Заморожені санкціями активи росіян потрібно конфіскувати для відновлення України, - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель виступає за конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, з метою подальшого використання для відновлення збитків, заподіяних Росією у війні, яку вона веде проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не лише заморозити активи, а й зробити можливою їхню конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни. Це моє особисте переконання" . - сказав він.

Разом з тим, Мішель констатував, пославшись на професійний досвід роботи юристом, що "юридичний рівень цього питання не такий простий".

"У ЄС існує 27 правових систем, і в багатьох державах-членах ЄС для цього буде потрібно рішення суду. Це важкий та довгий процес", - зазначив президент Європейської ради.

У зв'язку з цим Мішель повідомив, що вже доручив юридичній службі Ради підготувати "деякі можливі ідеї, щоб знайти юридичне рішення відповідно до принципів верховенства права, яке б полегшило і зробило можливою конфіскацію активів людей, які перебувають під санкціями ЄС або інших країн світу".

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