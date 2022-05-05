Посольство Канади повернеться до України, - глава МЗС Жолі
Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза незабаром повернеться до України.
Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Наша мета - відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Ґаладза, яка була нашим послом в Україні й зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться", - сказала Жолі.
Водночас вона не назвала точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні.
Раніше Канада тимчасово перевела своє посольство до Львова, а згодом евакуювала усіх дипломатів до Польщі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар05.05.2022 10:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль