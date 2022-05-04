Через декілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості, - Монастирський
Через декілька днів буде відновлено роботу камер автоматичної фіксації швидкості
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава МВС Денис Монастирський.
Міністр наголосив, що під час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже це стаття, яка продовжує щодня вбивати наших громадян.
Топ коментарі
+27 Мобильный крематорий
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+15 FT FT
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+15 Макс Полиграф
показати весь коментар04.05.2022 23:50 Посилання
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Ну так, на всяк випадок...
А то ми тут відеорегістратори повимикали, які не мають виходу в інтернет, а тут ціла глобальна мережа...
Ну так, якщо мізками отеєво...