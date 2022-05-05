Заморожені санкціями активи росіян потрібно конфіскувати для відновлення України, - Мішель
Президент Європейської Ради Шарль Мішель виступає за конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, з метою подальшого використання для відновлення збитків, заподіяних Росією у війні, яку вона веде проти України.
Про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не лише заморозити активи, а й зробити можливою їхню конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни. Це моє особисте переконання" . - сказав він.
Разом з тим, Мішель констатував, пославшись на професійний досвід роботи юристом, що "юридичний рівень цього питання не такий простий".
"У ЄС існує 27 правових систем, і в багатьох державах-членах ЄС для цього буде потрібно рішення суду. Це важкий та довгий процес", - зазначив президент Європейської ради.
У зв'язку з цим Мішель повідомив, що вже доручив юридичній службі Ради підготувати "деякі можливі ідеї, щоб знайти юридичне рішення відповідно до принципів верховенства права, яке б полегшило і зробило можливою конфіскацію активів людей, які перебувають під санкціями ЄС або інших країн світу".
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війна йде повним ходом, не можна втрачати час
А ТО Беня с олигархами разворуют всю помощь