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Працюємо, щоб ЄС зайняв єдину позицію щодо нафтового ембарго, - Мішель

нафта

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запевняє, що пропозицію Європейської комісії щодо шостого пакету санкцій з ембарго на нафту для Росії підтримають усі країни-члени Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу запевнити вас, що я дуже старанно працюю зі своєю командою та з моїми колегами, щоб переконатися, що ми зможемо в дуже короткий термін зайняти єдину позицію щодо пропозиції, винесеної на обговорення Комісією", - сказав він.

Мішель нагадав, що у минулому "систематично були якісь побоювання, що ми не зможемо бути єдиними".

"Водночас, нам систематично вдавалося займати єдину позицію. І, звичайно, це вимагало якихось переговорів, обговорень, адже нам потрібна підтримка 27 урядів. Кілька тижнів тому я публічно заявив у Європарламенті, що рано чи пізно нафта та газ потраплять під санкції. Це важливий крок. Комісія поклала пропозиції щодо санкцій на стіл, але це уряди, це Рада, яка ухвалює рішення", - зазначив президент Європейської Ради.

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Автор: 

Євросоюз (13634) ембарго (305) Шарль Мішель (333)


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выгоните ******* с Евросоюза они там явно лишние да не только они
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05.05.2022 01:31 Відповісти
Єгипет не прийняв зерно з окупованого Севастополя, і тепер крадії-рашисти шукають куди його прилаштувати. Судно "Матрос Позинич" завантажило в Криму 27 тис. тонн вкраденого на півдні України зерна, і прямувало з ним до єгипетського порту Александрія. "Матрос Позинич" входить до підсанкційної "Об'єднаної суднобудівної корпорації".
Після відмови Єгипту судно змінило напрямок на Ліван та Сирію.
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05.05.2022 01:52 Відповісти
 
 