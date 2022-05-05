Посольство Канади повернеться до України, - глава МЗС Жолі

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза незабаром повернеться до України.

Про це повідомила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наша мета - відновити дипломатичну присутність в Україні. Можу підтвердити, що Лариса Ґаладза, яка була нашим послом в Україні й зараз перебуває на півдні Польщі, повернеться", - сказала Жолі.

Водночас вона не назвала точної дати поновлення роботи канадського посольства в Україні.

Раніше Канада тимчасово перевела своє посольство до Львова, а згодом евакуювала усіх дипломатів до Польщі.

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