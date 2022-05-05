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Новини Війна
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Заморожені санкціями активи росіян потрібно конфіскувати для відновлення України, - Мішель

мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель виступає за конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, з метою подальшого використання для відновлення збитків, заподіяних Росією у війні, яку вона веде проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не лише заморозити активи, а й зробити можливою їхню конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни. Це моє особисте переконання" . - сказав він.

Разом з тим, Мішель констатував, пославшись на професійний досвід роботи юристом, що "юридичний рівень цього питання не такий простий".

"У ЄС існує 27 правових систем, і в багатьох державах-членах ЄС для цього буде потрібно рішення суду. Це важкий та довгий процес", - зазначив президент Європейської ради.

У зв'язку з цим Мішель повідомив, що вже доручив юридичній службі Ради підготувати "деякі можливі ідеї, щоб знайти юридичне рішення відповідно до принципів верховенства права, яке б полегшило і зробило можливою конфіскацію активів людей, які перебувають під санкціями ЄС або інших країн світу".

Також читайте: Нові санкції ЄС торкнуться імпорту нафти з РФ, - голова Євроради Мішель

Автор: 

Євросоюз (13634) Шарль Мішель (333) актив (241)


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Віддавайте ті гроші тим, кто загинув за Україну, їхнім сімям, не давайте шлемазлам, бо Україна їх не побачить.
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05.05.2022 00:36 Відповісти
Это очевидно, что эти деньги пойдут Украине в качестве репараций!
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05.05.2022 00:40 Відповісти
вже потрібно створювати робочу комісію і працювати над реалізацією конфіскації,
війна йде повним ходом, не можна втрачати час
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05.05.2022 00:44 Відповісти
Ізраїльські банки почали блокувати рахунки російських багатіїв.Банки повідомляють клієнтам,що діють відповідно з санкціями накладеними на російських бізнесменів,які запровадив Захід.
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05.05.2022 00:44 Відповісти
Правильно. Но фонд накопления средств для Украины сделать в Лондоне или Брюсселе , все проекты прорабатывать там и держать контроль за сметами и деньгами

А ТО Беня с олигархами разворуют всю помощь
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05.05.2022 01:07 Відповісти
Щось не те з цими санкціями. Банки Сбербанк та Газпромбанк досі не відключені від SWIFT. Не чути, щоб кацапські олігархи стогнали від нестачі коштів.
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05.05.2022 06:54 Відповісти
Спочатку треба почистити Україну від коломойських.
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05.05.2022 08:46 Відповісти
 
 