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Посольство Канади повернеться до України, - глава МЗС Жолі

жолі

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза незабаром повернеться до України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша мета - відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Ґаладза, яка була нашим послом в Україні й зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться", - сказала Жолі.

Водночас вона не назвала точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні.

Раніше Канада тимчасово перевела своє посольство до Львова, а згодом евакуювала усіх дипломатів до Польщі.

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Автор: 

Канада (2216) Київ (19636) посольство (947) Жолі Мелані (80)


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05.05.2022 10:00 Відповісти
 
 