ідіот. Простіше виставити дорожній знак "Блок-пост" на небезпечних ділянках дороги.
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05.05.2022 09:12 Відповісти
Щоб вас гадів подавило
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05.05.2022 09:13 Відповісти
Коли люди втікають від обстрілів та бомбардувань хороший момент щоб їх оштрафувати.
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05.05.2022 09:30 Відповісти
 
 