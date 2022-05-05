Працюємо, щоб ЄС зайняв єдину позицію щодо нафтового ембарго, - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запевняє, що пропозицію Європейської комісії щодо шостого пакету санкцій з ембарго на нафту для Росії підтримають усі країни-члени Європейського Союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу запевнити вас, що я дуже старанно працюю зі своєю командою та з моїми колегами, щоб переконатися, що ми зможемо в дуже короткий термін зайняти єдину позицію щодо пропозиції, винесеної на обговорення Комісією", - сказав він.

Мішель нагадав, що у минулому "систематично були якісь побоювання, що ми не зможемо бути єдиними".

"Водночас, нам систематично вдавалося займати єдину позицію. І, звичайно, це вимагало якихось переговорів, обговорень, адже нам потрібна підтримка 27 урядів. Кілька тижнів тому я публічно заявив у Європарламенті, що рано чи пізно нафта та газ потраплять під санкції. Це важливий крок. Комісія поклала пропозиції щодо санкцій на стіл, але це уряди, це Рада, яка ухвалює рішення", - зазначив президент Європейської Ради.

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